Рейтинг@Mail.ru
Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220812/festival-1809077411.html
Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве
Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве - РИА Новости, 12.08.2022
Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве
В ландшафтном парке "Остров мечты" открылся фестиваль "День Индии". Здесь можно посадить дерево, поучаствовать в танцевальном флешмобе, поправить здоровье с... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:00
2022-08-12T16:31
фото
москва
остров мечты (парк)
впечатления - туризм
фото - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809069615_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3c08bb3e305628199a4d4b4214234ecb.jpg
В ландшафтном парке "Остров мечты" открылся фестиваль "День Индии". Здесь можно посадить дерево, поучаствовать в танцевальном флешмобе, поправить здоровье с помощью йоги и медитации и даже пожениться. Яркий праздник — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809069615_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_0deb69fe089a181ae3861ce0ff591232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, остров мечты (парк), впечатления - туризм, фото - туризм
Фото, Москва, Остров мечты (парк), Впечатления - Туризм, Фото - Туризм, Туризм
12:00 12.08.2022 (обновлено: 16:31 12.08.2022)
 

Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве

Читать ria.ru в
В ландшафтном парке "Остров мечты" открылся фестиваль "День Индии". Здесь можно посадить дерево, поучаствовать в танцевальном флешмобе, поправить здоровье с помощью йоги и медитации и даже пожениться. Яркий праздник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Седьмой по счету "День Индии" в Москве открыл посол Паван Капур, посадив яблоню. Участники церемонии под аплодисменты воскликнули по-русски: "Расти!".

Посол Индии в Российской Федерации, Его Превосходительства Павана Капура на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
1 из 12

Седьмой по счету "День Индии" в Москве открыл посол Паван Капур, посадив яблоню. Участники церемонии под аплодисменты воскликнули по-русски: "Расти!".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Фестиваль проводят в Москве с 2014 года. На этот раз он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.

Посетители на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
2 из 12

Фестиваль проводят в Москве с 2014 года. На этот раз он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В честь празднования независимости Индии на фестивале высадят 75 яблонь.

Посадка деревьев, приуроченная к 75-летию установления дипломатических отношений связей между Россией и Индией, в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
3 из 12

В честь празднования независимости Индии на фестивале высадят 75 яблонь.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Организатор масштабного праздника — Индийский культурно-национальный центр "Сита" — подготовил для гостей увлекательную программу.

Посетители во время занятия йогой на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
4 из 12

Организатор масштабного праздника — Индийский культурно-национальный центр "Сита" — подготовил для гостей увлекательную программу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетителей ждет мастер-класс индийских танцев, сеансы медитации и звукотерапии. Мастера мехенди готовы наносить гостям рисунки на кожу хной, а лучшие индийские астрологи — составлять прогнозы.

Посетительница на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
5 из 12

Посетителей ждет мастер-класс индийских танцев, сеансы медитации и звукотерапии. Мастера мехенди готовы наносить гостям рисунки на кожу хной, а лучшие индийские астрологи — составлять прогнозы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Дети играют в фонтане "Острова мечты" в Москве, где стартовал фестиваль "День Индии".

Дети играют в фонтане на территории парка развлечений Остров мечты в Москве
6 из 12

Дети играют в фонтане "Острова мечты" в Москве, где стартовал фестиваль "День Индии".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гости смогут также принять участие в танцевальном флешмобе под хит из фильма "Танцор диско", увидеть модные показы, продегустировать блюда индийской кухни и поболеть за участников детского шахматного турнира.

Посетители на фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
7 из 12

Гости смогут также принять участие в танцевальном флешмобе под хит из фильма "Танцор диско", увидеть модные показы, продегустировать блюда индийской кухни и поболеть за участников детского шахматного турнира.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На фестивале всегда много желающих заняться йогой. Для них предусмотрены сеансы хатха-йоги и йоги в гамаках.

На фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
8 из 12

На фестивале всегда много желающих заняться йогой. Для них предусмотрены сеансы хатха-йоги и йоги в гамаках.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году на "Дне Индии" можно даже провести церемонию бракосочетания по традиционному индийскому обряду.

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
9 из 12

В этом году на "Дне Индии" можно даже провести церемонию бракосочетания по традиционному индийскому обряду.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В Индии считается, что новобрачные соединяются узами любви "на семь предстоящих лет жизни".

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
10 из 12

В Индии считается, что новобрачные соединяются узами любви "на семь предстоящих лет жизни".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Организаторы предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций.

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
11 из 12

Организаторы предлагают парам пройти ритуал индийского бракосочетания с соблюдением всех традиций.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прикоснуться к древней культуре и традициям на фестивале "День Индии" можно до 14 августа включительно.

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone: Индийская свадьба в рамках фестиваля День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве
12 из 12

Прикоснуться к древней культуре и традициям на фестивале "День Индии" можно до 14 августа включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
ТуризмФотоМоскваОстров мечты (парк)Впечатления - ТуризмФото - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала