https://ria.ru/20220812/sovbez-1809086796.html
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 12.08.2022
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:32
2022-08-12T11:32
2022-08-12T12:56
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении."У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова - на военном направлении. Докладчик - министр обороны Сергей Шойгу", - сказал президент, предложив заслушать докладчика.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
11:32 12.08.2022 (обновлено: 12:56 12.08.2022)
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Путин на заседании Совбеза заслушал доклад министра обороны Шойгу