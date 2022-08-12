https://ria.ru/20220812/polsha-1809176670.html

В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре - РИА Новости, 12.08.2022

В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

Власти Любуского воеводства Польши требуют ввести режим стихийного бедствия из-за массового мора рыбы в реке Одра и вероятного попадания в воду ртути. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:14

2022-08-12T15:14

2022-08-12T15:14

в мире

польша

бранденбург

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808548462_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_3dbc16f23d2cfa5de2c926fe9e04cc18.jpg

ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Власти Любуского воеводства Польши требуют ввести режим стихийного бедствия из-за массового мора рыбы в реке Одра и вероятного попадания в воду ртути."Немцы обследовали Одру. Сообщают о высокой концентрации ртути в реке. Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к Одре, поить животных", - написала в Twitter маршалек (руководитель самоуправления) воеводства Эльжбета Анна Полак."Мы подаем представление об объявлении состояния стихийного бедствия", - проинформировала она.Ранее сообщалось, что в Польше на реке Одра зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию.После этого глава управления по охране окружающей среды немецкого района Меркиш-Одерланд (федеральная земля Бранденбург) Грегор Байер сообщил, что массовая гибель рыбы может быть связана с загрязнением ртутью.По словам Байера, пока неизвестно, может ли загрязнение ртутью быть единственным фактором, вызвавшим гибель рыбы. Отмечается, что недостаток кислорода как причина гибели рыбы был отвергнут изначально.При этом польские санитарные службы пока не подтверждают наличие в реке ртути и продолжают исследования воды, в том числе на содержание свинца, кадмия и мезитилена.В свою очередь местные жители самостоятельно устанавливают на берегу реки предупреждающие таблички с текстом: "Не входите в воду", "Не впускайте собак в воду".Тем временем Польский рыбацкий союз прекратил очистку реки от мертвой рыбы, опасаясь за здоровье своих членов в контексте возможного содержания в воде ртути.

https://ria.ru/20220811/polsha-1808929173.html

https://ria.ru/20220811/gaz-1809007399.html

польша

бранденбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, бранденбург, экология