https://ria.ru/20220808/spirs-1808002879.html

Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней

Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней - РИА Новости, 08.08.2022

Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн сообщил, что дети не хотят с ней общаться, передает Daily Mail. У бывшей пары двое сыновей – Шона и Джейдена. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:34

2022-08-08T12:34

2022-08-08T12:34

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн сообщил, что дети не хотят с ней общаться, передает Daily Mail. У бывшей пары двое сыновей – Шона и Джейдена.После избавления от опекунства своего отца, который контролировал финансы и личную жизнь певицы, Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Также 40-летняя звезда стала активно размещать в социальных сетях откровенные фотографии, которые, по словам Федерлайна, смущают сыновей.Ранее СМИ узнали, что Спирс после долгого перерыва вернулась к работе: в скором времени у нее должен выйти совместный трек с Элтоном Джоном.

https://ria.ru/20220808/emin-1807944706.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, бритни спирс