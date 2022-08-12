Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве
Седьмой по счету "День Индии" в Москве открыл посол Паван Капур, посадив яблоню. Участники церемонии под аплодисменты воскликнули по-русски: "Расти!".
Седьмой по счету "День Индии" в Москве открыл посол Паван Капур, посадив яблоню. Участники церемонии под аплодисменты воскликнули по-русски: "Расти!".
Фестиваль проводят в Москве с 2014 года. На этот раз он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.
Фестиваль проводят в Москве с 2014 года. На этот раз он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.
В честь празднования независимости Индии на фестивале высадят 75 яблонь.
В честь празднования независимости Индии на фестивале высадят 75 яблонь.
Организатор масштабного праздника — Индийский культурно-национальный центр "Сита" — подготовил для гостей увлекательную программу.
Организатор масштабного праздника — Индийский культурно-национальный центр "Сита" — подготовил для гостей увлекательную программу.
Посетителей ждет мастер-класс индийских танцев, сеансы медитации и звукотерапии. Мастера мехенди готовы наносить гостям рисунки на кожу хной, а лучшие индийские астрологи — составлять прогнозы.
Посетителей ждет мастер-класс индийских танцев, сеансы медитации и звукотерапии. Мастера мехенди готовы наносить гостям рисунки на кожу хной, а лучшие индийские астрологи — составлять прогнозы.
Дети играют в фонтане "Острова мечты" в Москве, где стартовал фестиваль "День Индии".
Дети играют в фонтане "Острова мечты" в Москве, где стартовал фестиваль "День Индии".
Гости смогут также принять участие в танцевальном флешмобе под хит из фильма "Танцор диско", увидеть модные показы, продегустировать блюда индийской кухни и поболеть за участников детского шахматного турнира.
Гости смогут также принять участие в танцевальном флешмобе под хит из фильма "Танцор диско", увидеть модные показы, продегустировать блюда индийской кухни и поболеть за участников детского шахматного турнира.
На фестивале всегда много желающих заняться йогой. Для них предусмотрены сеансы хатха-йоги и йоги в гамаках.
На фестивале всегда много желающих заняться йогой. Для них предусмотрены сеансы хатха-йоги и йоги в гамаках.
В этом году на "Дне Индии" можно даже провести церемонию бракосочетания по традиционному индийскому обряду.
В этом году на "Дне Индии" можно даже провести церемонию бракосочетания по традиционному индийскому обряду.
В Индии считается, что новобрачные соединяются узами любви "на семь предстоящих лет жизни".
В Индии считается, что новобрачные соединяются узами любви "на семь предстоящих лет жизни".
Организаторы предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций.
Организаторы предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций.
Прикоснуться к древней культуре и традициям на фестивале "День Индии" можно до 14 августа включительно.
Прикоснуться к древней культуре и традициям на фестивале "День Индии" можно до 14 августа включительно.