https://ria.ru/20220812/lenoblast-1809159537.html

Объем производства валовой продукции АПК Ленобласти вырос на 24%

Объем производства валовой продукции АПК Ленобласти вырос на 24% - РИА Новости, 12.08.2022

Объем производства валовой продукции АПК Ленобласти вырос на 24%

Объем производства валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области за минувшие полгода вырос на 24%, сообщил на заседании комиссии... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:34

2022-08-12T14:34

2022-08-12T14:34

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Объем производства валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области за минувшие полгода вырос на 24%, сообщил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" губернатор региона Александр Дрозденко.Глава региона рассказал, что сегодня Ленинградская область обеспечивает потребности жителей региона по мясу на 180%, молоку ― 120%, картофелю ― 100%, яйцами ― в 5,8 раз больше потребностей."Сегодня агропромышленный комплекс работает в непростых условиях, но ситуация с ограничениями 2014 года закалила нас, позволила нам реализовать ряд программ, создать базу для импортозамещения. За это время мы научились хорошо производить, перерабатывать и продавать нашу продукцию. При сохранении имеющегося финансирования отрасли на федеральном уровне, у нас есть все шансы продолжать наращивать объемы производства", - отметил Дрозденко.По итогам шести месяцев 2022 года, добавил глава региона, объем производства валовой продукции АПК вырос на 24% и составил 161,6 миллиарда рублей. С начала года сельхозпроизводители получили 4,14 миллиарда рублей господдержки, это 81% от лимита текущего года. При этом аграрии ежегодно повышают эффективность использования средств государственной поддержки, налоговые поступления от предприятий АПК в бюджеты всех уровней выросли на 18%.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, заседание проходило в здании правительства в Ленобласти. В нем приняли участие представители министерства сельского хозяйства и министерство промышленной торговли России, депутаты Госдумы, руководители федеральных и региональных сельскохозяйственных ведомств и предприятий АПК, приурочено к проходящему в Ленинградской области 9-му Открытому чемпионату России по пахоте."В ходе заседания члены комиссии Госсовета обсудили меры поддержки технической и технологической модернизации АПК, перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения России, планы по импортозамещению сельскохозяйственной техники", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220804/drevesina-1807169576.html

https://ria.ru/20220621/dekarbonizatsiya-1797030131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко