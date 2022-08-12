https://ria.ru/20220812/artyakov-1809087250.html
Владимир Артяков: ближний рубеж комплексов ПВО уменьшен до рекордных 500 м
Владимир Артяков: ближний рубеж комплексов ПВО уменьшен до рекордных 500 м - РИА Новости, 12.08.2022
Владимир Артяков: ближний рубеж комплексов ПВО уменьшен до рекордных 500 м
Проводимая российской армией на Украине специальная военная операция уже определила ряд новых требований к вооружениям, в том числе в части повышения их... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:40
2022-08-12T11:40
2022-08-12T11:47
интервью
россия
форум "армия — 2022"
ростех
рособоронэкспорт
высокоточные комплексы
сергей шойгу
безопасность
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Проводимая российской армией на Украине специальная военная операция уже определила ряд новых требований к вооружениям, в том числе в части повышения их автоматизации, точности и других характеристик. В этих условиях госкорпорация "Ростех" делает акцент на разработке военных комплексов с новыми качествами. Как рассказал в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2022" в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, корпорация разработала и покажет на выставке новый комплекс автоматизированного управления реактивной и ствольной артиллерией, который способен работать с любыми беспилотниками и обмениваться информацией с разведывательными радарами, новая система исключает возможность человеческих ошибок. Также на "Армии" корпорация представит нового боевого робота, предназначенного для действий, к примеру, в городских условиях. Кроме того, Артяков рассказал о закончившейся разработке малых зенитных управляемых ракет для уничтожения беспилотников и снарядов РСЗО и других средств воздушного нападения, завершившихся госиспытаниях легкого плавающего танка и разработке прототипа полноценного общевойскового экзоскелета.– Какие планы у Ростеха в этом году на "Армии"?– Программа, как обычно, насыщенная. Планируются деловые мероприятия, встречи, подписание контрактов. По линии "Рособоронэкспорта" примем 70 делегаций из 50 стран. Покажем более 1000 образцов военной техники и вооружений. Это как уже проверенные в реальных боевых условиях танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, системы ПВО, артиллерия, стрелковое оружие, так и новейшие экспериментальные разработки.В этом году особый акцент – на средствах автоматизации и робототехнике. Сейчас во всем мире армии идут по пути развития систем, которые облегчают выполнение задач иминимизируют непосредственное участие человека в боях. Они повышают точность и оперативность действий, снижая вероятность человеческих ошибок. А также помогают уберечь жизни личного состава.Недалеко время, когда основные задачи в воздухе, на земле и воде будут решать беспилотникии интеллектуальные системы управления.– Какие из подобных систем будут представлены на форуме?– Например, "Планшет-М-ИР" – это инициативная разработка "Высокоточных комплексов" для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса "Планшет-А", который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов.Цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели. Это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду "огонь".– Как в новом комплексе обеспечивается целеуказание?– "Планшет-М-ИР" может взаимодействовать абсолютно со всеми беспилотниками, которые стоят на вооружении нашей армии. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящем командованием и сохранность информации.Также отмечу, что "Планшет–М-ИР" значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС. Планируем, что до конца года "Планшет-М-ИР" пройдет предварительные испытания. Важно, что "Планшет-М-ИР" стал более мобильным – специалисты "Сигнала" разместили его в новом бронеавтомобиле "Атлет" разработки компании "ВПК". При этом управлять новым "Планшетом" можно как находясь в машине, так и вне ее.– Вы говорите о роботах и беспилотниках, покажете что-то новое из этого на форуме?– Конечно. Например, мы привезли в Кубинку беспилотный БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа, функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. Она может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений. Это совместный проект "Курганского машиностроительного завода" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы".У этой машины современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 мм и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР. Боевой модуль "Синица" "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления.Все эти особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну.– Насколько велики шансы, что такие экспериментальные разработки пойдут в серию?– Работы по роботизации и автоматизации различных боевых машин на гусеничном и колесном ходу в Ростехе ведутся давно. При этом мы применяем единый принцип: оснащаем уже существующие серийные образцы техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии.– Как продвигаются работы по созданию экзоскелета?– В этом году мы покажем прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса. Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия.В основе конструкции – легкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета: торс, таз, ноги, ступни, руки, шея. Эти модули можно интегрировать непосредственно в экипировку военнослужащего и объединить в одну цельную систему. Например, интегрированный модуль "Торс" можно встроить в элемент экипировки "Бронежилет". Такой подход упрощает систему креплений модулей каркаса к телу бойца. Это более удобно и эргономично. Опять же, в случае необходимости проще выполнить "экстренный сброс".На сегодня уже созданы экспериментальные образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса. Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 килограмм в руках на весу или до 60 килограмм на каркасе экзоскелета. Подобные блокираторы позволяют, например, держать оружие в руке на весу до восьми часов – обычному человеку такое не под силу.– Ранее заявлялось, что на "Армии-2021" министру обороны РФ Сергею Шойгу был продемонстрирован прототип так называемого умного автомата, который обеспечит стрелку повышенную точность стрельбы за счет элементов искусственного интеллекта в прицельном комплексе. На каком этапе находится эта разработка сейчас?– Интеграция стрелкового оружия с системами наблюдения, распознавания и прицеливания – это перспективное направление, которое продолжает вести "Калашников". Система с элементами искусственного интеллекта позволяет солдату стать более эффективным в бою, повысить скорость обнаружения противника и точность выстрела. Наши заказчики заинтересованы в развитии вооружений и появлении образцов, которые не только соответствуют современным трендам, но и во многом опережают их.– Какие отзывы поступают от МО РФ по опыту эксплуатации в рамках СВО АК-12? Планируется ли вносить в них какие-либо изменения?– Его облик в комплектации 2021 года значительно изменился: в телескопическом прикладе металл заменили на полимер. Изменилась также форма приклада и способ фиксации его по длине, увеличилась прочность приклада при падениях. Грамотное применение полимеров позволило изменить классический "калашниковский" узел – пистолетную рукоятку, ее выполнили заодно со спусковой скобой. Такие изменения снизили массу автомата и улучшили его эргономику. В итоге мы имеем хороший автомат, современный, удобный, надежный – добавить тут нечего.– Специальная военная операция в Украине вслед за конфликтом в Нагорном Карабахе показала повышение роли беспилотных летательных аппаратов. Какие разработки есть у Ростеха в сфере противодействия БПЛА?– Здесь несколько направлений разработок. Во-первых, это классические системы ПВО, которые сегодня применяются для защиты от беспилотников. Например, для комплекса "Панцирь-С1М" разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь, конечно, не только о БПЛА, но и, например, о реактивных снарядах залпового огня, противорадиолокационных и управляемых ракетах, высокоточном оружии, самолетах и вертолетах, а также их бортовом вооружении. Ближняя граница зоны поражения ракетным вооружением уменьшена до 500 м, что также важно.На одной штатной направляющей пусковой установки можно разместить пакет из четырех ЗУР ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины. Во-вторых, эффективным средством борьбы с дронами являются системы РЭБ.– Насколько системы РЭБ эффективны в борьбе с БПЛА?– Опыт спецоперации показывает эффективность таких систем. Их выпускают несколько наших компаний, специализирующихся на радиоэлектронике. В числе последних разработок отмечу систему антиБПЛА "Купол" от "Росэлектроники", где количество рабочих диапазонов увеличено до 10. Это позволяет перекрыть в том числе резервные частоты спутниковой навигации, которыми потенциально могут пользовать дроны для корректировки полетных заданий и привязки к местности.Мы создаем решения, которые помогают распознать даже БПЛА, летящие в режиме радиомолчания. В частности, модуль "Атака-Шорох" оснащен мощным нейросетевым вычислителем, который способен "услышать" полет дрона в потоке сторонних шумов. Это "умное электронное ухо", которое оснащено сверхчувствительными микрофонами и имеет самообучающийся интерфейс с алгоритмами искусственного интеллекта. Благодаря этому модуль может использоваться не только для обнаружения беспилотников, но и в системах типа "Безопасный город" для идентификации опасных происшествий.– Что из представленных на "Армии" новинок можно уже в ближайшее время увидеть в войсках?– Можно отметить модернизированную 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25 разработки "Курганмашзавода". Это боевая бронированная гусеничная плавающая машина с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Она мультифункциональна, способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву. Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире. Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожиданием присвоение этому образцу литеры О1, после чего машина может быть принята на вооружение.В целом, мы ведем постоянную работу по совершенствованию и модернизации нашего вооружения. Сегодня мы получаем большое количество обратной связи от военных, которые эксплуатируют технику наших предприятий в условиях СВО. Сбор и анализ этой информации позволяет качественно подходить к улучшению существующих образцов.
https://ria.ru/20220811/rosoboroneksport-1808881704.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220810/armiya-2022-1808573892.html
https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html
https://ria.ru/20220810/armiya-1808569582.html
https://ria.ru/20220726/marker-1804920999.html
https://ria.ru/20220809/shilov-1808116384.html
https://ria.ru/20220727/zrk-1805219380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, россия, форум "армия — 2022", ростех, рособоронэкспорт, высокоточные комплексы, сергей шойгу, безопасность, бмп-3, шак-12, т-80
Интервью, Россия, Форум "Армия — 2022", Ростех, Рособоронэкспорт, Высокоточные комплексы, Сергей Шойгу, Безопасность, БМП-3, ШАК-12, Т-80, Новое оружие России
Проводимая российской армией на Украине специальная военная операция уже определила ряд новых требований к вооружениям, в том числе в части повышения их автоматизации, точности и других характеристик. В этих условиях госкорпорация "Ростех" делает акцент на разработке военных комплексов с новыми качествами. Как рассказал в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2022" в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, корпорация разработала и покажет на выставке новый комплекс автоматизированного управления реактивной и ствольной артиллерией, который способен работать с любыми беспилотниками и обмениваться информацией с разведывательными радарами, новая система исключает возможность человеческих ошибок. Также на "Армии" корпорация представит нового боевого робота, предназначенного для действий, к примеру, в городских условиях. Кроме того, Артяков рассказал о закончившейся разработке малых зенитных управляемых ракет для уничтожения беспилотников и снарядов РСЗО и других средств воздушного нападения, завершившихся госиспытаниях легкого плавающего танка и разработке прототипа полноценного общевойскового экзоскелета. – Какие планы у Ростеха в этом году на "Армии"?
– Программа, как обычно, насыщенная. Планируются деловые мероприятия, встречи, подписание контрактов. По линии "Рособоронэкспорта
" примем 70 делегаций из 50 стран. Покажем более 1000 образцов военной техники и вооружений. Это как уже проверенные в реальных боевых условиях танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, системы ПВО, артиллерия, стрелковое оружие, так и новейшие экспериментальные разработки.
В этом году особый акцент – на средствах автоматизации и робототехнике. Сейчас во всем мире армии идут по пути развития систем, которые облегчают выполнение задач иминимизируют непосредственное участие человека в боях. Они повышают точность и оперативность действий, снижая вероятность человеческих ошибок. А также помогают уберечь жизни личного состава.
Недалеко время, когда основные задачи в воздухе, на земле и воде будут решать беспилотникии интеллектуальные системы управления.
– Какие из подобных систем будут представлены на форуме?
– Например, "Планшет-М-ИР" – это инициативная разработка "Высокоточных комплексов
" для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса "Планшет-А", который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов.
Цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели. Это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду "огонь".
– Как в новом комплексе обеспечивается целеуказание?
– "Планшет-М-ИР" может взаимодействовать абсолютно со всеми беспилотниками, которые стоят на вооружении нашей армии. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящем командованием и сохранность информации.
Также отмечу, что "Планшет–М-ИР" значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС. Планируем, что до конца года "Планшет-М-ИР" пройдет предварительные испытания. Важно, что "Планшет-М-ИР" стал более мобильным – специалисты "Сигнала" разместили его в новом бронеавтомобиле "Атлет" разработки компании "ВПК". При этом управлять новым "Планшетом" можно как находясь в машине, так и вне ее.
– Вы говорите о роботах и беспилотниках, покажете что-то новое из этого на форуме?
– Конечно. Например, мы привезли в Кубинку
беспилотный БМП-3
с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа, функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. Она может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений. Это совместный проект "Курганского машиностроительного завода
" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы".
У этой машины современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 мм и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР. Боевой модуль "Синица" "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления.
Все эти особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну.
– Насколько велики шансы, что такие экспериментальные разработки пойдут в серию?
– Работы по роботизации и автоматизации различных боевых машин на гусеничном и колесном ходу в Ростехе ведутся давно. При этом мы применяем единый принцип: оснащаем уже существующие серийные образцы техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии.
– Как продвигаются работы по созданию экзоскелета?
– В этом году мы покажем прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса. Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия.
В основе конструкции – легкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета: торс, таз, ноги, ступни, руки, шея. Эти модули можно интегрировать непосредственно в экипировку военнослужащего и объединить в одну цельную систему. Например, интегрированный модуль "Торс" можно встроить в элемент экипировки "Бронежилет". Такой подход упрощает систему креплений модулей каркаса к телу бойца. Это более удобно и эргономично. Опять же, в случае необходимости проще выполнить "экстренный сброс".
На сегодня уже созданы экспериментальные образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса. Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 килограмм в руках на весу или до 60 килограмм на каркасе экзоскелета. Подобные блокираторы позволяют, например, держать оружие в руке на весу до восьми часов – обычному человеку такое не под силу.
– Ранее заявлялось, что на "Армии-2021" министру обороны РФ Сергею Шойгу был продемонстрирован прототип так называемого умного автомата, который обеспечит стрелку повышенную точность стрельбы за счет элементов искусственного интеллекта в прицельном комплексе. На каком этапе находится эта разработка сейчас?
– Интеграция стрелкового оружия с системами наблюдения, распознавания и прицеливания – это перспективное направление, которое продолжает вести "Калашников". Система с элементами искусственного интеллекта позволяет солдату стать более эффективным в бою, повысить скорость обнаружения противника и точность выстрела. Наши заказчики заинтересованы в развитии вооружений и появлении образцов, которые не только соответствуют современным трендам, но и во многом опережают их.
– Какие отзывы поступают от МО РФ по опыту эксплуатации в рамках СВО АК-12? Планируется ли вносить в них какие-либо изменения?
– Его облик в комплектации 2021 года значительно изменился: в телескопическом прикладе металл заменили на полимер. Изменилась также форма приклада и способ фиксации его по длине, увеличилась прочность приклада при падениях. Грамотное применение полимеров позволило изменить классический "калашниковский" узел – пистолетную рукоятку, ее выполнили заодно со спусковой скобой. Такие изменения снизили массу автомата и улучшили его эргономику. В итоге мы имеем хороший автомат, современный, удобный, надежный – добавить тут нечего.
– Специальная военная операция в Украине вслед за конфликтом в Нагорном Карабахе показала повышение роли беспилотных летательных аппаратов. Какие разработки есть у Ростеха в сфере противодействия БПЛА?
– Здесь несколько направлений разработок. Во-первых, это классические системы ПВО, которые сегодня применяются для защиты от беспилотников. Например, для комплекса "Панцирь-С1М" разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь, конечно, не только о БПЛА, но и, например, о реактивных снарядах залпового огня, противорадиолокационных и управляемых ракетах, высокоточном оружии, самолетах и вертолетах, а также их бортовом вооружении. Ближняя граница зоны поражения ракетным вооружением уменьшена до 500 м, что также важно.
На одной штатной направляющей пусковой установки можно разместить пакет из четырех ЗУР ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины. Во-вторых, эффективным средством борьбы с дронами являются системы РЭБ.
– Насколько системы РЭБ эффективны в борьбе с БПЛА?
– Опыт спецоперации показывает эффективность таких систем. Их выпускают несколько наших компаний, специализирующихся на радиоэлектронике. В числе последних разработок отмечу систему антиБПЛА "Купол" от "Росэлектроники
", где количество рабочих диапазонов увеличено до 10. Это позволяет перекрыть в том числе резервные частоты спутниковой навигации, которыми потенциально могут пользовать дроны для корректировки полетных заданий и привязки к местности.
Мы создаем решения, которые помогают распознать даже БПЛА, летящие в режиме радиомолчания. В частности, модуль "Атака-Шорох" оснащен мощным нейросетевым вычислителем, который способен "услышать" полет дрона в потоке сторонних шумов. Это "умное электронное ухо", которое оснащено сверхчувствительными микрофонами и имеет самообучающийся интерфейс с алгоритмами искусственного интеллекта. Благодаря этому модуль может использоваться не только для обнаружения беспилотников, но и в системах типа "Безопасный город" для идентификации опасных происшествий.
– Что из представленных на "Армии" новинок можно уже в ближайшее время увидеть в войсках?
– Можно отметить модернизированную 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25 разработки "Курганмашзавода". Это боевая бронированная гусеничная плавающая машина с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Она мультифункциональна, способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву. Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-8
0, Т-9
0. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4
М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире. Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожиданием присвоение этому образцу литеры О1, после чего машина может быть принята на вооружение.
В целом, мы ведем постоянную работу по совершенствованию и модернизации нашего вооружения. Сегодня мы получаем большое количество обратной связи от военных, которые эксплуатируют технику наших предприятий в условиях СВО. Сбор и анализ этой информации позволяет качественно подходить к улучшению существующих образцов.