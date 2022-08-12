https://ria.ru/20220812/mishustin-1809053112.html

Мишустин прилетел в Горно-Алтайск

Мишустин прилетел в Горно-Алтайск - РИА Новости, 12.08.2022

Мишустин прилетел в Горно-Алтайск

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, где у главы российского правительства запланировано совещание по вопросам развития... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:34

2022-08-12T08:34

2022-08-12T10:09

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, где у главы российского правительства запланировано совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.В ходе визита глава правительства осмотрит проекты развития российских туристических комплексов и проведёт беседы с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой республики Алтай Олегом Хорохординым.Во время поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа с 12 по 16 августа Мишустин также прибудет в Якутск, где он посетит IT-парк и проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации ЧС. Кроме того, премьер посетит Читу, где запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

https://ria.ru/20220708/turizm-1801254062.html

https://ria.ru/20220811/forum-1808872703.html

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Дарья Буймова

политика, виктор томенко, россия, алтайский край, олег хорохордин, юрий трутнев, якутск, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), новости - туризм