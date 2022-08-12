https://ria.ru/20220812/gorlovka-1809228216.html

ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке

ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 12.08.2022

ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке

Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:14

2022-08-12T17:14

2022-08-12T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

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стирол

украина

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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, позднее Приходько подчеркнул, что в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами, в частности, горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. При этом химической угрозы для населения не наблюдается.В свою очередь, директор завода Василий Агарков сообщил, что при обстреле пострадавших нет."Никто не пострадал. Потому что люди у нас слаженны, все обучены, знают: в случае оперативного реагирования у нас есть убежище, где люди у нас находятся в случае каких-то обстрелов. Быстро реагируют и прячутся", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за пять минут выпустили по городу 27 снарядов калибра 152 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:45 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибра 152 миллиметра; 16:50 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в официальном телеграм-канале.Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка, в городе, кроме концерна, находятся крупные угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, который находится под контролем республики с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808484234.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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