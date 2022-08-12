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Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет - РИА Новости, 12.08.2022
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Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет
Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет - РИА Новости, 12.08.2022
Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет
Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки - сухогруз Razoni – покинуло турецкий порт Мерсин и направляется в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T06:40
2022-08-12T06:40
в мире
украина
египет
стамбул
оон
сергей шойгу
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки - сухогруз Razoni – покинуло турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта, сообщает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic,Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.В четверг судно вошло в турецкий порт Мерсин. Глава базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.Согласно данным MarineTraffic, судно уже вышло из порта и направляется на юг по направлению к Египту.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html
https://ria.ru/20220801/zerno-1806336986.html
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в мире, украина, египет, стамбул, оон, сергей шойгу
В мире, Украина, Египет, Стамбул, ООН, Сергей Шойгу
06:40 12.08.2022
 
Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет

Судно Razoni с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки - сухогруз Razoni – покинуло турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта, сообщает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic,
Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
9 августа, 04:51
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке
В четверг судно вошло в турецкий порт Мерсин. Глава базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.
Согласно данным MarineTraffic, судно уже вышло из порта и направляется на юг по направлению к Египту.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 10:42
Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна
 
В миреУкраинаЕгипетСтамбулООНСергей Шойгу
 
 
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