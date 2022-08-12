https://ria.ru/20220812/sudno-1809048352.html

Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет

Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет - РИА Новости, 12.08.2022

Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет

Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки - сухогруз Razoni – покинуло турецкий порт Мерсин и направляется в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T06:40

2022-08-12T06:40

2022-08-12T06:40

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египет

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сергей шойгу

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки - сухогруз Razoni – покинуло турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта, сообщает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic,Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.В четверг судно вошло в турецкий порт Мерсин. Глава базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.Согласно данным MarineTraffic, судно уже вышло из порта и направляется на юг по направлению к Египту.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html

https://ria.ru/20220801/zerno-1806336986.html

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египет

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в мире, украина, египет, стамбул, оон, сергей шойгу