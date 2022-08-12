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В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре - РИА Новости, 12.08.2022
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В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре
В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре - РИА Новости, 12.08.2022
В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре
Власти Любуского воеводства Польши требуют ввести режим стихийного бедствия из-за массового мора рыбы в реке Одра и вероятного попадания в воду ртути. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:14
2022-08-12T15:14
в мире
польша
бранденбург
экология
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ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Власти Любуского воеводства Польши требуют ввести режим стихийного бедствия из-за массового мора рыбы в реке Одра и вероятного попадания в воду ртути."Немцы обследовали Одру. Сообщают о высокой концентрации ртути в реке. Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к Одре, поить животных", - написала в Twitter маршалек (руководитель самоуправления) воеводства Эльжбета Анна Полак."Мы подаем представление об объявлении состояния стихийного бедствия", - проинформировала она.Ранее сообщалось, что в Польше на реке Одра зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию.После этого глава управления по охране окружающей среды немецкого района Меркиш-Одерланд (федеральная земля Бранденбург) Грегор Байер сообщил, что массовая гибель рыбы может быть связана с загрязнением ртутью.По словам Байера, пока неизвестно, может ли загрязнение ртутью быть единственным фактором, вызвавшим гибель рыбы. Отмечается, что недостаток кислорода как причина гибели рыбы был отвергнут изначально.При этом польские санитарные службы пока не подтверждают наличие в реке ртути и продолжают исследования воды, в том числе на содержание свинца, кадмия и мезитилена.В свою очередь местные жители самостоятельно устанавливают на берегу реки предупреждающие таблички с текстом: "Не входите в воду", "Не впускайте собак в воду".Тем временем Польский рыбацкий союз прекратил очистку реки от мертвой рыбы, опасаясь за здоровье своих членов в контексте возможного содержания в воде ртути.
https://ria.ru/20220811/polsha-1808929173.html
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в мире, польша, бранденбург, экология
В мире, Польша, Бранденбург, Экология
15:14 12.08.2022
 
В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

Любуское воеводство Польши требует ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski / Вид на реку Одра с польской стороны
Вид на реку Одра с польской стороны - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski /
Вид на реку Одра с польской стороны . Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Власти Любуского воеводства Польши требуют ввести режим стихийного бедствия из-за массового мора рыбы в реке Одра и вероятного попадания в воду ртути.
"Немцы обследовали Одру. Сообщают о высокой концентрации ртути в реке. Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к Одре, поить животных", - написала в Twitter маршалек (руководитель самоуправления) воеводства Эльжбета Анна Полак.
Мертвая рыба - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 16:36
Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы
"Мы подаем представление об объявлении состояния стихийного бедствия", - проинформировала она.
Ранее сообщалось, что в Польше на реке Одра зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию.
После этого глава управления по охране окружающей среды немецкого района Меркиш-Одерланд (федеральная земля Бранденбург) Грегор Байер сообщил, что массовая гибель рыбы может быть связана с загрязнением ртутью.
По словам Байера, пока неизвестно, может ли загрязнение ртутью быть единственным фактором, вызвавшим гибель рыбы. Отмечается, что недостаток кислорода как причина гибели рыбы был отвергнут изначально.
При этом польские санитарные службы пока не подтверждают наличие в реке ртути и продолжают исследования воды, в том числе на содержание свинца, кадмия и мезитилена.
В свою очередь местные жители самостоятельно устанавливают на берегу реки предупреждающие таблички с текстом: "Не входите в воду", "Не впускайте собак в воду".
Тем временем Польский рыбацкий союз прекратил очистку реки от мертвой рыбы, опасаясь за здоровье своих членов в контексте возможного содержания в воде ртути.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 19:54
В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре
 
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