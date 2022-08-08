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Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней - РИА Новости, 08.08.2022
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Шоубиз
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Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней
Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней - РИА Новости, 08.08.2022
Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней
Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн сообщил, что дети не хотят с ней общаться, передает Daily Mail. У бывшей пары двое сыновей – Шона и Джейдена. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:34
шоубиз
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шоу-бизнес
бритни спирс
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн сообщил, что дети не хотят с ней общаться, передает Daily Mail. У бывшей пары двое сыновей – Шона и Джейдена.После избавления от опекунства своего отца, который контролировал финансы и личную жизнь певицы, Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Также 40-летняя звезда стала активно размещать в социальных сетях откровенные фотографии, которые, по словам Федерлайна, смущают сыновей.Ранее СМИ узнали, что Спирс после долгого перерыва вернулась к работе: в скором времени у нее должен выйти совместный трек с Элтоном Джоном.
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знаменитости, шоу-бизнес, бритни спирс
12:34 08.08.2022
 
Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней

Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн заявил, что дети не хотят с ней общаться

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн сообщил, что дети не хотят с ней общаться, передает Daily Mail. У бывшей пары двое сыновей – Шона и Джейдена.

"Мальчики приняли решение не видеться с ней сейчас. В последний раз они видели ее несколько месяцев назад. И они приняли решение не ходить на ее свадьбу", – сказал Кевин.

После избавления от опекунства своего отца, который контролировал финансы и личную жизнь певицы, Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Также 40-летняя звезда стала активно размещать в социальных сетях откровенные фотографии, которые, по словам Федерлайна, смущают сыновей.

"Я пытался им объяснить: "Постойте, может быть это один из способов, которыми она пытается выразить себя". Но это не отменяет влияния, которое она оказывает на них. Это тяжело. Не представляю, каково быть подростком и ходить при этом в школу", – сообщил Кевин.

Ранее СМИ узнали, что Спирс после долгого перерыва вернулась к работе: в скором времени у нее должен выйти совместный трек с Элтоном Джоном.
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