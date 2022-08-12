Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала итоги заседания СБ ООН по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/aes-1809270223.html
Захарова прокомментировала итоги заседания СБ ООН по ситуации на ЗАЭС
Захарова прокомментировала итоги заседания СБ ООН по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2022
Захарова прокомментировала итоги заседания СБ ООН по ситуации на ЗАЭС
Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-12T19:20
2022-08-13T02:07
в мире
киев
россия
совет безопасности оон
оон
цены на нефть
рафаэль гросси
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_6275720149160e375093beb26f72925a.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН вокруг ситуации на электростанции.Она напомнила, что из-за генсекретаря и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ."Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку возглавляемой Рафаэлем Гросси группы на ЗАЭС", — подчеркнула Захарова.Кроме того, Москва призывает Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, подчеркнула представитель МИД."Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных", — добавила она.Также в Москве возмущены тем, как в ходе заседания повели себя представители западных стран, "которые в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС"."Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму", — добавила Захарова.По ее словам, складывается впечатление, что как бы далеко ни зашел режим Владимира Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
https://ria.ru/20220812/reaktor-1809192328.html
https://ria.ru/20220811/magate-1809033358.html
киев
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9d410e356cd20c0b817b81e0831232a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, совет безопасности оон, оон, цены на нефть, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы рф, москва
В мире, Киев, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Цены на нефть, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Москва
19:20 12.08.2022 (обновлено: 02:07 13.08.2022)
 
Захарова прокомментировала итоги заседания СБ ООН по ситуации на ЗАЭС

Представитель МИД Захарова заявила о вопросах к позиции генсека ООН по Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН вокруг ситуации на электростанции.

"Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?" — говорится в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что из-за генсекретаря и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ.
"Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку возглавляемой Рафаэлем Гросси группы на ЗАЭС", — подчеркнула Захарова.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 13:03Специальная военная операция на Украине
Киев готов устроить новый Чернобыль под Запорожьем, заявил Медведев
Кроме того, Москва призывает Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, подчеркнула представитель МИД.
"Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных", — добавила она.
Также в Москве возмущены тем, как в ходе заседания повели себя представители западных стран, "которые в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС".
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:38Специальная военная операция на Украине
"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы
"Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму", — добавила Захарова.
По ее словам, складывается впечатление, что как бы далеко ни зашел режим Владимира Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 23:34Специальная военная операция на Украине
В США призвали не откладывать визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
В миреКиевРоссияСовет Безопасности ООНООНЦены на нефтьРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы РФМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала