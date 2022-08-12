https://ria.ru/20220812/lenoblast-1809159537.html
Объем производства валовой продукции АПК Ленобласти вырос на 24%
Объем производства валовой продукции АПК Ленобласти вырос на 24% - РИА Новости, 12.08.2022
Объем производства валовой продукции АПК Ленобласти вырос на 24%
Объем производства валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области за минувшие полгода вырос на 24%, сообщил на заседании комиссии... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:34
2022-08-12T14:34
2022-08-12T14:34
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Объем производства валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области за минувшие полгода вырос на 24%, сообщил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" губернатор региона Александр Дрозденко.Глава региона рассказал, что сегодня Ленинградская область обеспечивает потребности жителей региона по мясу на 180%, молоку ― 120%, картофелю ― 100%, яйцами ― в 5,8 раз больше потребностей."Сегодня агропромышленный комплекс работает в непростых условиях, но ситуация с ограничениями 2014 года закалила нас, позволила нам реализовать ряд программ, создать базу для импортозамещения. За это время мы научились хорошо производить, перерабатывать и продавать нашу продукцию. При сохранении имеющегося финансирования отрасли на федеральном уровне, у нас есть все шансы продолжать наращивать объемы производства", - отметил Дрозденко.По итогам шести месяцев 2022 года, добавил глава региона, объем производства валовой продукции АПК вырос на 24% и составил 161,6 миллиарда рублей. С начала года сельхозпроизводители получили 4,14 миллиарда рублей господдержки, это 81% от лимита текущего года. При этом аграрии ежегодно повышают эффективность использования средств государственной поддержки, налоговые поступления от предприятий АПК в бюджеты всех уровней выросли на 18%.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, заседание проходило в здании правительства в Ленобласти. В нем приняли участие представители министерства сельского хозяйства и министерство промышленной торговли России, депутаты Госдумы, руководители федеральных и региональных сельскохозяйственных ведомств и предприятий АПК, приурочено к проходящему в Ленинградской области 9-му Открытому чемпионату России по пахоте."В ходе заседания члены комиссии Госсовета обсудили меры поддержки технической и технологической модернизации АПК, перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения России, планы по импортозамещению сельскохозяйственной техники", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220804/drevesina-1807169576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Объем производства валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области за минувшие полгода вырос на 24%, сообщил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава региона рассказал, что сегодня Ленинградская область обеспечивает потребности жителей региона по мясу на 180%, молоку ― 120%, картофелю ― 100%, яйцами ― в 5,8 раз больше потребностей.
"Сегодня агропромышленный комплекс работает в непростых условиях, но ситуация с ограничениями 2014 года закалила нас, позволила нам реализовать ряд программ, создать базу для импортозамещения. За это время мы научились хорошо производить, перерабатывать и продавать нашу продукцию. При сохранении имеющегося финансирования отрасли на федеральном уровне, у нас есть все шансы продолжать наращивать объемы производства", - отметил Дрозденко.
По итогам шести месяцев 2022 года, добавил глава региона, объем производства валовой продукции АПК вырос на 24% и составил 161,6 миллиарда рублей. С начала года сельхозпроизводители получили 4,14 миллиарда рублей господдержки, это 81% от лимита текущего года. При этом аграрии ежегодно повышают эффективность использования средств государственной поддержки, налоговые поступления от предприятий АПК в бюджеты всех уровней выросли на 18%.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, заседание проходило в здании правительства в Ленобласти. В нем приняли участие представители министерства сельского хозяйства и министерство промышленной торговли России
, депутаты Госдумы
, руководители федеральных и региональных сельскохозяйственных ведомств и предприятий АПК, приурочено к проходящему в Ленинградской области 9-му Открытому чемпионату России по пахоте.
"В ходе заседания члены комиссии Госсовета обсудили меры поддержки технической и технологической модернизации АПК, перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения России, планы по импортозамещению сельскохозяйственной техники", - уточнили в пресс-службе.