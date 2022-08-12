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Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете
Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете - РИА Новости, 12.08.2022
Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете
Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Она заявила, что отправится по неизведанным тропам и... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:35
2022-08-12T16:35
2022-08-12T16:35
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ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Она заявила, что отправится по неизведанным тропам и маршрутам. С того момента прошли сутки. После этого она не выложила ни одной публикации или сторис, хотя обычно Бузова не скупится на контент для своих поклонников.Часть подписчиков поддержала стремление артистки к путешествию.Другие высказывания пользователей оказались более негативными.Ольга отдыхает в Сочи. О том, где проводят отпуск другие звезды в августе, читайте в нашем материале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Ольга Бузова, Шоу-бизнес
Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете
Ольга Бузова перестала выходить на связь в соцсетях после прогулки на вертолете в Сочи
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Она заявила, что отправится по неизведанным тропам и маршрутам. С того момента прошли сутки.
"Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время, встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому, чтобы наполниться новыми эмоциями, я отправляюсь в поход в горы. Туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и маршруты. Буду вам все показывать", – написала артистка.
После этого она не выложила ни одной публикации или сторис, хотя обычно Бузова не скупится на контент для своих поклонников.
Часть подписчиков поддержала стремление артистки к путешествию.
"Хорошего и приятного тебе отдыха", "Ждем твой рассказ", "Ты же знаешь, счастье в горах", – отметили в комментариях.
Другие высказывания пользователей оказались более негативными.
"Есть надежда, что ты там заблудишься, и мы тебя никогда не увидим?", "От себя не убежать, Ольга. Каждый раз, когда вы что-то делаете, вы пытаетесь доказать, что вы не хуже, а лучше той, на которую вас променяли", "Так много себя отдавала, но никто не взял", – заявили комментаторы.
Ольга отдыхает в Сочи. О том, где проводят отпуск другие звезды в августе, читайте
в нашем материале.