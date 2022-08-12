Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809171312.html
В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС
В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС
Для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходима ее срочная консервация, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:59
2022-08-12T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
совет федерации рф
ольга ковитиди
запорожская область
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_4a4fcab9f04599cd724629ad656ec8e0.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходима ее срочная консервация, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Единственным выходом на фоне системных ракетных ударов является срочная консервация АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы", - написала она в своём Telegram-канале. Сенатор подчеркнула, что меры, которые необходимо принять для обеспечения ядерной безопасности на АЭС, неизбежно приведут к тому, что без генерируемой на ней электроэнергии останутся жители Украины. "Все это происходит по вине Зеленского и его компании. Киевский режим уже не одумается. Для всех это очевидно. Уж слишком много американских и европейских денег осело в карманах украинских политиков", - убеждена Ковитиди.
https://ria.ru/20220812/katastrofa-1809043010.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f110d43c670a2d691afaa9f1c6d0a83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, совет федерации рф, ольга ковитиди, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, Ольга Ковитиди, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:59 12.08.2022
 
В Совфеде призвали срочно законсервировать Запорожскую АЭС

Сенатор Ковитиди считает, что Запорожская АЭС нуждается в срочной консервации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Для предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходима ее срочная консервация, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Единственным выходом на фоне системных ракетных ударов является срочная консервация АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы", - написала она в своём Telegram-канале. Сенатор подчеркнула, что меры, которые необходимо принять для обеспечения ядерной безопасности на АЭС, неизбежно приведут к тому, что без генерируемой на ней электроэнергии останутся жители Украины.
"Все это происходит по вине Зеленского и его компании. Киевский режим уже не одумается. Для всех это очевидно. Уж слишком много американских и европейских денег осело в карманах украинских политиков", - убеждена Ковитиди.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
02:21Специальная военная операция на Украине
Небензя возложил на Запад ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСовет Федерации РФОльга КовитидиЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала