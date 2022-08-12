https://ria.ru/20220812/paleopark-1809166464.html
Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области
Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 12.08.2022
Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области
Первый в России палеонтологический парк открылся в пятницу в Ленинградской области, сообщили РИА Новости создатели проекта. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:50
2022-08-12T14:50
2022-08-12T15:19
россия
ленинградская область
кировский район
общество
туризм
новости - туризм
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155731/33/1557313393_0:666:2000:1791_1920x0_80_0_0_6e3f5cfb75f1efc4e5a63c8d3ce14dc0.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Первый в России палеонтологический парк открылся в пятницу в Ленинградской области, сообщили РИА Новости создатели проекта.Палеонтологический парк в формате музея под открытым небом открылся на территории Путиловского карьера в Кировском районе Ленобласти."Здесь время застыло в отпечатках окаменелостей. Гости Палеопарка как будто на машине времени перенесутся в далекую эпоху, когда жизнь на Земле только зарождалась. В этой удивительной экспедиции каждый прикоснется к геологическому наследию нашей планеты и в буквальном смысле "потрогает" прошлое. Вооружившись молотками геологов, гости Палеопарка почувствуют себя настоящими палеонтологами и собственноручно добудут свою коллекцию окаменелостей возрастом 470 миллионов лет", - говорится в сообщении.Идея создания палеонтологических парков появилась у Михаила Воскресенского, основателя крупнейшего в России сообщества палеонтологов-любителей Paleo Hunters. Число его участников в соцсетях превышает 200 тысяч человек. Само сообщество создано в 2017 году.Отмечается, что Путиловский карьер неслучайно выбран местом расположения палеонтологического парка. Более 470 миллионов лет назад эти места были дном тропического моря. В те времена суша еще была необитаема, а до первых динозавров оставалось еще около 300 миллионов лет."Гигантские головоногие моллюски с длинными раковинами проплывали над зарослями морских лилий. А под ними, среди раковин брахиопод, неспешно ползали закованные в панцирь трилобиты. Их остатки сохранились в виде окаменелостей до нашего времени", - отмечают основатели проекта.Для гостей парка организованы экскурсии, парковочная зона, места отдыха и смотровая площадка на действующий Путиловский карьер, визит-центр с небольшой выставкой находок, сувенирной лавкой и пунктом выдачи инвентаря. Также на территории парка находится лаборатория по профессиональной очистке и реставрации окаменелостей.В ближайших планах Paleo Hunters открытие новых точек в Ленинградской области и в других регионах России.
https://ria.ru/20220731/vepsy-1805289192.html
https://ria.ru/20130410/502195151.html
россия
ленинградская область
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155731/33/1557313393_0:478:2000:1978_1920x0_80_0_0_4fe96771931a8adac7667d9f5b0c28b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, кировский район, общество, новости - туризм, новости культуры
Россия, Ленинградская область, Кировский район, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Новости культуры
14:50 12.08.2022 (обновлено: 15:19 12.08.2022)
Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области
Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Первый в России палеонтологический парк открылся в пятницу в Ленинградской области, сообщили РИА Новости создатели проекта.
Палеонтологический парк в формате музея под открытым небом открылся на территории Путиловского карьера в Кировском районе
Ленобласти.
"Здесь время застыло в отпечатках окаменелостей. Гости Палеопарка как будто на машине времени перенесутся в далекую эпоху, когда жизнь на Земле
только зарождалась. В этой удивительной экспедиции каждый прикоснется к геологическому наследию нашей планеты и в буквальном смысле "потрогает" прошлое. Вооружившись молотками геологов, гости Палеопарка почувствуют себя настоящими палеонтологами и собственноручно добудут свою коллекцию окаменелостей возрастом 470 миллионов лет", - говорится в сообщении.
Идея создания палеонтологических парков появилась у Михаила Воскресенского, основателя крупнейшего в России
сообщества палеонтологов-любителей Paleo Hunters. Число его участников в соцсетях превышает 200 тысяч человек. Само сообщество создано в 2017 году.
Отмечается, что Путиловский карьер неслучайно выбран местом расположения палеонтологического парка. Более 470 миллионов лет назад эти места были дном тропического моря. В те времена суша еще была необитаема, а до первых динозавров оставалось еще около 300 миллионов лет.
"Гигантские головоногие моллюски с длинными раковинами проплывали над зарослями морских лилий. А под ними, среди раковин брахиопод, неспешно ползали закованные в панцирь трилобиты. Их остатки сохранились в виде окаменелостей до нашего времени", - отмечают основатели проекта.
Для гостей парка организованы экскурсии, парковочная зона, места отдыха и смотровая площадка на действующий Путиловский карьер, визит-центр с небольшой выставкой находок, сувенирной лавкой и пунктом выдачи инвентаря. Также на территории парка находится лаборатория по профессиональной очистке и реставрации окаменелостей.
В ближайших планах Paleo Hunters открытие новых точек в Ленинградской области
и в других регионах России.