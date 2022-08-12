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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 12.08.2022
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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 12.08.2022
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:32
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владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении."У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова - на военном направлении. Докладчик - министр обороны Сергей Шойгу", - сказал президент, предложив заслушать докладчика.
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владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
11:32 12.08.2022 (обновлено: 12:56 12.08.2022)
 
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент Путин на заседании Совбеза заслушал доклад министра обороны Шойгу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении.
"У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова - на военном направлении. Докладчик - министр обороны Сергей Шойгу", - сказал президент, предложив заслушать докладчика.
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