https://ria.ru/20220812/ubiystvo-1809241345.html

Житель Чувашии насмерть забил ветерана Великой Отечественной войны

Житель Чувашии насмерть забил ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 12.08.2022

Житель Чувашии насмерть забил ветерана Великой Отечественной войны

Жителя чувашского села задержали по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает управление СК России по... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:44

2022-08-12T17:44

2022-08-12T20:59

происшествия

россия

чувашская республика (чувашия)

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Жителя чувашского села задержали по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает управление СК России по республике.По версии следствия, 10 августа подозреваемый напился в квартире в селе Красные Четаи, где жил с 92-летней родственницей — ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла, и "на почве личных неприязненных отношений" жестоко ее избил. Женщина получила множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела и скончалась на месте."Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220510/medali-1787298723.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)