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Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете - РИА Новости, 12.08.2022
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Шоубиз
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Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете
Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете - РИА Новости, 12.08.2022
Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете
Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Она заявила, что отправится по неизведанным тропам и... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:35
2022-08-12T16:35
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Она заявила, что отправится по неизведанным тропам и маршрутам. С того момента прошли сутки. После этого она не выложила ни одной публикации или сторис, хотя обычно Бузова не скупится на контент для своих поклонников.Часть подписчиков поддержала стремление артистки к путешествию.Другие высказывания пользователей оказались более негативными.Ольга отдыхает в Сочи. О том, где проводят отпуск другие звезды в августе, читайте в нашем материале.
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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Ольга Бузова, Шоу-бизнес
16:35 12.08.2022
 
Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете

Ольга Бузова перестала выходить на связь в соцсетях после прогулки на вертолете в Сочи

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Она заявила, что отправится по неизведанным тропам и маршрутам. С того момента прошли сутки.

"Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время, встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому, чтобы наполниться новыми эмоциями, я отправляюсь в поход в горы. Туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и маршруты. Буду вам все показывать", – написала артистка.

После этого она не выложила ни одной публикации или сторис, хотя обычно Бузова не скупится на контент для своих поклонников.
Часть подписчиков поддержала стремление артистки к путешествию.

"Хорошего и приятного тебе отдыха", "Ждем твой рассказ", "Ты же знаешь, счастье в горах", – отметили в комментариях.

Другие высказывания пользователей оказались более негативными.

"Есть надежда, что ты там заблудишься, и мы тебя никогда не увидим?", "От себя не убежать, Ольга. Каждый раз, когда вы что-то делаете, вы пытаетесь доказать, что вы не хуже, а лучше той, на которую вас променяли", "Так много себя отдавала, но никто не взял", – заявили комментаторы.

Ольга отдыхает в Сочи. О том, где проводят отпуск другие звезды в августе, читайте в нашем материале.
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