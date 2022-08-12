https://ria.ru/20220812/kantsler-1809020650.html
Канцлера Германии может погубить связь с банкиром
Канцлера Германии может погубить связь с банкиром - РИА Новости, 12.08.2022
Канцлера Германии может погубить связь с банкиром
Канцлер Германии Олаф Шольц вчера дал свою большую летнюю пресс-конференцию в непростых обстоятельствах. Явно нервничая, он потребовал, чтобы "Газпром" забрал,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:00
2022-08-12T08:00
2022-08-12T08:00
авторы
олаф шольц
ротшильды
германия
гамбург (город)
европа
бундестаг германии
европейский суд
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Канцлер Германии Олаф Шольц вчера дал свою большую летнюю пресс-конференцию в непростых обстоятельствах. Явно нервничая, он потребовал, чтобы "Газпром" забрал, наконец, турбину, с которой он так много и бесплодно фотографировался, отметил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи виз россиянам, и сообщил, что визит Путина в Германию может состояться после спецоперации. Нет, не на танке, надо думать.Проблема, однако, в том, что если Путин и захочет в Берлин поехать, то встречать его, скорее всего, будет уже не Олаф Шольц. На канцлера надвигается увесистый коррупционный скандальчик, который легко может растоптать его репутацию и похоронить его карьеру.На пресс-конференции никто не рискнул задать Шольцу вопрос на эту тему. Канцлер известен своим крутым нравом, и журналисты его откровенно побаиваются. Однако незаданный вопрос никуда не делся и звучит он так: а не находится ли нынешний руководитель Федеративной Республики Германия на содержании у банкирского дома Варбургов?Тему начал раскапывать оппозиционный политик из Левой партии Фабио де Мази. Он добился парламентского расследования, а в прошлом году Шольц был вынужден выступить перед комиссией в Гамбурге. Его спросили, о чем он переговаривался с главой банка Варбургов в свою бытность бургомистром города. Банк тогда попался на многолетней афере и должен был выплатить в бюджет города около 40 миллионов евро. После разговора бургомистра и банкира город внезапно отказался от всех претензий. Миллионы куда-то подевались.Шольц пробормотал, что ничего не помнит, и расследование было продолжено. Делом занялась прокуратура. Сейчас следователи изучают электронную переписку канцлера Германии. Дополнительным компроматом на него стали 200 тысяч евро наличными, которые недавно нашлись при обыске в сейфе одного из сопартийцев Шольца. Товарищ не смог пояснить, откуда взялся кэш. "Подбросили враги!"Но 200 тысяч — это, конечно, сущая мелочь. На деле вся эта история гораздо масштабнее. Недаром инициатор расследования Фабио де Мази, как и Шольц, родился и вырос в Гамбурге. Он рискнул озвучить то, что там все и так знают, но боятся сказать.Про Гамбург надо понимать вот что. Вольный и ганзейский город, богатейший мегаполис Европы, всегда был как бы сам по себе и упорно не хотел подчиняться Берлину. Вплоть до 1871 года Гамбург чеканил свою монету — серебряную марку. Железный канцлер (Отто, не Олаф) годами пытался заставить город пустить к себе общегерманскую таможню. Город упорно держался за свои вольности.Управляла Гамбургом местная олигархия — сенат и бургомистры выбирались из числа самых состоятельных горожан. В 1856 году в ряды этих почтенных бизнесменов влилось банкирское семейство Варбургов, спорившее своими богатствами с Ротшильдами. По легенде, Варбурги торжественно переехали из Вены в Гамбург на "серебряном поезде": все его вагоны были снизу доверху набиты серебряными слитками.Основав в Гамбурге свой банкирский дом, легендарное семейство на этом не остановилось. Банки и финансовые компании Варбургов заработали в Лондоне и Стокгольме, Нью-Йорке и Берлине. Как и Ротшильды, Варбурги практиковали браки между двоюродными братьями и сестрами (чтобы не распылять богатство семьи), однако и марьяжи на стороне им чрезвычайно удавались. За полтора века они породнились с Шиффами, Лоебами — в общем, чуть ли не всей глобальной финансовой аристократией.Главы банкирского дома были некоронованными королями вольного города. Вплоть до конца 1938 года в их роскошных садах закатывались умопомрачительные вечеринки. Осенью 1938 года глава гамбургского дома Макс Варбург остался в США (там у семьи было много разных бизнесов), но уже в 1945-м семейство вернулось в свои дворцы и парки. Вечеринки возобновились.Для Гамбурга банкиры были чем-то вроде Медичи. Университет, школы, библиотеки, музеи, художественные коллекции, памятники, сады и парки — почтенное семейство щедро вкладывалось в культурную жизнь города, окормляло сотни артистов, философов и творцов. Последний их дар городу — замечательное новое здание филармонии.Кстати, Аби Варбург, отказавшись от гигантского состояния, сдал все дела младшему брату и стал известным историком искусства. Выдающимся биохимиком был Отто Генрих Варбург. В общем, это не просто банкиры, а реально яркие, интересные люди, лидеры мнений.Естественным ходом вещей Варбурги всегда влияли на то, кто будет бургомистром Гамбурга. Например, в 1920-30-е годы они вели обширные совместные дела с семейством Петерсенов. И что же? С 1924 по 1929 и в 1932-1933 годах бургомистром Гамбурга работал Карл Вильгельм Петерсен. А в 1945 году этот пост занимал его младший брат Рудольф.После Второй мировой войны бургомистры Гамбурга обычно продолжали свою политическую карьеру и дальше — проходили в бундестаг, становились министрами. Особенно успешно сложилась карьера Олафа Шольца. Отбыв срок в должности гамбургского бургомистра, он сначала стал министром финансов, а потом и канцлером Германии. Все эти годы гамбургский банк Варбургов приращивал свои богатства путем увода их из федеральной казны. Афера их была проста и красива.По немецкому законодательству иностранные инвесторы должны платить в госбюджет налог на полученные дивиденды. Часть налога казна потом возвращает. Каким-то загадочным образом Варбурги устроили так, что инвесторы получали обратно этот налоговый вычет не один раз, а несколько. За много лет федеральную казну наказали на 36 миллиардов евро. Участвовали в схеме представители разных банкирских домов. Конкретно Варбургов за такие дела оштрафовали на 176 миллионов. Совсем недавно Конституционный суд ФРГ отклонил апелляцию Макса Варбурга, оставив этот приговор в силе. Правда, неугомонный банкир тут же подал иск в Европейский суд по правам человека, утверждая, что власти Германии, требуя уплаты штрафа, нарушают его права.Если предположить, что семейство Варбургов действительно связано какими-то неуловимыми, но прочными нитями с Олафом Шольцем, то вся абсурдная политика германского канцлера получает простое и понятное объяснение.Вопреки здравому смыслу, Шольц обещает вбухивать все новые миллиарды в зеленую энергетику? Ну так банк Варбургов обогащается на операциях с ESG-облигациями.Наперекор всем традициям послевоенной пацифистской политики Германии, канцлер поставляет оружие на Украину и раскармливает немецкий ВПК? Ну не знаю, как сейчас, но в былые времена банкирский дом Варбургов увлеченно и с огоньком финансировал немецкую оборонку.Канцлер не пытается притормозить бешеный рост цен на газ и нефть? Но ведь этот рост подпортит жизнь капитанам тяжелой индустрии, с которыми у банкиров исторически сложились конкурентные, недружелюбные отношения.Глядя на то, как величайшая страна Европы стреляет себе то в ногу, то повыше, мы все время задаемся вопросом: почему же Германия делает все по американской указке? Им приказали убиться об стену — они идут и убиваются. Где предел-то?Но дело в том, что в картине мира банкиров Варбургов никакой независимой Германии нет и никогда не было. Сто лет назад Макс Варбург (дед нынешнего хозяина гамбургского банка) открыл в Гамбурге клуб под названием "За границей". Клуб существует до сих пор и объединяет финансовую аристократию, поставившую себе целью создание глобального мира без таких глупостей, как суверенные страны.На протяжении столетий представители семейства Варбургов работают по всему свету. Зигмунд развивал семейный бизнес в Лондоне, Пол и Эрик — в США. Пол Варбург, кстати, был одним из отцов-основателей Федрезерва США. Естественно, что их потомки видят Германию (и всю Европу) как еще один штат США.Читать про предприятия, брачные союзы, слияния и поглощения, вечеринки и интриги семейства Варбургов невероятно интересно. Это просто кино. Чрезвычайно комплиментарную книгу о Варбургах написал, кстати, знатный русофоб Найал Фергюсон. Кроме шуток, великая семья, интереснейшие традиции, яркий стиль жизни. А теперь посмотрите на Шольца — простоватый, топорный, ни на что не способный дяденька. Не политик, а какой-то менеджер среднего звена, которому никогда не дождаться повышения.Ну ведь сам масштаб личностей доказывает, что тут отнюдь не рядовая коррупция. Это не банкиры бегали с кэшем наперевес за Шольцем, пытаясь порешать какие-то вопросики. Это руководитель страны — не последней страны, между прочим, — находится на коротком поводке у интернациональных банкиров и кротко заглядывает им в глаза — чего желаете?А весь мир удивляется: да куда же подевались все великие политики Европы? Взять хоть генерала де Голля. Он же тоже дружил с французскими Ротшильдами и на вечеринки к ним ходил в свое удовольствие. Однако политику страны он определял сам — безо всяких подсказок со стороны банкиров. Но не пускают больше таких умных на политический Олимп. Теперь там требуется кто попроще.Немцев, конечно, можно только пожалеть. Даже если волна народного гнева и снесет Шольца, то кого поставить на его место? Такое впечатление, что там в правящей элите все куплены и перекуплены разнообразными кланами, семействами, банками и корпорациями на поколения вперед. Но, может, своего ставленника на пост канцлера сумеют пропихнуть капитаны тяжелой индустрии? Это, пожалуй, единственная надежда для Германии.
https://ria.ru/20220811/vizit-1808861814.html
https://ria.ru/20220710/skandal-1801522334.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/gegemoniya-1807211971.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/nemtsy-1808946347.html
https://ria.ru/20220811/potok-1808817978.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
авторы, олаф шольц, ротшильды, германия, гамбург (город), европа, бундестаг германии, европейский суд
Авторы, Олаф Шольц, Ротшильды, Германия, Гамбург (город), Европа, Бундестаг Германии, Европейский суд
Канцлер Германии Олаф Шольц вчера дал свою большую летнюю пресс-конференцию в непростых обстоятельствах. Явно нервничая, он потребовал, чтобы "Газпром" забрал, наконец, турбину, с которой он так много и бесплодно фотографировался, отметил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи виз россиянам, и сообщил, что визит Путина
в Германию может состояться после спецоперации. Нет, не на танке, надо думать.
Проблема, однако, в том, что если Путин и захочет в Берлин
поехать, то встречать его, скорее всего, будет уже не Олаф Шольц
. На канцлера надвигается увесистый коррупционный скандальчик, который легко может растоптать его репутацию и похоронить его карьеру.
На пресс-конференции никто не рискнул задать Шольцу вопрос на эту тему. Канцлер известен своим крутым нравом, и журналисты его откровенно побаиваются. Однако незаданный вопрос никуда не делся и звучит он так: а не находится ли нынешний руководитель Федеративной Республики Германия на содержании у банкирского дома Варбургов?
Тему начал раскапывать оппозиционный политик из Левой партии Фабио де Мази. Он добился парламентского расследования, а в прошлом году Шольц был вынужден выступить перед комиссией в Гамбурге
. Его спросили, о чем он переговаривался с главой банка Варбургов в свою бытность бургомистром города. Банк тогда попался на многолетней афере и должен был выплатить в бюджет города около 40 миллионов евро. После разговора бургомистра и банкира город внезапно отказался от всех претензий. Миллионы куда-то подевались.
Шольц пробормотал, что ничего не помнит, и расследование было продолжено. Делом занялась прокуратура. Сейчас следователи изучают
электронную переписку канцлера Германии
. Дополнительным компроматом
на него стали 200 тысяч евро наличными, которые недавно нашлись при обыске в сейфе одного из сопартийцев Шольца. Товарищ не смог пояснить, откуда взялся кэш. "Подбросили враги!"
Но 200 тысяч — это, конечно, сущая мелочь. На деле вся эта история гораздо масштабнее. Недаром инициатор расследования Фабио де Мази, как и Шольц, родился и вырос в Гамбурге. Он рискнул озвучить то, что там все и так знают, но боятся сказать.
Про Гамбург надо понимать вот что. Вольный и ганзейский город, богатейший мегаполис Европы
, всегда был как бы сам по себе и упорно не хотел подчиняться Берлину. Вплоть до 1871 года Гамбург чеканил свою монету — серебряную марку. Железный канцлер (Отто, не Олаф) годами пытался заставить город пустить к себе общегерманскую таможню. Город упорно держался за свои вольности.
Управляла Гамбургом местная олигархия — сенат и бургомистры выбирались из числа самых состоятельных горожан. В 1856 году в ряды этих почтенных бизнесменов влилось банкирское семейство Варбургов, спорившее своими богатствами с Ротшильдами. По легенде, Варбурги торжественно переехали из Вены
в Гамбург на "серебряном поезде": все его вагоны были снизу доверху набиты серебряными слитками.
Основав в Гамбурге свой банкирский дом, легендарное семейство на этом не остановилось. Банки и финансовые компании Варбургов заработали в Лондоне
и Стокгольме
, Нью-Йорке
и Берлине. Как и Ротшильды
, Варбурги практиковали браки между двоюродными братьями и сестрами (чтобы не распылять богатство семьи), однако и марьяжи на стороне им чрезвычайно удавались. За полтора века они породнились с Шиффами, Лоебами — в общем, чуть ли не всей глобальной финансовой аристократией.
Главы банкирского дома были некоронованными королями вольного города. Вплоть до конца 1938 года в их роскошных садах закатывались умопомрачительные вечеринки. Осенью 1938 года глава гамбургского дома Макс Варбург остался в США
(там у семьи было много разных бизнесов), но уже в 1945-м семейство вернулось в свои дворцы и парки. Вечеринки возобновились.
Для Гамбурга банкиры были чем-то вроде Медичи. Университет, школы, библиотеки, музеи, художественные коллекции, памятники, сады и парки — почтенное семейство щедро вкладывалось в культурную жизнь города, окормляло сотни артистов, философов и творцов. Последний их дар городу — замечательное новое здание филармонии.
Кстати, Аби Варбург, отказавшись от гигантского состояния, сдал все дела младшему брату и стал известным историком искусства. Выдающимся биохимиком был Отто Генрих Варбург. В общем, это не просто банкиры, а реально яркие, интересные люди, лидеры мнений.
Естественным ходом вещей Варбурги всегда влияли на то, кто будет бургомистром Гамбурга. Например, в 1920-30-е годы они вели обширные совместные дела с семейством Петерсенов. И что же? С 1924 по 1929 и в 1932-1933 годах бургомистром Гамбурга работал Карл Вильгельм Петерсен. А в 1945 году этот пост занимал его младший брат Рудольф.
После Второй мировой войны бургомистры Гамбурга обычно продолжали свою политическую карьеру и дальше — проходили в бундестаг
, становились министрами. Особенно успешно сложилась карьера Олафа Шольца. Отбыв срок в должности гамбургского бургомистра, он сначала стал министром финансов, а потом и канцлером Германии. Все эти годы гамбургский банк Варбургов приращивал свои богатства путем увода их из федеральной казны. Афера их была проста и красива.
По немецкому законодательству иностранные инвесторы должны платить в госбюджет налог на полученные дивиденды. Часть налога казна потом возвращает. Каким-то загадочным образом Варбурги устроили так, что инвесторы получали обратно этот налоговый вычет не один раз, а несколько. За много лет федеральную казну наказали на 36 миллиардов евро. Участвовали в схеме представители разных банкирских домов. Конкретно Варбургов за такие дела оштрафовали на 176 миллионов. Совсем недавно Конституционный суд ФРГ отклонил апелляцию
Макса Варбурга, оставив этот приговор в силе. Правда, неугомонный банкир тут же подал иск в Европейский суд
по правам человека, утверждая, что власти Германии, требуя уплаты штрафа, нарушают его права.
Если предположить, что семейство Варбургов действительно связано какими-то неуловимыми, но прочными нитями с Олафом Шольцем, то вся абсурдная политика германского канцлера получает простое и понятное объяснение.
Вопреки здравому смыслу, Шольц обещает вбухивать все новые миллиарды в зеленую энергетику? Ну так банк Варбургов обогащается на операциях
с ESG-облигациями.
Наперекор всем традициям послевоенной пацифистской политики Германии, канцлер поставляет оружие на Украину
и раскармливает немецкий ВПК? Ну не знаю, как сейчас, но в былые времена банкирский дом Варбургов увлеченно и с огоньком финансировал немецкую оборонку.
Канцлер не пытается притормозить бешеный рост цен на газ и нефть? Но ведь этот рост подпортит жизнь капитанам тяжелой индустрии, с которыми у банкиров исторически сложились конкурентные, недружелюбные отношения.
Глядя на то, как величайшая страна Европы стреляет себе то в ногу, то повыше, мы все время задаемся вопросом: почему же Германия делает все по американской указке? Им приказали убиться об стену — они идут и убиваются. Где предел-то?
Но дело в том, что в картине мира банкиров Варбургов никакой независимой Германии нет и никогда не было. Сто лет назад Макс Варбург (дед нынешнего хозяина гамбургского банка) открыл в Гамбурге клуб под названием "За границей". Клуб существует до сих пор и объединяет финансовую аристократию, поставившую себе целью создание глобального мира без таких глупостей, как суверенные страны.
На протяжении столетий представители семейства Варбургов работают по всему свету. Зигмунд развивал семейный бизнес в Лондоне, Пол и Эрик — в США. Пол Варбург, кстати, был одним из отцов-основателей Федрезерва США. Естественно, что их потомки видят Германию (и всю Европу) как еще один штат США.
Читать про предприятия, брачные союзы, слияния и поглощения, вечеринки и интриги семейства Варбургов невероятно интересно. Это просто кино. Чрезвычайно комплиментарную книгу о Варбургах написал, кстати, знатный русофоб Найал Фергюсон. Кроме шуток, великая семья, интереснейшие традиции, яркий стиль жизни. А теперь посмотрите на Шольца — простоватый, топорный, ни на что не способный дяденька. Не политик, а какой-то менеджер среднего звена, которому никогда не дождаться повышения.
Ну ведь сам масштаб личностей доказывает, что тут отнюдь не рядовая коррупция. Это не банкиры бегали с кэшем наперевес за Шольцем, пытаясь порешать какие-то вопросики. Это руководитель страны — не последней страны, между прочим, — находится на коротком поводке у интернациональных банкиров и кротко заглядывает им в глаза — чего желаете?
А весь мир удивляется: да куда же подевались все великие политики Европы? Взять хоть генерала де Голля. Он же тоже дружил с французскими Ротшильдами и на вечеринки к ним ходил в свое удовольствие. Однако политику страны он определял сам — безо всяких подсказок со стороны банкиров. Но не пускают больше таких умных на политический Олимп. Теперь там требуется кто попроще.
Немцев, конечно, можно только пожалеть. Даже если волна народного гнева и снесет Шольца, то кого поставить на его место? Такое впечатление, что там в правящей элите все куплены и перекуплены разнообразными кланами, семействами, банками и корпорациями на поколения вперед. Но, может, своего ставленника на пост канцлера сумеют пропихнуть капитаны тяжелой индустрии? Это, пожалуй, единственная надежда для Германии.