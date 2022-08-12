https://ria.ru/20220812/kherson-1809185997.html

Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права

Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права - РИА Новости, 12.08.2022

Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права

Гражданам Херсона и Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:38

2022-08-12T15:38

2022-08-12T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

украина

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Гражданам Херсона и Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщает пресс-центр МВД России.Ранее ведомство сообщало, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области – с 8 августа."Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184", - говорится в сообщении. В скором времени для удобства жителей Херсона и области будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220804/kherson-1807153126.html

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Кирилл Волков

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