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В Башкирии врачи спасли упавших с пирса в реку детей - РИА Новости, 12.08.2022
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В Башкирии врачи спасли упавших с пирса в реку детей
В Башкирии врачи спасли упавших с пирса в реку детей - РИА Новости, 12.08.2022
В Башкирии врачи спасли упавших с пирса в реку детей
Врачи восстановили сердцебиение двум малышам, упавшим с пирса в реку в Башкирии, они находятся на искусственной вентиляции легких, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T23:13
2022-08-12T23:13
происшествия
республика башкортостан
россия
дети
врачи
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УФА, 12 авг - РИА Новости. Врачи восстановили сердцебиение двум малышам, упавшим с пирса в реку в Башкирии, они находятся на искусственной вентиляции легких, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ранее ведомство сообщало, что в Караидельском районе республики два малыша, которым еще нет двух лет, упали в реку с пирса.Спасатели сообщают, что дети - двоюродные братья, 1,7 и 1,6 лет."Дети сотрудникам скорой медицинской помощи были переданы в бессознательном состоянии. В результате реанимационных мероприятий врачами Караидельской ЦРБ восстановлено сердцебиение обоих детей, они находятся на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
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происшествия, республика башкортостан, россия, дети, врачи
Происшествия, Республика Башкортостан, Россия, Дети, врачи
23:13 12.08.2022
 
В Башкирии врачи спасли упавших с пирса в реку детей

В Башкирии врачи восстановили сердцебиение двум детям, упавшим с пирса в реку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации
Медицинский работник в отделении реанимации - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в отделении реанимации. Архивное фото
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УФА, 12 авг - РИА Новости. Врачи восстановили сердцебиение двум малышам, упавшим с пирса в реку в Башкирии, они находятся на искусственной вентиляции легких, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ранее ведомство сообщало, что в Караидельском районе республики два малыша, которым еще нет двух лет, упали в реку с пирса.
Спасатели сообщают, что дети - двоюродные братья, 1,7 и 1,6 лет.
"Дети сотрудникам скорой медицинской помощи были переданы в бессознательном состоянии. В результате реанимационных мероприятий врачами Караидельской ЦРБ восстановлено сердцебиение обоих детей, они находятся на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
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