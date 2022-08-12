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На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу - РИА Новости, 12.08.2022
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На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу
На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу - РИА Новости, 12.08.2022
На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу
Памятник красноармейцу демонтирован в украинских Черновцах, планируется создание "парка тоталитаризма" для его размещения, заявили в городском совете. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:04
2022-08-12T11:04
в мире
сергей лавров
украина
россия
великая отечественная война (1941-1945)
черновцы
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Памятник красноармейцу демонтирован в украинских Черновцах, планируется создание "парка тоталитаризма" для его размещения, заявили в городском совете."Всего за час сняли памятник красноармейцу на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Вместо этого переместим туда, где ему место", - говорится в сообщении на странице горсовета в соцсетях.Отмечается, что решение о сносе приняли после голосования, в ходе которого большинство выступило за демонтаж монумента. "Часть (голосовавших - ред.) просила создать условный парк тоталитаризма или парк нацизма и переместить солдата туда. Наш департамент урбанистики и архитектуры работает над ним с минкультом", - добавили в горсовете.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220810/pamyatniki-1808630229.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, великая отечественная война (1941-1945), черновцы
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Черновцы
11:04 12.08.2022
 
На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу

В Черновцах демонтировали памятник красноармейцу на Соборной площади

© Черновицкий городской советДемонтаж памятника красноармейцу в украинских Черновцах
Демонтаж памятника красноармейцу в украинских Черновцах
© Черновицкий городской совет
Демонтаж памятника красноармейцу в украинских Черновцах
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Памятник красноармейцу демонтирован в украинских Черновцах, планируется создание "парка тоталитаризма" для его размещения, заявили в городском совете.
"Всего за час сняли памятник красноармейцу на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Вместо этого переместим туда, где ему место", - говорится в сообщении на странице горсовета в соцсетях.
Памятник советским и чехословацким воинам в Черновцах - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 15:38
В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу
Отмечается, что решение о сносе приняли после голосования, в ходе которого большинство выступило за демонтаж монумента. "Часть (голосовавших - ред.) просила создать условный парк тоталитаризма или парк нацизма и переместить солдата туда. Наш департамент урбанистики и архитектуры работает над ним с минкультом", - добавили в горсовете.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Черновцы
 
 
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