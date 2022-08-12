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В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС
В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС
Для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходима ее срочная консервация, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:59
2022-08-12T14:59
2022-08-12T14:59
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запорожская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходима ее срочная консервация, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Единственным выходом на фоне системных ракетных ударов является срочная консервация АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы", - написала она в своём Telegram-канале. Сенатор подчеркнула, что меры, которые необходимо принять для обеспечения ядерной безопасности на АЭС, неизбежно приведут к тому, что без генерируемой на ней электроэнергии останутся жители Украины. "Все это происходит по вине Зеленского и его компании. Киевский режим уже не одумается. Для всех это очевидно. Уж слишком много американских и европейских денег осело в карманах украинских политиков", - убеждена Ковитиди.
https://ria.ru/20220812/katastrofa-1809043010.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС
Сенатор Ковитиди считает, что Запорожская АЭС нуждается в срочной консервации