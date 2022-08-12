https://ria.ru/20220812/mosty-1809294811.html

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области - РИА Новости, 12.08.2022

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области

Войска Украины заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил журналистам начальник Национального центра... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:36

2022-08-12T21:36

2022-08-12T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

вооруженные силы рф

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Войска Украины заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

луганская народная республика

украина

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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины