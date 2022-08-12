https://ria.ru/20220812/magate-1809272424.html

Россия призвала Украину не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия призвала Украину не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Россия призвала Украину не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призывает Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:24

2022-08-12T19:24

2022-08-12T19:37

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москва призывает Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг станции."Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. Специалисты Агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Обратило на себя внимание, что вызванный в зал заседаний СБ ООН представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений, ещё больше дискредитировавших власти в Киеве. Специалисты просто не могут такое воспринимать всерьёз. Его сюрреалистичные фантазии о том, что защищающие ЗАЭС российские военные якобы бьют сами по себе, "зазеркальны" настолько, что даже самые отъявленные сторонники Киева оставили это без комментариев", - указала она.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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