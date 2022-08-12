https://ria.ru/20220812/lager-1809125358.html
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года - РИА Новости, 12.08.2022
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:08
2022-08-12T14:08
2022-08-12T14:08
туризм
зарина догузова
россия
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — РИА Новости. Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Еще один модуль туристического кешбэка — это детская программа. У нас ей уже воспользовалось 1,2 миллиона детишек, из них 845 тысяч — в этом году", — сказала она.Глава ведомства отметила, что в этом сезоне возможности акции значительно расширили: включили палаточные лагеря, убрали ограничения для многодетных семей.Продажи по программе детского кешбэка стартовали в России 31 марта и завершились досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки лагерей. Было продано путевок на 22 миллиарда рублей, участникам на карты "Мир" вернулись 10 миллиардов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дети, кешбэк, новости - туризм, туризм
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дети, Кешбэк, Новости - Туризм, Туризм
Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года
Ростуризм: 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продали по кешбэку за два года
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — РИА Новости. Около 1,2 миллиона путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Еще один модуль туристического кешбэка — это детская программа. У нас ей уже воспользовалось 1,2 миллиона детишек, из них 845 тысяч — в этом году", — сказала она.
Глава ведомства отметила, что в этом сезоне возможности акции значительно расширили: включили палаточные лагеря, убрали ограничения для многодетных семей.
Продажи по программе детского кешбэка стартовали в России 31 марта и завершились досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки лагерей. Было продано путевок на 22 миллиарда рублей, участникам на карты "Мир" вернулись 10 миллиардов.