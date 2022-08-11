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Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens - РИА Новости, 11.08.2022
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Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens
Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens - РИА Новости, 11.08.2022
Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:23
2022-08-11T17:03
экономика
герхард шредер
владимир путин
россия
германия
москва
siemens
северный поток
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БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens для "Северного потока — 1", она готова к поставке.Так Шольц ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он, что экс-канцлер Герхард Шрёдер, который в июле посетил Москву, встретился с президентом Владимиром Путиным, а после визита заявил о необходимости ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2", может быть полезным в роли посредника."Я не знаю (может ли Шрёдер быть полезен как посредник. — Прим. ред.). Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!" — заявил Шольц."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не попадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявило российское посольство в Берлине в четверг.
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экономика, герхард шредер, владимир путин, россия, германия, москва, siemens, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Герхард Шредер, Владимир Путин, Россия, Германия, Москва, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2
13:23 11.08.2022 (обновлено: 17:03 11.08.2022)
 
Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

Канцлер Германии Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

© AP Photo / Olivier MatthysКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens для "Северного потока — 1", она готова к поставке.
Так Шольц ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он, что экс-канцлер Герхард Шрёдер, который в июле посетил Москву, встретился с президентом Владимиром Путиным, а после визита заявил о необходимости ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2", может быть полезным в роли посредника.
"Я не знаю (может ли Шрёдер быть полезен как посредник. — Прим. ред.). Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!" — заявил Шольц.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не попадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявило российское посольство в Берлине в четверг.
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ЭкономикаГерхард ШредерВладимир ПутинРоссияГерманияМоскваSiemensСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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