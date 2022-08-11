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Мальдивы или Болгария: где шикуют наши звезды в отпуске - РИА Новости, 11.08.2022
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Шоубиз
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Мальдивы или Болгария: где шикуют наши звезды в отпуске
Мальдивы или Болгария: где шикуют наши звезды в отпуске - РИА Новости, 11.08.2022
Мальдивы или Болгария: где шикуют наши звезды в отпуске
В последний месяц лета знаменитости хотят успеть отдохнуть перед новым рабочим сезоном: Евгений Петросян с семьей отправился в Турцию, а Ольга Бузова предпочла... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:26
2022-08-11T16:28
шоубиз
знаменитости
евгений петросян
ольга бузова
татьяна брухунова
лера кудрявцева
дима билан (виктор белан)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В последний месяц лета знаменитости хотят успеть отдохнуть перед новым рабочим сезоном: Евгений Петросян с семьей отправился в Турцию, а Ольга Бузова предпочла Сочи. О том, где еще звезды проводят отпуск, – в материале РИА Новости.ТурцияТурция продолжает оставаться излюбленным местом отдыха россиян – не стал исключением и Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом. Юморист отмечал, что им повезло с погодой и удалось избежать неприятной жары. Шоумен успевает медитировать, фотографироваться с ребенком, загорать на пляже и пробовать турецкое мороженное, при подаче которого местные жители устраивают представления.Брухунова в это время предпочитает выгуливать наряды. В ее галерее можно найти образы на разные случаи жизни: от белого льняного костюма для катания на велосипеде до игривого черного купальника с нарисованной кошачьей мордой.Дима Билан также решил отправиться на турецкий берег, только отдых он совместил со съемками. Поклонников заинтриговала фотосессия в восточном образе.МальдивыНа излюбленный курорт Анастасии Волочковой в августе решил отправиться Павел Прилучный вместе со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Пара не перестает размещать нежные совместные кадры в социальных сетях: если раньше поклонники радовались такому количеству трогательных снимков, то в комментариях к одной из последних публикаций решили сравнить избранниц актера. Выбор неожиданно оказался в пользу экс-супруги Павла Агаты Муцениеце.БолгарияВ Болгарии этим летом успели отметиться сразу несколько российских звезд, среди которых Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко. В августе к ним добавилась Лера Кудрявцева. По прилете тест ведущей на коронавирус показал положительный результат: Лера отмечала сильную слабость, головную боль и заложенность носа. Однако затем отпуск удалось наладить и даже прокатиться на водном мотоцикле.С собой на отдых Лера взяла мать и дочь Марию, которой там же отметили день рождения – малышке исполнилось четыре года.СочиЗа восстановлением после тура "Вот она я" Ольга Бузова отправилась на Красную поляну – ее артистка называет своим "местом силы". В Сочи певица уже успела поиграть в большой теннис, сходить в баню и выложить в социальные сети несколько провокационных видео, на которых, в частности, выходит на балкон отеля топлес.В последнее время любовь Бузовой к публикации обнаженного контента заметно увеличилась, за что в комментариях ее стали сравнивать с Бритни Спирс.Недавно стало известно, что именно из-за обилия эротических постов в социальных сетях дети Спирс отказались общаться с ней.
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знаменитости, евгений петросян, ольга бузова, татьяна брухунова, лера кудрявцева, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес, новости - туризм
Шоубиз, Знаменитости, Евгений Петросян, Ольга Бузова, Татьяна Брухунова, Лера Кудрявцева, Дима Билан (Виктор Белан), Шоу-бизнес, Новости - Туризм
16:26 11.08.2022 (обновлено: 16:28 11.08.2022)
 

Мальдивы или Болгария: где шикуют наши звезды в отпуске

© Depositphotos / AllaSerebrina Шляпа и очки, оставленные у бассейна
Шляпа и очки, оставленные у бассейна - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В последний месяц лета знаменитости хотят успеть отдохнуть перед новым рабочим сезоном: Евгений Петросян с семьей отправился в Турцию, а Ольга Бузова предпочла Сочи. О том, где еще звезды проводят отпуск, – в материале РИА Новости.

Турция

Турция продолжает оставаться излюбленным местом отдыха россиян – не стал исключением и Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом. Юморист отмечал, что им повезло с погодой и удалось избежать неприятной жары. Шоумен успевает медитировать, фотографироваться с ребенком, загорать на пляже и пробовать турецкое мороженное, при подаче которого местные жители устраивают представления.
Брухунова в это время предпочитает выгуливать наряды. В ее галерее можно найти образы на разные случаи жизни: от белого льняного костюма для катания на велосипеде до игривого черного купальника с нарисованной кошачьей мордой.
Дима Билан также решил отправиться на турецкий берег, только отдых он совместил со съемками. Поклонников заинтриговала фотосессия в восточном образе.

"Какой же красивый! Интрига, что будет, очень хочется видеть тебя в кино", "Великолепный кадр", "Очень вам идет", "Трудоголик вы, Дмитрий Николаевич", – написали пользователи.

Мальдивы

На излюбленный курорт Анастасии Волочковой в августе решил отправиться Павел Прилучный вместе со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Пара не перестает размещать нежные совместные кадры в социальных сетях: если раньше поклонники радовались такому количеству трогательных снимков, то в комментариях к одной из последних публикаций решили сравнить избранниц актера. Выбор неожиданно оказался в пользу экс-супруги Павла Агаты Муцениеце.
"Русалку вы отпустили, а поймали акулу", "Ой, надоела она уже мне, а ему-то и подавно! Когда уже следующая появится?", "Русалку ты упустил (мать твоих детей), улов в последнее время на водяных", – написали пользователи.
© Фото : Павел Прилучный/TelegramПавел Прилучный с Зепюр Брутян
Павел Прилучный с Зепюр Брутян - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Павел Прилучный/Telegram
Павел Прилучный с Зепюр Брутян

Болгария

В Болгарии этим летом успели отметиться сразу несколько российских звезд, среди которых Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко. В августе к ним добавилась Лера Кудрявцева. По прилете тест ведущей на коронавирус показал положительный результат: Лера отмечала сильную слабость, головную боль и заложенность носа. Однако затем отпуск удалось наладить и даже прокатиться на водном мотоцикле.
С собой на отдых Лера взяла мать и дочь Марию, которой там же отметили день рождения – малышке исполнилось четыре года.

Сочи

За восстановлением после тура "Вот она я" Ольга Бузова отправилась на Красную поляну – ее артистка называет своим "местом силы". В Сочи певица уже успела поиграть в большой теннис, сходить в баню и выложить в социальные сети несколько провокационных видео, на которых, в частности, выходит на балкон отеля топлес.
В последнее время любовь Бузовой к публикации обнаженного контента заметно увеличилась, за что в комментариях ее стали сравнивать с Бритни Спирс.

"Бритни, ты ли это? Мы тебя узнали…", "Кого она пытается соблазнить?", "Оля, не пугай народ", "К чему этот стриптиз?" – эмоционально писали пользователи.

Недавно стало известно, что именно из-за обилия эротических постов в социальных сетях дети Спирс отказались общаться с ней.
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