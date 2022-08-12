https://ria.ru/20220812/selo-1809179202.html

Путин назвал повышение качества жизни на селе приоритетом России

Путин назвал повышение качества жизни на селе приоритетом России - РИА Новости, 12.08.2022

Путин назвал повышение качества жизни на селе приоритетом России

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям девятого Открытого чемпионата России по пахоте отметил, что в приоритете... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:21

2022-08-12T15:21

2022-08-12T15:21

общество

россия

владимир путин

ленинградская область

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям девятого Открытого чемпионата России по пахоте отметил, что в приоритете государства повысить качество жизни в селах и сделать более престижными профессии, связанные с сельским хозяйством, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас на девятом Открытом чемпионате России по пахоте... В нашей стране работа на земле испокон веков пользовалась почётом и уважением, требовала от человека особых качеств, искренней любви к своему делу. Отрадно, что вы бережёте и развиваете традиции такого созидательного, добросовестного, кропотливого труда, демонстрируете серьёзные успехи и достижения. Подчеркну: государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И, конечно, наш безусловный приоритет – повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством", - говорится в тексте телеграммы.Президент отметил, что сегодня в Ленинградской области собрались лучшие механизаторы из многих регионов России и ряда зарубежных стран. Они будут соревноваться в мастерстве, делиться опытом и обсуждать актуальные профессиональные проблемы.Путин отметил важность того, что большое количество молодых людей выбирают работу в агропромышленном комплексе, чему способствуют такие масштабные инициативы, как чемпионат России по пахоте."Уверен, что нынешнее мероприятие пройдёт на достойном уровне, станет настоящим праздником для участников и гостей, подарит яркие, позитивные впечатления. Желаю вам всего самого доброго", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20220808/pshenitsa-1808004951.html

https://ria.ru/20210904/professii-1748689469.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, ленинградская область