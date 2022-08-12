https://ria.ru/20220812/navalnyy-1809118633.html
Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального
Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального - РИА Новости, 12.08.2022
Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального
Руководство исправительной колонии №6 во Владимирской области предостерегло Алексея Навального от профсоюзной деятельности в учреждении, блогер с этим не... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:40
2022-08-12T12:40
2022-08-12T12:40
происшествия
игнат артеменко
владимирская область
москва
московский городской суд
ив роше
алексей навальный
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РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Руководство исправительной колонии №6 во Владимирской области предостерегло Алексея Навального от профсоюзной деятельности в учреждении, блогер с этим не согласился и подал иск в Ковровский городской суд, сообщает инстанция."В Ковровский городской суд Владимирской области поступило административное исковое заявление Навального А. А. о признании незаконным официального предостережения, объявленного ему 4 августа 2022 года", - говорится в сообщении.Как указано в исковом заявлении, в июне в адрес начальника ИК-6 направлено уведомление об учреждении Навальным профсоюза "Промзона" и уведомление о вступлении в него. "Четвертого августа Навальному А.А. объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения", - уточняется в сообщении.Отмечается, что административный истец считает объявленное ему предостережение незаконным.Ранее Навальный обратился в Ковровский городской суд из-за отказа руководства ИК-6 в предоставлении информации о заказчике изделий, которые он изготавливает, сообщается на сайте суда.До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779461742.html
https://ria.ru/20220628/navalnyy-1798681866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игнат артеменко, владимирская область, москва, московский городской суд, ив роше, алексей навальный
Происшествия, Игнат Артеменко, Владимирская область, Москва, Московский городской суд, Ив Роше, Алексей Навальный
Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального
Руководство исправительной колонии №6 предостерегло Навального от профсоюзной деятельности
РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Руководство исправительной колонии №6 во Владимирской области предостерегло Алексея Навального от профсоюзной деятельности в учреждении, блогер с этим не согласился и подал иск в Ковровский городской суд, сообщает инстанция.
"В Ковровский городской суд Владимирской области
поступило административное исковое заявление Навального А. А. о признании незаконным официального предостережения, объявленного ему 4 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
Как указано в исковом заявлении, в июне в адрес начальника ИК-6 направлено уведомление об учреждении Навальным профсоюза "Промзона" и уведомление о вступлении в него. "Четвертого августа Навальному А.А. объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что административный истец считает объявленное ему предостережение незаконным.
Ранее Навальный обратился в Ковровский городской суд из-за отказа руководства ИК-6 в предоставлении информации о заказчике изделий, которые он изготавливает, сообщается на сайте суда.
До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы
приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
- по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд
признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.