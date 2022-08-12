https://ria.ru/20220812/britaniya-1809107441.html

Кандидат в премьеры Британии попытался быть ближе к народу и опозорился

Кандидат в премьеры Британии попытался быть ближе к народу и опозорился - РИА Новости, 12.08.2022

Кандидат в премьеры Британии попытался быть ближе к народу и опозорился

Читатели таблоида Daily Mail резко отреагировали на внешний вид кандидата в премьеры Британии Риши Сунака во время дебатов. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:17

2022-08-12T12:17

2022-08-12T13:04

в мире

риши сунак

лиз трасс

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Читатели таблоида Daily Mail резко отреагировали на внешний вид кандидата в премьеры Британии Риши Сунака во время дебатов.Судя по фотографиям, распространенным изданием Newcastle Chronicle, Сунак надел дорогой костюм, но на его ботинке заметна дырка. При этом он заявил, что "скорее проиграет гонку за пост премьера, оставшись верным своим ценностям, чем победит благодаря ложным обещаниям".Многие пользователи не поверили в искренность политика, а некоторые напомнили, что он уже не в первый раз пытается "быть ближе к народу", оставаясь мультимиллионером."Бьюсь об заклад, ботинки прекрасно сочетаются с его костюмом за 3500 фунтов", — сыронизировал My mate Frank."Он думает, что люди станут относиться к нему лучше, если он наденет пару поношенных ботинок? В моих глазах он становится все более ненавистной фигурой", — подчеркнул makaveli 1303."Для человека, владеющего миллионами, делать такое — значит держать публику за дураков!" — возмутился Fingeronthepulse."Жалкое зрелище, которое скорее оскорбит тех, кто не может позволить себе починить обувь!" — считает glenleven."Без сомнения, это последствия выстрела себе в ногу", — пошутил chrisncross."Риши Сунак, мультимиллионер в дырявых ботинках. Мы не поведемся на его тщательно срежиссированную попытку выглядеть так, будто он знает, что значит быть рабочим классом", — выразил мнение Harribelle."Да неужели??? Та же история как с той маленькой машиной, которую он заправлял во время бензинового кризиса. Вам не одурачить нас, Риши!" — возмутился nikolayesla."Выберите этого парня, и мы все будем носить дырявую обувь. Он уже доказал, что не разбирается в экономике", — подытожили читатели.По данным британских СМИ, жена Риши Сунака — Акшата Мурти — дочь основателя IT-гиганта Infosys Нараяны Мурти. В ее собственности находятся 0,91 процента акций компании. Состояние семьи Сунака и Мурти оценивается в 730 миллионов фунтов. В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от консерваторов для избрания лидера партии, который также станет премьером страны вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона. В финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Сунак.В последнем туре победителя из двух финалистов будут выбирать все члены партии, которых на сегодня около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на пост лидера консерваторов и премьера ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.

https://ria.ru/20220805/sunak-1807376351.html

https://ria.ru/20220803/dzhonson-1807005121.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/trass-1807392949.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, риши сунак, лиз трасс, борис джонсон, великобритания