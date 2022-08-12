https://ria.ru/20220812/paleopark-1809166464.html

Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области

Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 12.08.2022

Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области

Первый в России палеонтологический парк открылся в пятницу в Ленинградской области, сообщили РИА Новости создатели проекта. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:50

2022-08-12T14:50

2022-08-12T15:19

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Первый в России палеонтологический парк открылся в пятницу в Ленинградской области, сообщили РИА Новости создатели проекта.Палеонтологический парк в формате музея под открытым небом открылся на территории Путиловского карьера в Кировском районе Ленобласти."Здесь время застыло в отпечатках окаменелостей. Гости Палеопарка как будто на машине времени перенесутся в далекую эпоху, когда жизнь на Земле только зарождалась. В этой удивительной экспедиции каждый прикоснется к геологическому наследию нашей планеты и в буквальном смысле "потрогает" прошлое. Вооружившись молотками геологов, гости Палеопарка почувствуют себя настоящими палеонтологами и собственноручно добудут свою коллекцию окаменелостей возрастом 470 миллионов лет", - говорится в сообщении.Идея создания палеонтологических парков появилась у Михаила Воскресенского, основателя крупнейшего в России сообщества палеонтологов-любителей Paleo Hunters. Число его участников в соцсетях превышает 200 тысяч человек. Само сообщество создано в 2017 году.Отмечается, что Путиловский карьер неслучайно выбран местом расположения палеонтологического парка. Более 470 миллионов лет назад эти места были дном тропического моря. В те времена суша еще была необитаема, а до первых динозавров оставалось еще около 300 миллионов лет."Гигантские головоногие моллюски с длинными раковинами проплывали над зарослями морских лилий. А под ними, среди раковин брахиопод, неспешно ползали закованные в панцирь трилобиты. Их остатки сохранились в виде окаменелостей до нашего времени", - отмечают основатели проекта.Для гостей парка организованы экскурсии, парковочная зона, места отдыха и смотровая площадка на действующий Путиловский карьер, визит-центр с небольшой выставкой находок, сувенирной лавкой и пунктом выдачи инвентаря. Также на территории парка находится лаборатория по профессиональной очистке и реставрации окаменелостей.В ближайших планах Paleo Hunters открытие новых точек в Ленинградской области и в других регионах России.

https://ria.ru/20220731/vepsy-1805289192.html

https://ria.ru/20130410/502195151.html

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