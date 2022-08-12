https://ria.ru/20220812/aes-1809263083.html

США не фиксируют перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС

США не фиксируют перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

США не фиксируют перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС

США не фиксируют перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС, сообщил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:54

2022-08-12T18:54

2022-08-12T18:54

в мире

рафаэль гросси

сша

энергодар

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запорожская аэс

магатэ

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США не фиксируют перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС, сообщил высокопоставленный представитель администрации.Как заявил чиновник журналистам, США "отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС". Профильные ведомства, по словам чиновника, "сообщают, что никаких признаков увеличения или ненормального уровня радиации нет". "Мы продолжаем призывать к демилитаризации этого региона и остановке любой военной активности", - заявил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

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сша

энергодар

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в мире, рафаэль гросси, сша, энергодар, россия, запорожская аэс, магатэ