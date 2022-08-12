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Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/kherson-1809185997.html
Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права
Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права - РИА Новости, 12.08.2022
Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права
Гражданам Херсона и Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:38
2022-08-12T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
украина
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Гражданам Херсона и Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщает пресс-центр МВД России.Ранее ведомство сообщало, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области – с 8 августа."Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184", - говорится в сообщении. В скором времени для удобства жителей Херсона и области будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220804/kherson-1807153126.html
херсон
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в мире, херсон, херсонская область , украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Украина, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:38 12.08.2022
 
Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права

Жителям Херсонской области выдали первые российские госномера и водительские права

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Гражданам Херсона и Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщает пресс-центр МВД России.
Ранее ведомство сообщало, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области – с 8 августа.
"Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184", - говорится в сообщении. В скором времени для удобства жителей Херсона и области будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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