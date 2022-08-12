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Мишустин прилетел в Горно-Алтайск - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220812/mishustin-1809053112.html
Мишустин прилетел в Горно-Алтайск
Мишустин прилетел в Горно-Алтайск - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин прилетел в Горно-Алтайск
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, где у главы российского правительства запланировано совещание по вопросам развития... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:34
2022-08-12T10:09
туризм
политика
виктор томенко
россия
алтайский край
олег хорохордин
юрий трутнев
якутск
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, где у главы российского правительства запланировано совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.В ходе визита глава правительства осмотрит проекты развития российских туристических комплексов и проведёт беседы с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой республики Алтай Олегом Хорохординым.Во время поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа с 12 по 16 августа Мишустин также прибудет в Якутск, где он посетит IT-парк и проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации ЧС. Кроме того, премьер посетит Читу, где запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
https://ria.ru/20220708/turizm-1801254062.html
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политика, виктор томенко, россия, алтайский край, олег хорохордин, юрий трутнев, якутск, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), новости - туризм
Туризм, Политика, Виктор Томенко, Россия, Алтайский край, Олег Хорохордин, Юрий Трутнев, Якутск, Михаил Мишустин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Новости - Туризм
08:34 12.08.2022 (обновлено: 10:09 12.08.2022)
 
Мишустин прилетел в Горно-Алтайск

Премьер Мишустин прилетел в Горно-Алтайск, где проведеёт совещание по туризму

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске
Читать ria.ru в
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, где у главы российского правительства запланировано совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
В ходе визита глава правительства осмотрит проекты развития российских туристических комплексов и проведёт беседы с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой республики Алтай Олегом Хорохординым.
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Во время поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа с 12 по 16 августа Мишустин также прибудет в Якутск, где он посетит IT-парк и проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации ЧС. Кроме того, премьер посетит Читу, где запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.
В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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11 августа, 14:04
Форум регионов о развитии туризма пройдет в Москве
 
ТуризмПолитикаВиктор ТоменкоРоссияАлтайский крайОлег ХорохординЮрий ТрутневЯкутскМихаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Новости - Туризм
 
 
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