14:48 12.08.2022 (обновлено: 14:49 12.08.2022)
В Петербурге почтили память погибших моряков "Курска"
В Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине гибели моряков АПЛ "Курск"
© AP PhotoАтомная подводная лодка "Курск"
© AP Photo
Атомная подводная лодка "Курск" . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
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"В Петербурге почтили память моряков "Курска"… По многолетней традиции в этот августовский день родственники погибших, представители командования Военно-морского флота России и ветераны-подводники приходят к мемориалу на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память моряков Северного флота. К мемориалу возлагается венок от правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В полдень в Николо-Богоявленском морском соборе по традиции служат панихиду "…по воинам, в море погибшим". Также поминальная служба проходит в церкви Петра и Павла в Сестрорецке, которая считается храмом подводного флота. Отмечается, что в пятницу службу посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он также возложил цветы к Стене памяти при храме, на которой размещены мемориальные доски погибших российских подводных лодок.
"Сегодня мы отдаем дань памяти подводникам "Курска". Многие члены экипажа крейсера жили и учились у нас. Петербург принял всех близких моряков, кто захотел сюда переехать", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Тридцать два члена экипажа и его командир, Герой России, капитан первого ранга Геннадий Лячин, похоронены на Серафимовском кладбище в Северной столице. Это самое большое захоронение экипажа в России.
Мемориал на Серафимовском кладбище открыли к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.
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