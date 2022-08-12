https://ria.ru/20220812/telegram-1809293439.html

В Telegram Premium появилась функция блокировки голосовых сообщений

В Telegram Premium появилась функция блокировки голосовых сообщений - РИА Новости, 12.08.2022

В Telegram Premium появилась функция блокировки голосовых сообщений

Пользователи Telegram Premium получили возможность блокировать входящие голосовые или видеосообщения, заявила компания. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:21

2022-08-12T21:21

2022-08-12T21:30

общество

технологии

павел дуров

telegram (приложение)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пользователи Telegram Premium получили возможность блокировать входящие голосовые или видеосообщения, заявила компания."У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: Все, Мои контакты или Никто", - говорится в сообщении Telegram.Telegram уточняет, что пользователи смогут задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут или никогда не смогут отправлять им голосовые сообщения.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220623/telegram-1797704870.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, павел дуров, telegram (приложение)