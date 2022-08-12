https://ria.ru/20220812/festival-1809077411.html

Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве

Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве - РИА Новости, 12.08.2022

Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве

В ландшафтном парке "Остров мечты" открылся фестиваль "День Индии". Здесь можно посадить дерево, поучаствовать в танцевальном флешмобе, поправить здоровье с... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:00

2022-08-12T12:00

2022-08-12T16:31

фото

москва

остров мечты (парк)

впечатления - туризм

фото - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809069615_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3c08bb3e305628199a4d4b4214234ecb.jpg

В ландшафтном парке "Остров мечты" открылся фестиваль "День Индии". Здесь можно посадить дерево, поучаствовать в танцевальном флешмобе, поправить здоровье с помощью йоги и медитации и даже пожениться. Яркий праздник — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, остров мечты (парк), впечатления - туризм, фото - туризм