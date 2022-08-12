https://ria.ru/20220812/navalnyy-1809118633.html

Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального

Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального - РИА Новости, 12.08.2022

Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального

Руководство исправительной колонии №6 во Владимирской области предостерегло Алексея Навального от профсоюзной деятельности в учреждении, блогер с этим не... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:40

2022-08-12T12:40

2022-08-12T12:40

происшествия

игнат артеменко

владимирская область

москва

московский городской суд

ив роше

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788948315_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_dce53d4201cddc5a0ef696af89a4d91d.jpg

РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Руководство исправительной колонии №6 во Владимирской области предостерегло Алексея Навального от профсоюзной деятельности в учреждении, блогер с этим не согласился и подал иск в Ковровский городской суд, сообщает инстанция."В Ковровский городской суд Владимирской области поступило административное исковое заявление Навального А. А. о признании незаконным официального предостережения, объявленного ему 4 августа 2022 года", - говорится в сообщении.Как указано в исковом заявлении, в июне в адрес начальника ИК-6 направлено уведомление об учреждении Навальным профсоюза "Промзона" и уведомление о вступлении в него. "Четвертого августа Навальному А.А. объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения", - уточняется в сообщении.Отмечается, что административный истец считает объявленное ему предостережение незаконным.Ранее Навальный обратился в Ковровский городской суд из-за отказа руководства ИК-6 в предоставлении информации о заказчике изделий, которые он изготавливает, сообщается на сайте суда.До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779461742.html

https://ria.ru/20220628/navalnyy-1798681866.html

владимирская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игнат артеменко, владимирская область, москва, московский городской суд, ив роше, алексей навальный