Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней
Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн заявил, что дети не хотят с ней общаться
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн сообщил, что дети не хотят с ней общаться, передает Daily Mail. У бывшей пары двое сыновей – Шона и Джейдена.
"Мальчики приняли решение не видеться с ней сейчас. В последний раз они видели ее несколько месяцев назад. И они приняли решение не ходить на ее свадьбу", – сказал Кевин.
После избавления от опекунства своего отца, который контролировал финансы и личную жизнь певицы, Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Также 40-летняя звезда стала активно размещать в социальных сетях откровенные фотографии, которые, по словам Федерлайна, смущают сыновей.
"Я пытался им объяснить: "Постойте, может быть это один из способов, которыми она пытается выразить себя". Но это не отменяет влияния, которое она оказывает на них. Это тяжело. Не представляю, каково быть подростком и ходить при этом в школу", – сообщил Кевин.
Ранее СМИ узнали, что Спирс после долгого перерыва вернулась к работе: в скором времени у нее должен выйти совместный трек с Элтоном Джоном.