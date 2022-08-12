https://ria.ru/20220812/khankhuey-1809284404.html

Чжан Ханьхуэй: воссоединение Китая и Тайваня нельзя остановить

Чжан Ханьхуэй: воссоединение Китая и Тайваня нельзя остановить - РИА Новости, 12.08.2022

Чжан Ханьхуэй: воссоединение Китая и Тайваня нельзя остановить

В последние две недели ситуация вокруг острова Тайвань, который Китай считает своей провинцией, заметно накалилась после визита в Тайбэй спикера палаты... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T20:21

2022-08-12T20:21

2022-08-12T20:21

в мире

нэнси пелоси

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россия

тайвань

оон

чжан ханьхуэй

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В последние две недели ситуация вокруг острова Тайвань, который Китай считает своей провинцией, заметно накалилась после визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью корреспонденту РИА Новости Лидии Станченко прокомментировал масштабные учения Народно-освободительной армии Китая, которые были проведены в ответ на визит, а также рассказал о том, как обострение отношений между Пекином и Вашингтоном скажется на развитии китайско-российского сотрудничества.– Господин посол, в среду китайская армия заявила об успешном выполнении всех задач, поставленных в рамках военных учений у Тайваня. Означает ли это, что Пекин взял под контроль ситуацию в Тайваньском проливе? Есть ли вероятность дальнейшего обострения и как будет действовать Пекин в случае очередных провокационных действий со стороны тайваньского правительства или вмешательства извне?– Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси нанесла визит на Тайвань 2 августа. Это действие значительно расходится с обещанием США не поддерживать "независимость Тайваня". Визит стал серьезной политической провокацией для Китая, он нанес значительный ущерб китайско-американским отношениям в военной сфере, поставил под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Китайская сторона очень этим возмущена и выступает категорически против этого. Серия ответных действий, которые Народно-освободительная армия недавно осуществила в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, стала серьезным сдерживающим фактором против тайваньско-американского сговора. К настоящему моменту все задачи успешно выполнены, комплексная боеспособность и скоординированность наших войск была успешно проверена. Создание такого сдерживающего фактора против тайваньских сепаратистов, которые вступают в сговор с силами извне и создают провокации, является необходимой мерой для защиты нашего государственного суверенитета и территориальной целостности. Учения были открытыми, прозрачными и профессиональными, они соответствуют как китайским, так и международным законам и отвечают международным практикам.Решение тайваньского вопроса, осуществление полного воссоединения нашей родины является всеобщим чаянием сыновей и дочерей Китая, а также неизменной исторической задачей Коммунистической партии Китая. Исторический процесс объединения двух берегов Тайваньского пролива нельзя остановить. Время и сила всегда были на стороне тех, кто хочет воссоединения родины. Опубликованная 10 августа "Белая книга" под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху", поясняет, что Тайвань является неоспоримой и неизменной частью Китая, а КПК и правительство КНР всегда твердо придерживались позиции того, что Китай должен быть полностью воссоединен. Китай продолжит придерживаться политики мирного воссоединения и принципа "одна страна, две системы", а также содействовать мирному и комплексному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива. Но Китай также не оставит места для какой-либо формы сепаратистской деятельности, ратующей за "независимость" Тайваня. Китаю придется принять решительные меры, если тайваньские сепаратисты или силы извне продолжат осуществлять провокации, давление или переступят "красные линии".Китай будет моментально бороться со всеми провокационными действиями при первом же их проявлении до тех пор, пока не произойдет полное воссоединение китайской нации. Любая сила, которая бредит вмешательством во внутренние дела Китая и хочет помешать великому делу воссоединения Китая, поляжет под мощной стеной, выстроенной из плоти и крови 1,4-миллиардного китайского народа.– Как вы в целом можете прокомментировать события последних двух недель? Как они повлияют на дальнейшее развитие российско-китайских и китайско-американских отношений?– Принцип "одного Китая" повсеместно признан международным сообществом. Тайвань издревле был неделимой частью Китая. Тайваньский вопрос является самым важным, ключевым и самым чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях. Пелоси – третий по важности политик в США. Она прилетела на Тайвань на американском правительственном самолете, она открыто представляла США и признала, что это был официальный визит. А Дипломатическая прогрессивная партия Тайваня раструбила, что этот визит стал большим прорывом в тайваньско-американских отношениях. Это четко демонстрирует, что визит Пелоси стал крупной политической провокацией, путем наращивания взаимодействия между Тайванем и США. Он полностью нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Это безумное действие создало напряжение в Тайваньском проливе, нанесло ущерб бурному и стабильному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона, а также сильно ударило по политической основе китайско-американских отношений. Его истинная цель в том, чтобы, не гнушаясь никакими средствами, разыгрывать тайваньскую карту, чтобы затем осуществить сдерживание Китая. Соединенные Штаты на всю голову больны менталитетом холодной войны. Но им пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить американскую гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет свою силу и доверие народных масс!Отношения между Китаем и США могут существовать только на основе взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества и при отсутствии конфронтации. Китай призывает США прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос и во внутренние дела Китая, прекратить какими-либо способами поддерживать сепаратизм на Тайване, обещая одно, но делая другое. Призываем США реальными действиями соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике и не продвигаться все дальше по пути ошибок и опасности.Будучи нашим партнером всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху, Россия всегда поддерживала Китай в таких ключевых вопросах, как суверенитет, безопасность, территориальная целостность, развитие. После того, как Пелоси прибыла на Тайвань, российский МИД выступил с заявлением, резко осудив это действие и назвав его вопиющей провокацией. Все эти дни российское правительство, Федеральное собрание, представители партий, "мозговых центров", а также ученые и СМИ – все выступали с поддержкой позиции КНР и принципа "одного Китая", твердо выражая намерение быть с Китаем заодно. В этот ключевой момент наши российские друзья смело выступили в защиту справедливости, проявив себя как истинное большое государство, которое готово отстаивать честность и справедливость и не страшится (тех, кто применяет – ред.) политику силы. Это показывает высокий уровень стратегического взаимодоверия между нашими странами, а также особенный характер китайско-российских отношений. Китайская сторона этому очень благодарна. Китай продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежит ООН и международное право. Продолжит вместе с Россией стоять на передовой борьбы с гегемонизмом и политикой силы, продолжит сохранять стратегическую решимость, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений, чтобы вместе построить сообщество единой судьбы человечества.– Ранее стало известно о значительном росте товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года? Можно ли ожидать по итогам года, что двусторонний товарооборот превзойдет показатели прошлого года? Каков порядок цифр можно ожидать?– Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует прекрасные результаты и устойчивое развитие, несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой. Согласно данным китайской таможни, с января по июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 миллиарда долларов. При этом Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 36,26 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,8%, составив 61,44 миллиарда долларов. В условиях финансовых и логистических ограничений достигнуть таких результатов было непросто. Уверен, что объем двусторонней торговли по итогам года достигнет нового рекордного уровня и будет устойчиво продвигаться к цели в 200 миллиардов долларов, которую поставили главы наших государств. В феврале этого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе встречи подписали "Дорожную карту по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами", проложив маршрут к достижению двусторонних торгово-экономических целей. В настоящее время стороны успешно продвигают взаимодействие по таким стратегическим направлениям, как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос, базовая инфраструктура. В июне было успешно запущено движение по мосту Благовещенск-Хэйхэ. Активно продвигается сотрудничество в сфере цифровых технологий, медицины, зеленой энергетики. Продолжает развиваться взаимодействие в сфере сельского хозяйства, науки и инноваций, трансграничной электронной коммерции. Все это закладывает мощную основу для выхода нашего торгово-экономического сотрудничества на новый уровень. Китай продолжит сотрудничать с российскими партнерами, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран, продолжит улучшать качество двусторонней торговли и наращивать ее объемы.– Может ли Китай на фоне обострения противоречий с Вашингтоном усилить поддержку Москвы и, в том числе, форсировать полный переход во взаиморасчетах в нацвалютах? Идут ли переговоры об интеграции российского и китайского аналогов SWIFT – СПФС и китайского CIPS?– Сейчас человечество сталкивается с многочисленными вызовами, такими как замедление экономического восстановления, препятствия на пути экономической глобализации, возвращение США и стран Запада к менталитету холодной войны. США намеренно подавляют и сдерживают Китай и Россию, они получают удовольствие от провоцирования соперничества и противостояния между крупными державами. Политика гегемонии и силы США стала самым большим вызовом, угрожающим прогрессу и мирному развитию человеческой цивилизации. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и ответственными державами, Россия и Китай выполняют ответственную миссию по защите мера и безопасности во всем мире, а также по продвижению развития человечества. Под личным руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Россией в новую эпоху находится на лучшем этапе в истории.Независимо от того, как будет меняться международная ситуация, стороны продолжат рука об руку и плечо к плечу продвигать всестороннее деловое сотрудничество, углублять стратегическое взаимодействие, вместе противостоять гегемонии и политике силы, содействовать строительству отношений нового типа, создавать сообщество общей судьбы человечества, привносить больше позитивной энергии в улучшение глобального управления и поддержание мировой стабильности.Китай и Россия уже на протяжении многих лет пользуются национальной валютой в двусторонней торговле. Доля юаня в двусторонних торговых расчетах между Китаем и Россией увеличилась с 3,1% в 2014 году до 17,9% в 2021 году. Роль нацвалюты как платежного средства постепенно укрепляется, снижая валютные риски предприятий и экономя затраты на обменный курс. В настоящее время санкции, введенные США и другими западными странами в отношении России, вызвали определенные помехи в деловом сотрудничестве между Россией и Китаем. Компетентным органам двух стран необходимо оптимизировать координацию и взаимодействие, чтобы решить все трудности, связанные с расчетами в двусторонней торговле. Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией. Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты, чтобы обеспечить стабильное развитие двусторонней торговли.

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

https://ria.ru/20220807/diplomatiya-1807760335.html

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, китай, россия, тайвань, оон, чжан ханьхуэй, интервью