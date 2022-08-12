На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу
В Черновцах демонтировали памятник красноармейцу на Соборной площади
© Черновицкий городской советДемонтаж памятника красноармейцу в украинских Черновцах
© Черновицкий городской совет
Демонтаж памятника красноармейцу в украинских Черновцах
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Памятник красноармейцу демонтирован в украинских Черновцах, планируется создание "парка тоталитаризма" для его размещения, заявили в городском совете.
"Всего за час сняли памятник красноармейцу на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Вместо этого переместим туда, где ему место", - говорится в сообщении на странице горсовета в соцсетях.
Отмечается, что решение о сносе приняли после голосования, в ходе которого большинство выступило за демонтаж монумента. "Часть (голосовавших - ред.) просила создать условный парк тоталитаризма или парк нацизма и переместить солдата туда. Наш департамент урбанистики и архитектуры работает над ним с минкультом", - добавили в горсовете.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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