https://ria.ru/20220812/artyakov-1809087250.html

Владимир Артяков: ближний рубеж комплексов ПВО уменьшен до рекордных 500 м

Владимир Артяков: ближний рубеж комплексов ПВО уменьшен до рекордных 500 м - РИА Новости, 12.08.2022

Владимир Артяков: ближний рубеж комплексов ПВО уменьшен до рекордных 500 м

Проводимая российской армией на Украине специальная военная операция уже определила ряд новых требований к вооружениям, в том числе в части повышения их... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:40

2022-08-12T11:40

2022-08-12T11:47

интервью

россия

форум "армия — 2022"

ростех

рособоронэкспорт

высокоточные комплексы

сергей шойгу

безопасность

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Проводимая российской армией на Украине специальная военная операция уже определила ряд новых требований к вооружениям, в том числе в части повышения их автоматизации, точности и других характеристик. В этих условиях госкорпорация "Ростех" делает акцент на разработке военных комплексов с новыми качествами. Как рассказал в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2022" в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, корпорация разработала и покажет на выставке новый комплекс автоматизированного управления реактивной и ствольной артиллерией, который способен работать с любыми беспилотниками и обмениваться информацией с разведывательными радарами, новая система исключает возможность человеческих ошибок. Также на "Армии" корпорация представит нового боевого робота, предназначенного для действий, к примеру, в городских условиях. Кроме того, Артяков рассказал о закончившейся разработке малых зенитных управляемых ракет для уничтожения беспилотников и снарядов РСЗО и других средств воздушного нападения, завершившихся госиспытаниях легкого плавающего танка и разработке прототипа полноценного общевойскового экзоскелета.– Какие планы у Ростеха в этом году на "Армии"?– Программа, как обычно, насыщенная. Планируются деловые мероприятия, встречи, подписание контрактов. По линии "Рособоронэкспорта" примем 70 делегаций из 50 стран. Покажем более 1000 образцов военной техники и вооружений. Это как уже проверенные в реальных боевых условиях танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, системы ПВО, артиллерия, стрелковое оружие, так и новейшие экспериментальные разработки.В этом году особый акцент – на средствах автоматизации и робототехнике. Сейчас во всем мире армии идут по пути развития систем, которые облегчают выполнение задач иминимизируют непосредственное участие человека в боях. Они повышают точность и оперативность действий, снижая вероятность человеческих ошибок. А также помогают уберечь жизни личного состава.Недалеко время, когда основные задачи в воздухе, на земле и воде будут решать беспилотникии интеллектуальные системы управления.– Какие из подобных систем будут представлены на форуме?– Например, "Планшет-М-ИР" – это инициативная разработка "Высокоточных комплексов" для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса "Планшет-А", который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов.Цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели. Это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду "огонь".– Как в новом комплексе обеспечивается целеуказание?– "Планшет-М-ИР" может взаимодействовать абсолютно со всеми беспилотниками, которые стоят на вооружении нашей армии. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящем командованием и сохранность информации.Также отмечу, что "Планшет–М-ИР" значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС. Планируем, что до конца года "Планшет-М-ИР" пройдет предварительные испытания. Важно, что "Планшет-М-ИР" стал более мобильным – специалисты "Сигнала" разместили его в новом бронеавтомобиле "Атлет" разработки компании "ВПК". При этом управлять новым "Планшетом" можно как находясь в машине, так и вне ее.– Вы говорите о роботах и беспилотниках, покажете что-то новое из этого на форуме?– Конечно. Например, мы привезли в Кубинку беспилотный БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа, функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. Она может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений. Это совместный проект "Курганского машиностроительного завода" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы".У этой машины современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 мм и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР. Боевой модуль "Синица" "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления.Все эти особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну.– Насколько велики шансы, что такие экспериментальные разработки пойдут в серию?– Работы по роботизации и автоматизации различных боевых машин на гусеничном и колесном ходу в Ростехе ведутся давно. При этом мы применяем единый принцип: оснащаем уже существующие серийные образцы техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии.– Как продвигаются работы по созданию экзоскелета?– В этом году мы покажем прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса. Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия.В основе конструкции – легкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета: торс, таз, ноги, ступни, руки, шея. Эти модули можно интегрировать непосредственно в экипировку военнослужащего и объединить в одну цельную систему. Например, интегрированный модуль "Торс" можно встроить в элемент экипировки "Бронежилет". Такой подход упрощает систему креплений модулей каркаса к телу бойца. Это более удобно и эргономично. Опять же, в случае необходимости проще выполнить "экстренный сброс".На сегодня уже созданы экспериментальные образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса. Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 килограмм в руках на весу или до 60 килограмм на каркасе экзоскелета. Подобные блокираторы позволяют, например, держать оружие в руке на весу до восьми часов – обычному человеку такое не под силу.– Ранее заявлялось, что на "Армии-2021" министру обороны РФ Сергею Шойгу был продемонстрирован прототип так называемого умного автомата, который обеспечит стрелку повышенную точность стрельбы за счет элементов искусственного интеллекта в прицельном комплексе. На каком этапе находится эта разработка сейчас?– Интеграция стрелкового оружия с системами наблюдения, распознавания и прицеливания – это перспективное направление, которое продолжает вести "Калашников". Система с элементами искусственного интеллекта позволяет солдату стать более эффективным в бою, повысить скорость обнаружения противника и точность выстрела. Наши заказчики заинтересованы в развитии вооружений и появлении образцов, которые не только соответствуют современным трендам, но и во многом опережают их.– Какие отзывы поступают от МО РФ по опыту эксплуатации в рамках СВО АК-12? Планируется ли вносить в них какие-либо изменения?– Его облик в комплектации 2021 года значительно изменился: в телескопическом прикладе металл заменили на полимер. Изменилась также форма приклада и способ фиксации его по длине, увеличилась прочность приклада при падениях. Грамотное применение полимеров позволило изменить классический "калашниковский" узел – пистолетную рукоятку, ее выполнили заодно со спусковой скобой. Такие изменения снизили массу автомата и улучшили его эргономику. В итоге мы имеем хороший автомат, современный, удобный, надежный – добавить тут нечего.– Специальная военная операция в Украине вслед за конфликтом в Нагорном Карабахе показала повышение роли беспилотных летательных аппаратов. Какие разработки есть у Ростеха в сфере противодействия БПЛА?– Здесь несколько направлений разработок. Во-первых, это классические системы ПВО, которые сегодня применяются для защиты от беспилотников. Например, для комплекса "Панцирь-С1М" разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь, конечно, не только о БПЛА, но и, например, о реактивных снарядах залпового огня, противорадиолокационных и управляемых ракетах, высокоточном оружии, самолетах и вертолетах, а также их бортовом вооружении. Ближняя граница зоны поражения ракетным вооружением уменьшена до 500 м, что также важно.На одной штатной направляющей пусковой установки можно разместить пакет из четырех ЗУР ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины. Во-вторых, эффективным средством борьбы с дронами являются системы РЭБ.– Насколько системы РЭБ эффективны в борьбе с БПЛА?– Опыт спецоперации показывает эффективность таких систем. Их выпускают несколько наших компаний, специализирующихся на радиоэлектронике. В числе последних разработок отмечу систему антиБПЛА "Купол" от "Росэлектроники", где количество рабочих диапазонов увеличено до 10. Это позволяет перекрыть в том числе резервные частоты спутниковой навигации, которыми потенциально могут пользовать дроны для корректировки полетных заданий и привязки к местности.Мы создаем решения, которые помогают распознать даже БПЛА, летящие в режиме радиомолчания. В частности, модуль "Атака-Шорох" оснащен мощным нейросетевым вычислителем, который способен "услышать" полет дрона в потоке сторонних шумов. Это "умное электронное ухо", которое оснащено сверхчувствительными микрофонами и имеет самообучающийся интерфейс с алгоритмами искусственного интеллекта. Благодаря этому модуль может использоваться не только для обнаружения беспилотников, но и в системах типа "Безопасный город" для идентификации опасных происшествий.– Что из представленных на "Армии" новинок можно уже в ближайшее время увидеть в войсках?– Можно отметить модернизированную 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25 разработки "Курганмашзавода". Это боевая бронированная гусеничная плавающая машина с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Она мультифункциональна, способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву. Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире. Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожиданием присвоение этому образцу литеры О1, после чего машина может быть принята на вооружение.В целом, мы ведем постоянную работу по совершенствованию и модернизации нашего вооружения. Сегодня мы получаем большое количество обратной связи от военных, которые эксплуатируют технику наших предприятий в условиях СВО. Сбор и анализ этой информации позволяет качественно подходить к улучшению существующих образцов.

https://ria.ru/20220811/rosoboroneksport-1808881704.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/armiya-2022-1808573892.html

https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html

https://ria.ru/20220810/armiya-1808569582.html

https://ria.ru/20220726/marker-1804920999.html

https://ria.ru/20220809/shilov-1808116384.html

https://ria.ru/20220727/zrk-1805219380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

интервью, россия, форум "армия — 2022", ростех, рособоронэкспорт, высокоточные комплексы, сергей шойгу, безопасность, бмп-3, шак-12, т-80