https://ria.ru/20220812/covid-19-1809202361.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 7,4 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 7,4 процента - РИА Новости, 12.08.2022

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 7,4 процента

Коллективный иммунитет к COVID в РФ снизился за неделю с 8,6% до 7,4%, вакцинация первым компонентом проведена 94,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:05

2022-08-12T16:05

2022-08-12T16:05

распространение коронавируса

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID в РФ снизился за неделю с 8,6% до 7,4%, вакцинация первым компонентом проведена 94,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет – 7,4%", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 94 697 949 раз, двумя – 89 423 801.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 8,6%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/koronavirus-1808807570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19