08:34 12.08.2022 (обновлено: 10:09 12.08.2022)
Мишустин прилетел в Горно-Алтайск
Премьер Мишустин прилетел в Горно-Алтайск, где проведеёт совещание по туризму
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, где у главы российского правительства запланировано совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
В ходе визита глава правительства осмотрит проекты развития российских туристических комплексов и проведёт беседы с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой республики Алтай Олегом Хорохординым.
Во время поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа с 12 по 16 августа Мишустин также прибудет в Якутск, где он посетит IT-парк и проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации ЧС. Кроме того, премьер посетит Читу, где запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.
В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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