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Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе - РИА Новости, 12.08.2022
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Шоубиз
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Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе
Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе - РИА Новости, 12.08.2022
Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе
Вера Брежнева после перерыва в творчестве вернулась к работе: для записи новых песен она отправилась в Латвию. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:49
2022-08-12T17:49
шоубиз
знаменитости
вера брежнева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вера Брежнева после перерыва в творчестве вернулась к работе: для записи новых песен она отправилась в Латвию.Подпись она сопроводила кадром, снятым на рабочем месте: на снимке показаны микрофон и рояль.Певица осудила специальную военную операцию на Украине, с февраля много раз была в Польше якобы с гуманитарной миссией помощи землякам. Однако ее работа волонтером заняла несколько дней, когда как остальное время она размещала фото и видео из Италии, где живет последние несколько лет. Например, она хвалилась своим многомиллионным шопингом в Милане. Ранее стало известно, что в Литве выступят другие уехавшие из России артисты – Чулпан Хаматова и Анатолий Белый. Они вместе примут участие в спектакле "Кабаре Петрушевской".
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знаменитости, вера брежнева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Вера Брежнева, Шоу-бизнес
17:49 12.08.2022
 
Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе

Певица Вера Брежнева после критики России отправилась в Латвию для записи новых песен

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Елки последние"
Премьера фильма Елки последние - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вера Брежнева после перерыва в творчестве вернулась к работе: для записи новых песен она отправилась в Латвию.

"И спустя полгода я наконец-то смогла зайти в студию…", – написала артистка в социальных сетях.

Подпись она сопроводила кадром, снятым на рабочем месте: на снимке показаны микрофон и рояль.
Певица осудила специальную военную операцию на Украине, с февраля много раз была в Польше якобы с гуманитарной миссией помощи землякам. Однако ее работа волонтером заняла несколько дней, когда как остальное время она размещала фото и видео из Италии, где живет последние несколько лет. Например, она хвалилась своим многомиллионным шопингом в Милане.
Ранее стало известно, что в Литве выступят другие уехавшие из России артисты – Чулпан Хаматова и Анатолий Белый. Они вместе примут участие в спектакле "Кабаре Петрушевской".
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