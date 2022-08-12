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В Петербурге почтили память погибших моряков "Курска" - РИА Новости, 12.08.2022
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В Петербурге почтили память погибших моряков "Курска"
В Петербурге почтили память погибших моряков "Курска" - РИА Новости, 12.08.2022
В Петербурге почтили память погибших моряков "Курска"
Памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:48
2022-08-12T14:49
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли."В Петербурге почтили память моряков "Курска"… По многолетней традиции в этот августовский день родственники погибших, представители командования Военно-морского флота России и ветераны-подводники приходят к мемориалу на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память моряков Северного флота. К мемориалу возлагается венок от правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.В полдень в Николо-Богоявленском морском соборе по традиции служат панихиду "…по воинам, в море погибшим". Также поминальная служба проходит в церкви Петра и Павла в Сестрорецке, которая считается храмом подводного флота. Отмечается, что в пятницу службу посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он также возложил цветы к Стене памяти при храме, на которой размещены мемориальные доски погибших российских подводных лодок."Сегодня мы отдаем дань памяти подводникам "Курска". Многие члены экипажа крейсера жили и учились у нас. Петербург принял всех близких моряков, кто захотел сюда переехать", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Тридцать два члена экипажа и его командир, Герой России, капитан первого ранга Геннадий Лячин, похоронены на Серафимовском кладбище в Северной столице. Это самое большое захоронение экипажа в России.Мемориал на Серафимовском кладбище открыли к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
14:48 12.08.2022 (обновлено: 14:49 12.08.2022)
 
В Петербурге почтили память погибших моряков "Курска"

В Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине гибели моряков АПЛ "Курск"

© AP PhotoАтомная подводная лодка "Курск"
Атомная подводная лодка Курск - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo
Атомная подводная лодка "Курск" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
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Петербурге почтили память моряков "Курска"… По многолетней традиции в этот августовский день родственники погибших, представители командования Военно-морского флота России и ветераны-подводники приходят к мемориалу на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память моряков Северного флота. К мемориалу возлагается венок от правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В полдень в Николо-Богоявленском морском соборе по традиции служат панихиду "…по воинам, в море погибшим". Также поминальная служба проходит в церкви Петра и Павла в Сестрорецке, которая считается храмом подводного флота. Отмечается, что в пятницу службу посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он также возложил цветы к Стене памяти при храме, на которой размещены мемориальные доски погибших российских подводных лодок.
"Сегодня мы отдаем дань памяти подводникам "Курска". Многие члены экипажа крейсера жили и учились у нас. Петербург принял всех близких моряков, кто захотел сюда переехать", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Тридцать два члена экипажа и его командир, Герой России, капитан первого ранга Геннадий Лячин, похоронены на Серафимовском кладбище в Северной столице. Это самое большое захоронение экипажа в России.
Мемориал на Серафимовском кладбище открыли к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.
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