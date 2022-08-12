https://ria.ru/20220812/otdykh-1808642953.html

Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в августе

Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в августе - РИА Новости, 12.08.2022

Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в августе

Эксперты рассказали, в какие страны россияне чаще покупают авиабилеты в августе, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:38

2022-08-12T03:38

2022-08-12T03:38

туризм

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юар

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авиабилеты

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны россияне чаще покупают авиабилеты в августе, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip."Заметнее всего доля бронирований возросла у ЮАР и Индии ― в два раза. На 71 процент чаще стали приобретать билеты во Вьетнам, на 67 ― в Таиланд", — рассказали в пресс-службе.Также в список вошли Индонезия, Израиль, Грузия, Египет, ОАЭ и Казахстан. Замыкают топ Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия — спрос по каждому из этих направлений в августе вырос на 12 процентов.Дешевле всего обойдется поездка из Москвы в Минск: билет в одну сторону стоит 5100 рублей с человека, уточняют в пресс-службе. А самым дорогим станет путешествие в Индонезию. Цены стартуют от 114 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220810/kurorty-1808551694.html

юар

индия

вьетнам

таиланд

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, юар, индия, вьетнам, таиланд, отдых, авиабилеты, цены, туризм, туристы