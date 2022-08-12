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Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в августе - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220812/otdykh-1808642953.html
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в августе
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в августе - РИА Новости, 12.08.2022
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в августе
Эксперты рассказали, в какие страны россияне чаще покупают авиабилеты в августе, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:38
2022-08-12T03:38
туризм
новости - туризм
юар
индия
вьетнам
таиланд
отдых
авиабилеты
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны россияне чаще покупают авиабилеты в августе, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip."Заметнее всего доля бронирований возросла у ЮАР и Индии ― в два раза. На 71 процент чаще стали приобретать билеты во Вьетнам, на 67 ― в Таиланд", — рассказали в пресс-службе.Также в список вошли Индонезия, Израиль, Грузия, Египет, ОАЭ и Казахстан. Замыкают топ Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия — спрос по каждому из этих направлений в августе вырос на 12 процентов.Дешевле всего обойдется поездка из Москвы в Минск: билет в одну сторону стоит 5100 рублей с человека, уточняют в пресс-службе. А самым дорогим станет путешествие в Индонезию. Цены стартуют от 114 тысяч рублей.
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новости - туризм, юар, индия, вьетнам, таиланд, отдых, авиабилеты, цены, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, ЮАР, Индия, Вьетнам, Таиланд, Отдых, Авиабилеты, Цены, Туризм, туристы
03:38 12.08.2022
 
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в августе

OneTwoTrip: в августе россияне стали чаще покупать авиабилеты в ЮАР и Индию

CC0 / the_darker_knight / Девушка на пляже. Гоа, Индия
Девушка на пляже. Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
CC0 / the_darker_knight /
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны россияне чаще покупают авиабилеты в августе, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
"Заметнее всего доля бронирований возросла у ЮАР и Индии ― в два раза. На 71 процент чаще стали приобретать билеты во Вьетнам, на 67 ― в Таиланд", — рассказали в пресс-службе.
Также в список вошли Индонезия, Израиль, Грузия, Египет, ОАЭ и Казахстан. Замыкают топ Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия — спрос по каждому из этих направлений в августе вырос на 12 процентов.
Дешевле всего обойдется поездка из Москвы в Минск: билет в одну сторону стоит 5100 рублей с человека, уточняют в пресс-службе. А самым дорогим станет путешествие в Индонезию. Цены стартуют от 114 тысяч рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмЮАРИндияВьетнамТаиландОтдыхАвиабилетыЦеныТуризмтуристы
 
 
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