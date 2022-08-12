https://ria.ru/20220812/buzova-1809214795.html

Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете

Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете - РИА Новости, 12.08.2022

Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолете

Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Она заявила, что отправится по неизведанным тропам и... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:35

2022-08-12T16:35

2022-08-12T16:35

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ольга бузова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете, о чем сообщила подписчикам в социальных сетях. Она заявила, что отправится по неизведанным тропам и маршрутам. С того момента прошли сутки. После этого она не выложила ни одной публикации или сторис, хотя обычно Бузова не скупится на контент для своих поклонников.Часть подписчиков поддержала стремление артистки к путешествию.Другие высказывания пользователей оказались более негативными.Ольга отдыхает в Сочи. О том, где проводят отпуск другие звезды в августе, читайте в нашем материале.

https://ria.ru/20220812/zivert-1809062560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес