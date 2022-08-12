https://ria.ru/20220812/telegram-1809293439.html
В Telegram Premium появилась функция блокировки голосовых сообщений
В Telegram Premium появилась функция блокировки голосовых сообщений - РИА Новости, 12.08.2022
В Telegram Premium появилась функция блокировки голосовых сообщений
Пользователи Telegram Premium получили возможность блокировать входящие голосовые или видеосообщения, заявила компания. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:21
2022-08-12T21:21
2022-08-12T21:30
общество
технологии
павел дуров
telegram (приложение)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пользователи Telegram Premium получили возможность блокировать входящие голосовые или видеосообщения, заявила компания."У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: Все, Мои контакты или Никто", - говорится в сообщении Telegram.Telegram уточняет, что пользователи смогут задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут или никогда не смогут отправлять им голосовые сообщения.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220623/telegram-1797704870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, павел дуров, telegram (приложение)
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram (приложение)
21:21 12.08.2022 (обновлено: 21:30 12.08.2022)
В Telegram Premium появилась функция блокировки голосовых сообщений
Пользователи Telegram Premium теперь могут блокировать голосовые и видеосообщения