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Перед новым учебным годом выросли продажи ноутбуков - РИА Новости, 12.08.2022
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Перед новым учебным годом выросли продажи ноутбуков
Перед новым учебным годом выросли продажи ноутбуков - РИА Новости, 12.08.2022
Перед новым учебным годом выросли продажи ноутбуков
Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли почти в 3,5 раза, при этом смартфонов - только в 2,3 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:05
2022-08-12T08:05
общество
китай
тайвань
краснодарский край
huawei technologies
wildberries
realme
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли почти в 3,5 раза, при этом смартфонов - только в 2,3 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries."В преддверии нового учебного года родители обновляют технику и электронику. За календарный месяц, с 8 июля по 8 августа 2022 года, продажи ноутбуков на Wildberries в штуках выросли на 234% год к году. Спрос на планшеты увеличился на 98%, а на смартфоны – на 130%", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего родители приобретают высокопроизводительные ноутбуки стоимостью около 27-35 тысяч рублей, а самыми популярными моделями планшетов стали товары от 10 до 15 тысяч рублей. Смартфоны же покупают за 15-20 тысяч рублей, отдавая при этом предпочтение моделям, которые будут долго держать заряд и не будут портить зрение детям."Наибольшей популярностью у россиян пользуются бренды из КНР, Кореи и Тайваня: ноутбуки чаще всего приобретают от lenovo, Acer или Asus, среди планшетов лидируют Huawei, Digma, Teclast. А из смартфонов в июле – августе 2022 года родители чаще всего приобретают Xiaomi, Realme и Samsung", - добавляется в сообщении.При этом больше всего "школьной" техники приобрели в Московском регионе, Краснодарском крае и Ростовской области, которая впервые опередила по числу покупок Санкт-Петербург. Наиболее динамичными темпами спрос на гаджеты растет в Хабаровской (рост продаж в штуках +832% год к году), Амурской (+740%) и Томской (+559%) областях, а также в Бурятии (+448%) и Дагестане (+396%).
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общество, китай, тайвань, краснодарский край, huawei technologies, wildberries, realme
Общество, Китай, Тайвань, Краснодарский край, Huawei Technologies, Wildberries, Realme
08:05 12.08.2022
 
Перед новым учебным годом выросли продажи ноутбуков

Wildberries: перед новым учебным годом продажи ноутбуков выросли почти в 3,5 раза

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли почти в 3,5 раза, при этом смартфонов - только в 2,3 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
"В преддверии нового учебного года родители обновляют технику и электронику. За календарный месяц, с 8 июля по 8 августа 2022 года, продажи ноутбуков на Wildberries в штуках выросли на 234% год к году. Спрос на планшеты увеличился на 98%, а на смартфоны – на 130%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что чаще всего родители приобретают высокопроизводительные ноутбуки стоимостью около 27-35 тысяч рублей, а самыми популярными моделями планшетов стали товары от 10 до 15 тысяч рублей. Смартфоны же покупают за 15-20 тысяч рублей, отдавая при этом предпочтение моделям, которые будут долго держать заряд и не будут портить зрение детям.
"Наибольшей популярностью у россиян пользуются бренды из КНР, Кореи и Тайваня: ноутбуки чаще всего приобретают от lenovo, Acer или Asus, среди планшетов лидируют Huawei, Digma, Teclast. А из смартфонов в июле – августе 2022 года родители чаще всего приобретают Xiaomi, Realme и Samsung", - добавляется в сообщении.
При этом больше всего "школьной" техники приобрели в Московском регионе, Краснодарском крае и Ростовской области, которая впервые опередила по числу покупок Санкт-Петербург. Наиболее динамичными темпами спрос на гаджеты растет в Хабаровской (рост продаж в штуках +832% год к году), Амурской (+740%) и Томской (+559%) областях, а также в Бурятии (+448%) и Дагестане (+396%).
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ОбществоКитайТайваньКраснодарский крайHuawei TechnologiesWildberriesRealme
 
 
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