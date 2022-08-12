https://ria.ru/20220812/lager-1809125358.html

Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года

Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года - РИА Новости, 12.08.2022

Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года

Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:08

2022-08-12T14:08

2022-08-12T14:08

туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дети

кешбэк

новости - туризм

туризм

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — РИА Новости. Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Еще один модуль туристического кешбэка — это детская программа. У нас ей уже воспользовалось 1,2 миллиона детишек, из них 845 тысяч — в этом году", — сказала она.Глава ведомства отметила, что в этом сезоне возможности акции значительно расширили: включили палаточные лагеря, убрали ограничения для многодетных семей.Продажи по программе детского кешбэка стартовали в России 31 марта и завершились досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки лагерей. Было продано путевок на 22 миллиарда рублей, участникам на карты "Мир" вернулись 10 миллиардов.

https://ria.ru/20220812/tury-1809065712.html

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дети, кешбэк, новости - туризм, туризм