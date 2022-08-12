https://ria.ru/20220812/covid-19-1809202361.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 7,4 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 7,4 процента - РИА Новости, 12.08.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 7,4 процента
Коллективный иммунитет к COVID в РФ снизился за неделю с 8,6% до 7,4%, вакцинация первым компонентом проведена 94,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:05
2022-08-12T16:05
2022-08-12T16:05
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID в РФ снизился за неделю с 8,6% до 7,4%, вакцинация первым компонентом проведена 94,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет – 7,4%", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 94 697 949 раз, двумя – 89 423 801.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 8,6%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/koronavirus-1808807570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 7,4 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился за неделю до 7,4 процента