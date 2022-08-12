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Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области - РИА Новости, 12.08.2022
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области
Войска Украины заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил журналистам начальник Национального центра... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:36
2022-08-12T21:36
2022-08-12T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы рф
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Войска Украины заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области
Минобороны: ВСУ планируют взорвать мосты в Днепропетровской области для обвинения России