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Захарова прокомментировала итоги заседания СБ ООН по ситуации на ЗАЭС

Захарова прокомментировала итоги заседания СБ ООН по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2022

Захарова прокомментировала итоги заседания СБ ООН по ситуации на ЗАЭС

Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-12T19:20

2022-08-12T19:20

2022-08-13T02:07

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН вокруг ситуации на электростанции.Она напомнила, что из-за генсекретаря и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ."Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку возглавляемой Рафаэлем Гросси группы на ЗАЭС", — подчеркнула Захарова.Кроме того, Москва призывает Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, подчеркнула представитель МИД."Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных", — добавила она.Также в Москве возмущены тем, как в ходе заседания повели себя представители западных стран, "которые в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС"."Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму", — добавила Захарова.По ее словам, складывается впечатление, что как бы далеко ни зашел режим Владимира Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220812/reaktor-1809192328.html

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