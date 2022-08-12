https://ria.ru/20220812/aes-1809171312.html

В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС

В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС

Для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходима ее срочная консервация, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:59

2022-08-12T14:59

2022-08-12T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

совет федерации рф

ольга ковитиди

запорожская область

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_4a4fcab9f04599cd724629ad656ec8e0.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходима ее срочная консервация, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Единственным выходом на фоне системных ракетных ударов является срочная консервация АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы", - написала она в своём Telegram-канале. Сенатор подчеркнула, что меры, которые необходимо принять для обеспечения ядерной безопасности на АЭС, неизбежно приведут к тому, что без генерируемой на ней электроэнергии останутся жители Украины. "Все это происходит по вине Зеленского и его компании. Киевский режим уже не одумается. Для всех это очевидно. Уж слишком много американских и европейских денег осело в карманах украинских политиков", - убеждена Ковитиди.

https://ria.ru/20220812/katastrofa-1809043010.html

украина

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, совет федерации рф, ольга ковитиди, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр