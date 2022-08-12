https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html

На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу

На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу - РИА Новости, 12.08.2022

На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу

Памятник красноармейцу демонтирован в украинских Черновцах, планируется создание "парка тоталитаризма" для его размещения, заявили в городском совете. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:04

2022-08-12T11:04

2022-08-12T11:04

в мире

сергей лавров

украина

россия

великая отечественная война (1941-1945)

черновцы

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Памятник красноармейцу демонтирован в украинских Черновцах, планируется создание "парка тоталитаризма" для его размещения, заявили в городском совете."Всего за час сняли памятник красноармейцу на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Вместо этого переместим туда, где ему место", - говорится в сообщении на странице горсовета в соцсетях.Отмечается, что решение о сносе приняли после голосования, в ходе которого большинство выступило за демонтаж монумента. "Часть (голосовавших - ред.) просила создать условный парк тоталитаризма или парк нацизма и переместить солдата туда. Наш департамент урбанистики и архитектуры работает над ним с минкультом", - добавили в горсовете.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220810/pamyatniki-1808630229.html

https://ria.ru/20220809/pamyatnik-1808354102.html

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россия

черновцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, украина, россия, великая отечественная война (1941-1945), черновцы