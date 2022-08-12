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Россия призвала Украину не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/magate-1809272424.html
Россия призвала Украину не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия призвала Украину не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Россия призвала Украину не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва призывает Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:24
2022-08-12T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
магатэ
совет безопасности оон
украина
мария захарова
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москва призывает Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг станции."Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. Специалисты Агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Обратило на себя внимание, что вызванный в зал заседаний СБ ООН представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений, ещё больше дискредитировавших власти в Киеве. Специалисты просто не могут такое воспринимать всерьёз. Его сюрреалистичные фантазии о том, что защищающие ЗАЭС российские военные якобы бьют сами по себе, "зазеркальны" настолько, что даже самые отъявленные сторонники Киева оставили это без комментариев", - указала она.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
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в мире, россия, москва, магатэ, совет безопасности оон, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рафаэль гросси, киев, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, МАГАТЭ, Совет Безопасности ООН, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Рафаэль Гросси, Киев, Запорожская АЭС
19:24 12.08.2022 (обновлено: 19:37 12.08.2022)
 
Россия призвала Украину не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД об итогах заседания СБ ООН: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москва призывает Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг станции.
"Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. Специалисты Агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:38Специальная военная операция на Украине
"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы
"Обратило на себя внимание, что вызванный в зал заседаний СБ ООН представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений, ещё больше дискредитировавших власти в Киеве. Специалисты просто не могут такое воспринимать всерьёз. Его сюрреалистичные фантазии о том, что защищающие ЗАЭС российские военные якобы бьют сами по себе, "зазеркальны" настолько, что даже самые отъявленные сторонники Киева оставили это без комментариев", - указала она.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 13:03Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваМАГАТЭСовет Безопасности ООНУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Рафаэль ГроссиКиевЗапорожская АЭС
 
 
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