В Китае заявили, что США могут усугубить кризис вокруг Тайваня
Глава МИД КНР: США могут воспользоваться нестабильностью вокруг Тайваня и усугубить кризис
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня намерен проявлять бдительность, так как США могут воспользоваться нестабильностью и усугубить кризис, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Ситуация в Тайваньском проливе все еще неспокойна, и мы будем бдительны к тому, что США могут воспользоваться случаем, планируя нарастить военное присутствие и пытаясь усугубить кризис", - сказал Ван И в совместном интервью китайским СМИ, текст которого в пятницу опубликовало внешнеполитическое ведомство страны.
Дипломат также указал на необходимость проявлять бдительность в отношении сторонников независимости Тайваня, которые неверно оценивают ситуацию, вступают в сговор с внутренними и внешними силами, а также упрямо двигаются по пути раскола страны.
"Мы готовы совместно с друзьями из других стран, любящими мир и отстаивающими справедливость, отстаивать принцип "одного Китая", защищать цели и принципы Устава ООН и поддерживать региональную стабильность и мир во всем мире", - подчеркнул он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
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