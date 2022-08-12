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ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/gorlovka-1809228216.html
ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке
ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 12.08.2022
ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:14
2022-08-12T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, позднее Приходько подчеркнул, что в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами, в частности, горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. При этом химической угрозы для населения не наблюдается.В свою очередь, директор завода Василий Агарков сообщил, что при обстреле пострадавших нет."Никто не пострадал. Потому что люди у нас слаженны, все обучены, знают: в случае оперативного реагирования у нас есть убежище, где люди у нас находятся в случае каких-то обстрелов. Быстро реагируют и прячутся", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за пять минут выпустили по городу 27 снарядов калибра 152 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:45 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибра 152 миллиметра; 16:50 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в официальном телеграм-канале.Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка, в городе, кроме концерна, находятся крупные угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, который находится под контролем республики с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808484234.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Луганская Народная Республика
17:14 12.08.2022 (обновлено: 19:22 12.08.2022)
 
ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке

На территории завода "Стирол" в Горловке возник пожар из-за обстрела ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramЛиквидация пожара на складе стройматериалов химического предприятия "Стирол"
Ликвидация пожара на складе стройматериалов химического предприятия Стирол - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Укронацисты обстреляли завод "Стирол". Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!" — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, позднее Приходько подчеркнул, что в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами, в частности, горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. При этом химической угрозы для населения не наблюдается.
В свою очередь, директор завода Василий Агарков сообщил, что при обстреле пострадавших нет.
"Никто не пострадал. Потому что люди у нас слаженны, все обучены, знают: в случае оперативного реагирования у нас есть убежище, где люди у нас находятся в случае каких-то обстрелов. Быстро реагируют и прячутся", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за пять минут выпустили по городу 27 снарядов калибра 152 миллиметра.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:45 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибра 152 миллиметра; 16:50 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в официальном телеграм-канале.
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Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка, в городе, кроме концерна, находятся крупные угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, который находится под контролем республики с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
Пожар на вокзале в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
1 из 10

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
2 из 10

Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
3 из 10

На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
4 из 10

Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
5 из 10

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда во время обстрела ВСУ Донецка
6 из 10

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При пожаре никто не пострадал.

Пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
7 из 10

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ликвидация возгорания продолжается.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
8 из 10

Ликвидация возгорания продолжается.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле здания железнодорожного вокзала в Донецке
9 из 10

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.

Пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке. Куйбышевский и Киевский районы Донецка были обстреляны ВСУ из установок РСЗО Град
10 из 10

Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 10

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 10

Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 10

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Ликвидация возгорания продолжается.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 10

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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