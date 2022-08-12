Рейтинг@Mail.ru
В Минске заявили, что сумеют узнать о ЧП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809153033.html
В Минске заявили, что сумеют узнать о ЧП на Запорожской АЭС
В Минске заявили, что сумеют узнать о ЧП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
В Минске заявили, что сумеют узнать о ЧП на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС находится далеко от Белоруссии, но в случае чрезвычайной ситуации автоматизированные датчики контроля зарегистрируют радиацию, заявил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:11
2022-08-12T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_4a4fcab9f04599cd724629ad656ec8e0.jpg
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС находится далеко от Белоруссии, но в случае чрезвычайной ситуации автоматизированные датчики контроля зарегистрируют радиацию, заявил консультант госатомнадзора Белоруссии Олег Соболев."У нас есть национальная система реагирования, она готова, там проходят регулярные тренировки. Специальной системы ОСКРО (автоматизированные датчики контроля за уровнем радиации) или чего-то еще в направлении Запорожской АЭС у нас нет, потому что она от нас далеко", - сказал он агентству Sputnik Беларусь.По словам Соболева, "фактически весь периметр Республики Беларусь этими ОСКРО покрыт, за исключением Польши, потому что там станции своей нет пока". "То есть, например, южное направление, откуда может потенциально (если вдруг нафантазировать) что-то распространяться, тогда эти ОСКРО, которые мониторят направление Чернобыльской АЭС, Ровенской АЭС, они зарегистрируют", - отметил консультант госатомнадзора.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
https://ria.ru/20220812/aes-1809098157.html
https://ria.ru/20220812/nebenzya-1809041413.html
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
россия
украина
энергодар
запорожская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f110d43c670a2d691afaa9f1c6d0a83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, белоруссия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:11 12.08.2022
 
В Минске заявили, что сумеют узнать о ЧП на Запорожской АЭС

Госатомнадзор Белоруссии: в случае ЧП на Запорожской АЭС датчики зафиксируют радиацию

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС находится далеко от Белоруссии, но в случае чрезвычайной ситуации автоматизированные датчики контроля зарегистрируют радиацию, заявил консультант госатомнадзора Белоруссии Олег Соболев.
"У нас есть национальная система реагирования, она готова, там проходят регулярные тренировки. Специальной системы ОСКРО (автоматизированные датчики контроля за уровнем радиации) или чего-то еще в направлении Запорожской АЭС у нас нет, потому что она от нас далеко", - сказал он агентству Sputnik Беларусь.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 11:56Специальная военная операция на Украине
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский
По словам Соболева, "фактически весь периметр Республики Беларусь этими ОСКРО покрыт, за исключением Польши, потому что там станции своей нет пока". "То есть, например, южное направление, откуда может потенциально (если вдруг нафантазировать) что-то распространяться, тогда эти ОСКРО, которые мониторят направление Чернобыльской АЭС, Ровенской АЭС, они зарегистрируют", - отметил консультант госатомнадзора.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 01:40Специальная военная операция на Украине
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:38Специальная военная операция на Украине
"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала