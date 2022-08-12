https://ria.ru/20220812/aes-1809153033.html

В Минске заявили, что сумеют узнать о ЧП на Запорожской АЭС

В Минске заявили, что сумеют узнать о ЧП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

В Минске заявили, что сумеют узнать о ЧП на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится далеко от Белоруссии, но в случае чрезвычайной ситуации автоматизированные датчики контроля зарегистрируют радиацию, заявил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:11

2022-08-12T14:11

2022-08-12T14:11

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС находится далеко от Белоруссии, но в случае чрезвычайной ситуации автоматизированные датчики контроля зарегистрируют радиацию, заявил консультант госатомнадзора Белоруссии Олег Соболев."У нас есть национальная система реагирования, она готова, там проходят регулярные тренировки. Специальной системы ОСКРО (автоматизированные датчики контроля за уровнем радиации) или чего-то еще в направлении Запорожской АЭС у нас нет, потому что она от нас далеко", - сказал он агентству Sputnik Беларусь.По словам Соболева, "фактически весь периметр Республики Беларусь этими ОСКРО покрыт, за исключением Польши, потому что там станции своей нет пока". "То есть, например, южное направление, откуда может потенциально (если вдруг нафантазировать) что-то распространяться, тогда эти ОСКРО, которые мониторят направление Чернобыльской АЭС, Ровенской АЭС, они зарегистрируют", - отметил консультант госатомнадзора.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220812/aes-1809098157.html

https://ria.ru/20220812/nebenzya-1809041413.html

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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