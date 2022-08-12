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Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220812/lager-1809125358.html
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года - РИА Новости, 12.08.2022
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:08
2022-08-12T14:08
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дети
кешбэк
новости - туризм
туризм
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — РИА Новости. Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Еще один модуль туристического кешбэка — это детская программа. У нас ей уже воспользовалось 1,2 миллиона детишек, из них 845 тысяч — в этом году", — сказала она.Глава ведомства отметила, что в этом сезоне возможности акции значительно расширили: включили палаточные лагеря, убрали ограничения для многодетных семей.Продажи по программе детского кешбэка стартовали в России 31 марта и завершились досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки лагерей. Было продано путевок на 22 миллиарда рублей, участникам на карты "Мир" вернулись 10 миллиардов.
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зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дети, кешбэк, новости - туризм, туризм
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дети, Кешбэк, Новости - Туризм, Туризм
14:08 12.08.2022
 
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года

Ростуризм: 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДети играют на пляже в детском лагере "Юность" в Кирилловке Запорожской области
Дети играют на пляже в детском лагере Юность в Кирилловке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — РИА Новости. Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Еще один модуль туристического кешбэка — это детская программа. У нас ей уже воспользовалось 1,2 миллиона детишек, из них 845 тысяч — в этом году", — сказала она.
Глава ведомства отметила, что в этом сезоне возможности акции значительно расширили: включили палаточные лагеря, убрали ограничения для многодетных семей.
Продажи по программе детского кешбэка стартовали в России 31 марта и завершились досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки лагерей. Было продано путевок на 22 миллиарда рублей, участникам на карты "Мир" вернулись 10 миллиардов.
Туристы во время посещения достопримечательности Марсово поле-1 на Алтае - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:18Туризм
Осенний этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа
 
ТуризмЗарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ДетиКешбэкНовости - ТуризмТуризм
 
 
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