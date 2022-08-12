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В Китае заявили, что США могут усугубить кризис вокруг Тайваня - РИА Новости, 12.08.2022
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В Китае заявили, что США могут усугубить кризис вокруг Тайваня
В Китае заявили, что США могут усугубить кризис вокруг Тайваня - РИА Новости, 12.08.2022
В Китае заявили, что США могут усугубить кризис вокруг Тайваня
Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня намерен проявлять бдительность, так как США могут воспользоваться нестабильностью и усугубить кризис, заявил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T06:03
2022-08-12T06:03
в мире
нэнси пелоси
ван и (политик)
си цзиньпин
китай
тайвань
оон
мид кнр
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ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня намерен проявлять бдительность, так как США могут воспользоваться нестабильностью и усугубить кризис, заявил министр иностранных дел Китая Ван И."Ситуация в Тайваньском проливе все еще неспокойна, и мы будем бдительны к тому, что США могут воспользоваться случаем, планируя нарастить военное присутствие и пытаясь усугубить кризис", - сказал Ван И в совместном интервью китайским СМИ, текст которого в пятницу опубликовало внешнеполитическое ведомство страны.Дипломат также указал на необходимость проявлять бдительность в отношении сторонников независимости Тайваня, которые неверно оценивают ситуацию, вступают в сговор с внутренними и внешними силами, а также упрямо двигаются по пути раскола страны.Ван И также призвал проявлять настороженность в отношении политиков в других странах, которые последуют их примеру, подорвав политическую основу контактов с Китаем и нанеся удар по Уставу ООН и установленной после Второй мировой войны системе международных отношений."Мы готовы совместно с друзьями из других стран, любящими мир и отстаивающими справедливость, отстаивать принцип "одного Китая", защищать цели и принципы Устава ООН и поддерживать региональную стабильность и мир во всем мире", - подчеркнул он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220811/poshliny-1808765629.html
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в мире, нэнси пелоси, ван и (политик), си цзиньпин, китай, тайвань, оон, мид кнр, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Китай, Тайвань, ООН, МИД КНР, Визит Пелоси на Тайвань
06:03 12.08.2022
 
В Китае заявили, что США могут усугубить кризис вокруг Тайваня

Глава МИД КНР: США могут воспользоваться нестабильностью вокруг Тайваня и усугубить кризис

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня намерен проявлять бдительность, так как США могут воспользоваться нестабильностью и усугубить кризис, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Ситуация в Тайваньском проливе все еще неспокойна, и мы будем бдительны к тому, что США могут воспользоваться случаем, планируя нарастить военное присутствие и пытаясь усугубить кризис", - сказал Ван И в совместном интервью китайским СМИ, текст которого в пятницу опубликовало внешнеполитическое ведомство страны.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 07:17
СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня
Дипломат также указал на необходимость проявлять бдительность в отношении сторонников независимости Тайваня, которые неверно оценивают ситуацию, вступают в сговор с внутренними и внешними силами, а также упрямо двигаются по пути раскола страны.
Ван И также призвал проявлять настороженность в отношении политиков в других странах, которые последуют их примеру, подорвав политическую основу контактов с Китаем и нанеся удар по Уставу ООН и установленной после Второй мировой войны системе международных отношений.
"Мы готовы совместно с друзьями из других стран, любящими мир и отстаивающими справедливость, отстаивать принцип "одного Китая", защищать цели и принципы Устава ООН и поддерживать региональную стабильность и мир во всем мире", - подчеркнул он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
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ВМС Китая провели учения в Южно-Китайском море
 
В миреНэнси ПелосиВан И (политик)Си ЦзиньпинКитайТайваньООНМИД КНРВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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