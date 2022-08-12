https://ria.ru/20220812/pushkov-1809045926.html

Пушков отвел Евросоюзу срок до энергетической катастрофы

Пушков отвел Евросоюзу срок до энергетической катастрофы - РИА Новости, 12.08.2022

Пушков отвел Евросоюзу срок до энергетической катастрофы

Евросоюз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из России, об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T04:34

2022-08-12T04:34

2022-08-12T12:56

владимир путин

россия

москва

европа

евросоюз

в мире

алексей пушков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Евросоюз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из России, об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя статью обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о победе Москвы в противостоянии на нефтяном рынке.Как отметил Пушков, нынешняя ситуация показывает, что Европе придется тяжело без российской нефти. "Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию", — констатировал он.У Брюсселя, по словам Пушкова, еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго в полном соответствии с официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза. "В данном же случае выходит наоборот", — констатировал сенатор.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и повышение цен на продукты и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220812/neft-1809042007.html

https://ria.ru/20220811/bolgariya-1808764882.html

россия

москва

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, россия, москва, европа, евросоюз, в мире, алексей пушков, санкции в отношении россии