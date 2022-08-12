https://ria.ru/20220812/sovbez-1809086796.html

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 12.08.2022

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:32

2022-08-12T11:32

2022-08-12T12:56

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности на военном направлении."У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова - на военном направлении. Докладчик - министр обороны Сергей Шойгу", - сказал президент, предложив заслушать докладчика.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, сергей шойгу, безопасность