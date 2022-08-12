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Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального - РИА Новости, 12.08.2022
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Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального
Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального - РИА Новости, 12.08.2022
Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального
Руководство исправительной колонии №6 во Владимирской области предостерегло Алексея Навального от профсоюзной деятельности в учреждении, блогер с этим не... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:40
2022-08-12T12:40
происшествия
игнат артеменко
владимирская область
москва
московский городской суд
ив роше
алексей навальный
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РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Руководство исправительной колонии №6 во Владимирской области предостерегло Алексея Навального от профсоюзной деятельности в учреждении, блогер с этим не согласился и подал иск в Ковровский городской суд, сообщает инстанция."В Ковровский городской суд Владимирской области поступило административное исковое заявление Навального А. А. о признании незаконным официального предостережения, объявленного ему 4 августа 2022 года", - говорится в сообщении.Как указано в исковом заявлении, в июне в адрес начальника ИК-6 направлено уведомление об учреждении Навальным профсоюза "Промзона" и уведомление о вступлении в него. "Четвертого августа Навальному А.А. объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения", - уточняется в сообщении.Отмечается, что административный истец считает объявленное ему предостережение незаконным.Ранее Навальный обратился в Ковровский городской суд из-за отказа руководства ИК-6 в предоставлении информации о заказчике изделий, которые он изготавливает, сообщается на сайте суда.До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
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происшествия, игнат артеменко, владимирская область, москва, московский городской суд, ив роше, алексей навальный
Происшествия, Игнат Артеменко, Владимирская область, Москва, Московский городской суд, Ив Роше, Алексей Навальный
12:40 12.08.2022
 
Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального

Руководство исправительной колонии №6 предостерегло Навального от профсоюзной деятельности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Руководство исправительной колонии №6 во Владимирской области предостерегло Алексея Навального от профсоюзной деятельности в учреждении, блогер с этим не согласился и подал иск в Ковровский городской суд, сообщает инстанция.
"В Ковровский городской суд Владимирской области поступило административное исковое заявление Навального А. А. о признании незаконным официального предостережения, объявленного ему 4 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима
Как указано в исковом заявлении, в июне в адрес начальника ИК-6 направлено уведомление об учреждении Навальным профсоюза "Промзона" и уведомление о вступлении в него. "Четвертого августа Навальному А.А. объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что административный истец считает объявленное ему предостережение незаконным.
Ранее Навальный обратился в Ковровский городской суд из-за отказа руководства ИК-6 в предоставлении информации о заказчике изделий, которые он изготавливает, сообщается на сайте суда.
До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о запрете адвокатам проносить технику
 
ПроисшествияИгнат АртеменкоВладимирская областьМоскваМосковский городской судИв РошеАлексей Навальный
 
 
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