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Более 78 процентов россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос - РИА Новости, 12.08.2022
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Более 78 процентов россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос
Более 78 процентов россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос - РИА Новости, 12.08.2022
Более 78 процентов россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос
Большинство россиян (78,3%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, доверяют ему - более 81%, следует из исследования Всероссийского центра... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:07
2022-08-12T11:15
политика
вциом
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Большинство россиян (78,3%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, доверяют ему - более 81%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян - 78,3% - одобряют деятельность президента РФ, деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина - 52,2%, правительства страны - 52,6%.Больше всего из политиков участники опроса доверяют Путину (81,3%), Мишустину (63,1%), а также лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (33,8%) и лидеру партии "Справедливая Россия - за правду!" Сергею Миронову (31,3%). Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,6% россиян, а лидеру "Новых людей" Алексею Нечаеву - 11,6%.Уровень поддержки партии "Единая Россия" составляет 40,7%, у КПРФ - 10,8%, ЛДПР - 7,5%, "Справедливой России - Патриотов - За правду!" - 5,7%. "Новые люди" набрали 4,2%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1-7 августа 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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политика, вциом, россия, владимир путин, общество
Политика, ВЦИОМ, Россия, Владимир Путин, Общество
11:07 12.08.2022 (обновлено: 11:15 12.08.2022)
 
Более 78 процентов россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос

ВЦИОМ: 78,3 процента россиян одобряют деятельность Путина

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Большинство россиян (78,3%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, доверяют ему - более 81%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян - 78,3% - одобряют деятельность президента РФ, деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина - 52,2%, правительства страны - 52,6%.
Больше всего из политиков участники опроса доверяют Путину (81,3%), Мишустину (63,1%), а также лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (33,8%) и лидеру партии "Справедливая Россия - за правду!" Сергею Миронову (31,3%). Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,6% россиян, а лидеру "Новых людей" Алексею Нечаеву - 11,6%.
Уровень поддержки партии "Единая Россия" составляет 40,7%, у КПРФ - 10,8%, ЛДПР - 7,5%, "Справедливой России - Патриотов - За правду!" - 5,7%. "Новые люди" набрали 4,2%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1-7 августа 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 13:31
Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию
 
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