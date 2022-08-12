https://ria.ru/20220812/brezhneva-1809236576.html

Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе

Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе - РИА Новости, 12.08.2022

Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе

Вера Брежнева после перерыва в творчестве вернулась к работе: для записи новых песен она отправилась в Латвию. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:49

2022-08-12T17:49

2022-08-12T17:49

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вера брежнева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вера Брежнева после перерыва в творчестве вернулась к работе: для записи новых песен она отправилась в Латвию.Подпись она сопроводила кадром, снятым на рабочем месте: на снимке показаны микрофон и рояль.Певица осудила специальную военную операцию на Украине, с февраля много раз была в Польше якобы с гуманитарной миссией помощи землякам. Однако ее работа волонтером заняла несколько дней, когда как остальное время она размещала фото и видео из Италии, где живет последние несколько лет. Например, она хвалилась своим многомиллионным шопингом в Милане. Ранее стало известно, что в Литве выступят другие уехавшие из России артисты – Чулпан Хаматова и Анатолий Белый. Они вместе примут участие в спектакле "Кабаре Петрушевской".

https://ria.ru/20220809/pauls-1808102679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, вера брежнева, шоу-бизнес