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Названа максимально допустимая порция арбуза - РИА Новости, 12.08.2022
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Названа максимально допустимая порция арбуза
Названа максимально допустимая порция арбуза - РИА Новости, 12.08.2022
Названа максимально допустимая порция арбуза
Максимально допустимую порцию и суточную норму потребления арбуза назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T02:10
2022-08-12T02:10
общество
елена соломатина
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Максимально допустимую порцию и суточную норму потребления арбуза назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она уточнила, кому стоит отказаться от этого продукта.Поедать арбузы "килограммами" не рекомендуется, отметила Соломатина. По ее подсчетам, два килограмма этого лакомства содержат примерно 500 килокалорий, как полноценный обед. Но подобную пищу нельзя назвать сбалансированной из-за большого количества сахара в ее составе, считает диетолог.За один раз можно съедать не более 200 граммов арбуза, причем лучше всего использовать этот продукт во время перекуса, уверена диетолог."Рекомендованная норма арбуза – 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное", – пояснила Соломатина.В день она советует употреблять не более 800 граммов арбуза."Если поделить арбуз на четыре приема по 200 граммов, это будет примерно по 50 килокалорий. Это адекватная доза", – добавила Соломатина.Людям с определенными нарушениями здоровья стоит обсудить с врачом, можно ли им есть плоды, обладающие мочегонным действием, продолжила диетолог. Не исключено, что от арбуза придется отказаться."Если есть песок, камни (в почках, – ред.), арбуз может камешек сдвинуть. Если человек уже получает какие-то мочегонные препараты, если есть серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, нужно остерегаться. Если у человека декомпенсированный сахарный диабет, не надо есть сладкий арбуз", – предупредила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/podsolnukh-1808067980.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220728/arbuz-1805511884.html
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общество, елена соломатина, здоровье - общество
Общество, Елена Соломатина, Здоровье - Общество
02:10 12.08.2022
 
Названа максимально допустимая порция арбуза

Диетолог Соломатина назвала максимальной допустимой порцией арбуза 200 граммов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Максимально допустимую порцию и суточную норму потребления арбуза назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она уточнила, кому стоит отказаться от этого продукта.
Поедать арбузы "килограммами" не рекомендуется, отметила Соломатина. По ее подсчетам, два килограмма этого лакомства содержат примерно 500 килокалорий, как полноценный обед. Но подобную пищу нельзя назвать сбалансированной из-за большого количества сахара в ее составе, считает диетолог.
"Два килограмма – это 500 килокалорий. Это очень большая нагрузка, причем сахарная нагрузка. Вряд ли мы израсходуем сразу эти калории. Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед", – сказала Соломатина.
За один раз можно съедать не более 200 граммов арбуза, причем лучше всего использовать этот продукт во время перекуса, уверена диетолог.
"Рекомендованная норма арбуза – 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное", – пояснила Соломатина.
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В день она советует употреблять не более 800 граммов арбуза.
"Если поделить арбуз на четыре приема по 200 граммов, это будет примерно по 50 килокалорий. Это адекватная доза", – добавила Соломатина.
Людям с определенными нарушениями здоровья стоит обсудить с врачом, можно ли им есть плоды, обладающие мочегонным действием, продолжила диетолог. Не исключено, что от арбуза придется отказаться.
"Если есть песок, камни (в почках, – ред.), арбуз может камешек сдвинуть. Если человек уже получает какие-то мочегонные препараты, если есть серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, нужно остерегаться. Если у человека декомпенсированный сахарный диабет, не надо есть сладкий арбуз", – предупредила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
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