https://ria.ru/20220812/kherson-1809185997.html
Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права
Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права - РИА Новости, 12.08.2022
Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права
Гражданам Херсона и Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:38
2022-08-12T15:38
2022-08-12T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
украина
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Гражданам Херсона и Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщает пресс-центр МВД России.Ранее ведомство сообщало, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области – с 8 августа."Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184", - говорится в сообщении. В скором времени для удобства жителей Херсона и области будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220804/kherson-1807153126.html
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РИА Новости
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Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права
Жителям Херсонской области выдали первые российские госномера и водительские права