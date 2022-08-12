https://ria.ru/20220812/aes-1809279038.html

Боррель поддерживает идею демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС

Боррель поддерживает идею демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Боррель поддерживает идею демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает призыв к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:52

2022-08-12T19:52

2022-08-12T20:48

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает призыв к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов - российские военные ее охраняют. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, назвав ее провокацией."Сооружение в Запорожье не должно использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации зоны, начиная от полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ совершить визит", - написал Боррель в Twitter.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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