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Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/mosty-1809294811.html
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области - РИА Новости, 12.08.2022
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области
Войска Украины заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил журналистам начальник Национального центра... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:36
2022-08-12T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы рф
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Войска Украины заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
21:36 12.08.2022
 
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области

Минобороны: ВСУ планируют взорвать мосты в Днепропетровской области для обвинения России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Войска Украины заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев.
Он напомнил, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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