https://ria.ru/20220812/ubiystvo-1809241345.html
Житель Чувашии насмерть забил ветерана Великой Отечественной войны
Житель Чувашии насмерть забил ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 12.08.2022
Житель Чувашии насмерть забил ветерана Великой Отечественной войны
Жителя чувашского села задержали по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает управление СК России по... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:44
2022-08-12T17:44
2022-08-12T20:59
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Жителя чувашского села задержали по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает управление СК России по республике.По версии следствия, 10 августа подозреваемый напился в квартире в селе Красные Четаи, где жил с 92-летней родственницей — ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла, и "на почве личных неприязненных отношений" жестоко ее избил. Женщина получила множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела и скончалась на месте."Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220510/medali-1787298723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Великая Отечественная война (1941-1945), Следственный комитет России (СК РФ)
17:44 12.08.2022 (обновлено: 20:59 12.08.2022)
Житель Чувашии насмерть забил ветерана Великой Отечественной войны
Жителя Чувашии задержали за убийство родственницы — ветерана Великой Отечественной войны