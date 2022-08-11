13:23 11.08.2022 (обновлено: 17:03 11.08.2022)
Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens
Канцлер Германии Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens
© AP Photo / Olivier MatthysКанцлер ФРГ Олаф Шольц
© AP Photo / Olivier Matthys
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens для "Северного потока — 1", она готова к поставке.
Так Шольц ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он, что экс-канцлер Герхард Шрёдер, который в июле посетил Москву, встретился с президентом Владимиром Путиным, а после визита заявил о необходимости ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2", может быть полезным в роли посредника.
"Я не знаю (может ли Шрёдер быть полезен как посредник. — Прим. ред.). Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!" — заявил Шольц.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не попадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявило российское посольство в Берлине в четверг.