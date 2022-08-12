https://ria.ru/20220812/brezhneva-1809236576.html
Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе
Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе - РИА Новости, 12.08.2022
Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе
Вера Брежнева после перерыва в творчестве вернулась к работе: для записи новых песен она отправилась в Латвию. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:49
2022-08-12T17:49
2022-08-12T17:49
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вера брежнева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вера Брежнева после перерыва в творчестве вернулась к работе: для записи новых песен она отправилась в Латвию.Подпись она сопроводила кадром, снятым на рабочем месте: на снимке показаны микрофон и рояль.Певица осудила специальную военную операцию на Украине, с февраля много раз была в Польше якобы с гуманитарной миссией помощи землякам. Однако ее работа волонтером заняла несколько дней, когда как остальное время она размещала фото и видео из Италии, где живет последние несколько лет. Например, она хвалилась своим многомиллионным шопингом в Милане. Ранее стало известно, что в Литве выступят другие уехавшие из России артисты – Чулпан Хаматова и Анатолий Белый. Они вместе примут участие в спектакле "Кабаре Петрушевской".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, вера брежнева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Вера Брежнева, Шоу-бизнес
Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе
Певица Вера Брежнева после критики России отправилась в Латвию для записи новых песен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вера Брежнева после перерыва в творчестве вернулась к работе: для записи новых песен она отправилась в Латвию.
"И спустя полгода я наконец-то смогла зайти в студию…", – написала артистка в социальных сетях.
Подпись она сопроводила кадром, снятым на рабочем месте: на снимке показаны микрофон и рояль.
Певица осудила специальную военную операцию на Украине, с февраля много раз была в Польше якобы с гуманитарной миссией помощи землякам. Однако ее работа волонтером заняла несколько дней, когда как остальное время она размещала фото и видео из Италии, где живет последние несколько лет. Например, она хвалилась своим многомиллионным шопингом в Милане.
Ранее стало известно, что в Литве выступят другие уехавшие из России артисты – Чулпан Хаматова и Анатолий Белый. Они вместе примут
участие в спектакле "Кабаре Петрушевской".