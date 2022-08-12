https://ria.ru/20220812/noutbuki-1809051580.html

Перед новым учебным годом выросли продажи ноутбуков

Перед новым учебным годом выросли продажи ноутбуков - РИА Новости, 12.08.2022

Перед новым учебным годом выросли продажи ноутбуков

Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли почти в 3,5 раза, при этом смартфонов - только в 2,3 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:05

2022-08-12T08:05

2022-08-12T08:05

общество

китай

тайвань

краснодарский край

huawei technologies

wildberries

realme

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли почти в 3,5 раза, при этом смартфонов - только в 2,3 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries."В преддверии нового учебного года родители обновляют технику и электронику. За календарный месяц, с 8 июля по 8 августа 2022 года, продажи ноутбуков на Wildberries в штуках выросли на 234% год к году. Спрос на планшеты увеличился на 98%, а на смартфоны – на 130%", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего родители приобретают высокопроизводительные ноутбуки стоимостью около 27-35 тысяч рублей, а самыми популярными моделями планшетов стали товары от 10 до 15 тысяч рублей. Смартфоны же покупают за 15-20 тысяч рублей, отдавая при этом предпочтение моделям, которые будут долго держать заряд и не будут портить зрение детям."Наибольшей популярностью у россиян пользуются бренды из КНР, Кореи и Тайваня: ноутбуки чаще всего приобретают от lenovo, Acer или Asus, среди планшетов лидируют Huawei, Digma, Teclast. А из смартфонов в июле – августе 2022 года родители чаще всего приобретают Xiaomi, Realme и Samsung", - добавляется в сообщении.При этом больше всего "школьной" техники приобрели в Московском регионе, Краснодарском крае и Ростовской области, которая впервые опередила по числу покупок Санкт-Петербург. Наиболее динамичными темпами спрос на гаджеты растет в Хабаровской (рост продаж в штуках +832% год к году), Амурской (+740%) и Томской (+559%) областях, а также в Бурятии (+448%) и Дагестане (+396%).

https://ria.ru/20220804/avtovaz-1807199422.html

https://realty.ria.ru/20220809/sobyanin-1808300063.html

китай

тайвань

краснодарский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, китай, тайвань, краснодарский край, huawei technologies, wildberries, realme