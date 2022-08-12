https://ria.ru/20220812/germaniya-1809058507.html

Немцы назвали меры вынужденной экономии возвращением в ГДР

Немцы назвали меры вынужденной экономии возвращением в ГДР - РИА Новости, 12.08.2022

Немцы назвали меры вынужденной экономии возвращением в ГДР

Власти ФРГ призвали своих граждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии - и без того высокие тарифы могут вырасти еще в несколько раз. Растут и... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:21

2022-08-12T09:21

2022-08-12T09:21

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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Власти ФРГ призвали своих граждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии - и без того высокие тарифы могут вырасти еще в несколько раз. Растут и счета за газ. Немцы сетуют: душ и тёплый дом превратились в роскошь, а режим экономии стал экстремальным. О том, что предпринимают жители Германии, чтобы снизить коммунальные расходы максимально, выяснял корреспондент РИА Новости.Катастрофические счета"Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, когда счета катастрофически растут, - это сократить отопление в квартире, проверить, не нужно ли заменить уплотнители на окнах и дверях, и потеплее одеваться, находясь дома", - делится с РИА Новости 32-летний житель немецкого Киля.Электрические обогреватели, продажи которых в последнее время выросли, не решат проблему, считает он."Счета на электроэнергию также растут", - поясняет мужчина.По его словам, остается лишь надеяться на теплую зиму.Таз вместо душаМужчина из пригорода Франкфурта-на-Майне рассказывает, что живет в доме, где на несколько квартир один общий счётчик. Его показатели распределяются в соответствии с площадью квартир."Конечно, мы все планируем максимально экономить этой зимой. Меня уже предупредили, что последующие счета за коммунальные расходы могут вырасти в 2-3 раза. Буду экономно принимать душ: включать на пару секунд и выключать, когда намыливаюсь", - описывает схему 40-летний немец.Больше всего он переживает за своего отца.Он добавляет, что ему очень обидно за старшее поколение."Немецкий пенсионер получает меньше, чем тратят на мигрантов. Он работал, платил налоги, а теперь государство ему показывает, что другие люди более ценны, чем граждане их страны", - поясняет немец."То есть ведущая промышленная нация в Европе не может позволить себе душ и теплый дом на старости лет", - заключает он.Дрова вместо газаРайнхардту из пригорода Берлина 79 лет. Он живет в небольшом доме с печью и маленьким садом.Чтобы сэкономить на подогреве воды, пенсионер начал принимать прохладный душ."Знаю, что также делают и мои соседи. Надо сказать, что мы всегда экономно обходились с коммунальными ресурсами, но в этом году это будет экстремально", - добавляет собеседник.Недавно он получил счёт за газ за прошлый год, а вместе с ним предупреждение, что цена в следующей квитанции может вырасти в два раза. Для него это может означать счет на более чем 2000 евро.А житель Ганновера 35 лет рассказал, что всегда потреблял очень мало, поэтому в нынешней ситуации не предпринимает дополнительных усилий.Некоторые из его друзей, добавляет он, еще и начали откладывать деньги - на будущие коммунальные платежи.

https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

https://ria.ru/20220806/germaniya-1807725961.html

https://ria.ru/20220731/gaz-1806160680.html

https://ria.ru/20220808/kholod-1807917493.html

https://ria.ru/20220728/garmaniya-1805558545.html

https://ria.ru/20220809/krematoriy-1808266941.html

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Дарья Буймова

в мире, киль, франкфурт-на-майне, европа, германия