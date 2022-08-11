https://ria.ru/20220811/turbina-1808859252.html

Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens - РИА Новости, 11.08.2022

Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:23

2022-08-11T13:23

2022-08-11T17:03

экономика

герхард шредер

владимир путин

россия

германия

москва

siemens

северный поток

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БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens для "Северного потока — 1", она готова к поставке.Так Шольц ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он, что экс-канцлер Герхард Шрёдер, который в июле посетил Москву, встретился с президентом Владимиром Путиным, а после визита заявил о необходимости ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2", может быть полезным в роли посредника."Я не знаю (может ли Шрёдер быть полезен как посредник. — Прим. ред.). Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!" — заявил Шольц."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не попадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявило российское посольство в Берлине в четверг.

https://ria.ru/20220811/potok-1808817978.html

россия

германия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, герхард шредер, владимир путин, россия, германия, москва, siemens, северный поток, северный поток — 2