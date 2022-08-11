https://ria.ru/20220811/neft-1808762745.html

На Западе признали энергетическую победу России

На Западе признали энергетическую победу России - РИА Новости, 11.08.2022

На Западе признали энергетическую победу России

Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T04:08

2022-08-11T04:08

2022-08-11T06:58

в мире

санкции в отношении россии

россия

украина

владимир путин

александр новак

джо байден

опек

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.Как отмечает автор, это можно увидеть, "каким бы индикатором вы ни пользовались". Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 миллиона баррелей в день, что лишь немного ниже 11 миллионов в январе. "Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти", - указывает Блас.Второй показатель – это цена на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. "По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают", - подчеркивает обозреватель.Последний показатель успеха России, по его словам, носит политический, а не рыночный характер. Так, еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас."Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях", - предупреждает автор.Как отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада. "На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике", - резюмирует он.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220807/gaz-1807912815.html

https://ria.ru/20220810/evropa-1808742370.html

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в мире, санкции в отношении россии, россия, украина, владимир путин, александр новак, джо байден, опек, нефть