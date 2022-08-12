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Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
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Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области
Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 12.08.2022
Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области
Первый в России палеонтологический парк открылся в пятницу в Ленинградской области, сообщили РИА Новости создатели проекта. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:50
2022-08-12T15:19
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Первый в России палеонтологический парк открылся в пятницу в Ленинградской области, сообщили РИА Новости создатели проекта.Палеонтологический парк в формате музея под открытым небом открылся на территории Путиловского карьера в Кировском районе Ленобласти."Здесь время застыло в отпечатках окаменелостей. Гости Палеопарка как будто на машине времени перенесутся в далекую эпоху, когда жизнь на Земле только зарождалась. В этой удивительной экспедиции каждый прикоснется к геологическому наследию нашей планеты и в буквальном смысле "потрогает" прошлое. Вооружившись молотками геологов, гости Палеопарка почувствуют себя настоящими палеонтологами и собственноручно добудут свою коллекцию окаменелостей возрастом 470 миллионов лет", - говорится в сообщении.Идея создания палеонтологических парков появилась у Михаила Воскресенского, основателя крупнейшего в России сообщества палеонтологов-любителей Paleo Hunters. Число его участников в соцсетях превышает 200 тысяч человек. Само сообщество создано в 2017 году.Отмечается, что Путиловский карьер неслучайно выбран местом расположения палеонтологического парка. Более 470 миллионов лет назад эти места были дном тропического моря. В те времена суша еще была необитаема, а до первых динозавров оставалось еще около 300 миллионов лет."Гигантские головоногие моллюски с длинными раковинами проплывали над зарослями морских лилий. А под ними, среди раковин брахиопод, неспешно ползали закованные в панцирь трилобиты. Их остатки сохранились в виде окаменелостей до нашего времени", - отмечают основатели проекта.Для гостей парка организованы экскурсии, парковочная зона, места отдыха и смотровая площадка на действующий Путиловский карьер, визит-центр с небольшой выставкой находок, сувенирной лавкой и пунктом выдачи инвентаря. Также на территории парка находится лаборатория по профессиональной очистке и реставрации окаменелостей.В ближайших планах Paleo Hunters открытие новых точек в Ленинградской области и в других регионах России.
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россия, ленинградская область, кировский район, общество, новости - туризм, новости культуры
Россия, Ленинградская область, Кировский район, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Новости культуры
14:50 12.08.2022 (обновлено: 15:19 12.08.2022)
 
Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области

Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленинградской области

© Deming Wang, Le LiuОкаменевший ствол древнего дерева
Окаменевший ствол древнего дерева
© Deming Wang, Le Liu
Окаменевший ствол древнего дерева. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Первый в России палеонтологический парк открылся в пятницу в Ленинградской области, сообщили РИА Новости создатели проекта.
Палеонтологический парк в формате музея под открытым небом открылся на территории Путиловского карьера в Кировском районе Ленобласти.
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"Здесь время застыло в отпечатках окаменелостей. Гости Палеопарка как будто на машине времени перенесутся в далекую эпоху, когда жизнь на Земле только зарождалась. В этой удивительной экспедиции каждый прикоснется к геологическому наследию нашей планеты и в буквальном смысле "потрогает" прошлое. Вооружившись молотками геологов, гости Палеопарка почувствуют себя настоящими палеонтологами и собственноручно добудут свою коллекцию окаменелостей возрастом 470 миллионов лет", - говорится в сообщении.
Идея создания палеонтологических парков появилась у Михаила Воскресенского, основателя крупнейшего в России сообщества палеонтологов-любителей Paleo Hunters. Число его участников в соцсетях превышает 200 тысяч человек. Само сообщество создано в 2017 году.
Отмечается, что Путиловский карьер неслучайно выбран местом расположения палеонтологического парка. Более 470 миллионов лет назад эти места были дном тропического моря. В те времена суша еще была необитаема, а до первых динозавров оставалось еще около 300 миллионов лет.
"Гигантские головоногие моллюски с длинными раковинами проплывали над зарослями морских лилий. А под ними, среди раковин брахиопод, неспешно ползали закованные в панцирь трилобиты. Их остатки сохранились в виде окаменелостей до нашего времени", - отмечают основатели проекта.
Для гостей парка организованы экскурсии, парковочная зона, места отдыха и смотровая площадка на действующий Путиловский карьер, визит-центр с небольшой выставкой находок, сувенирной лавкой и пунктом выдачи инвентаря. Также на территории парка находится лаборатория по профессиональной очистке и реставрации окаменелостей.
В ближайших планах Paleo Hunters открытие новых точек в Ленинградской области и в других регионах России.
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10 апреля 2013, 16:21
В Ленинградской области будет создан музей вепской культурыНа территории Александро-Свирского монастыря (Лодейнопольский район, Ленинградская область) будет создан музей вепской культуры, сообщает пресс-служба администрации региона.
 
ТуризмРоссияЛенинградская областьКировский районОбществоНовости - ТуризмНовости культуры
 
 
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