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Слуцкий назвал идею передать ЗАЭС Киеву уступками ядерным террористам - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809146865.html
Слуцкий назвал идею передать ЗАЭС Киеву уступками ядерным террористам
Слуцкий назвал идею передать ЗАЭС Киеву уступками ядерным террористам - РИА Новости, 12.08.2022
Слуцкий назвал идею передать ЗАЭС Киеву уступками ядерным террористам
Предложения о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине для допуска инспекторов МАГАТЭ - сродни уступкам "ядерным террористам", сообщил лидер ЛДПР и глава... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:51
2022-08-12T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская аэс
магатэ
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предложения о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине для допуска инспекторов МАГАТЭ - сродни уступкам "ядерным террористам", сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Предложения о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине для допуска туда инспекторов МАГАТЭ - форменное издевательство с точки зрения обеспечения безопасности. Даже нет - это сродни уступкам "ядерным террористам". И все заявления глав МИД G7 в поддержку их требований - не что иное, как "спонсорство ядерного терроризма", уж извините за тавтологию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, коллективный Запад продолжает так "беспечно оправдывать своих подопечных в Киеве, закрывая глаза на возможность ещё одного "Чернобыля" в центре европейского континента", или "ядерной Бучи", учитывая, что "провокации остаются основной тактикой укрофашистов"."Залог ядерной безопасности в регионе - сохранение контроля российскими военными над Запорожской АЭС. Это очевидно. В МАГАТЭ считают, что на ЗАЭС нужно направить миссию? Россия готова оказать этому полное содействие, о чём уже было заявлено. Но! Украина должна прекратить атаки на атомную станцию. Вот чем должны в первую очередь озаботиться страны G7", – продолжил депутат, отметив, что иначе ответственность за возможную атомную катастрофу ляжет не только на Зеленского, но и на "всех его западных хозяев".Ранее украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев готов содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
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в мире, украина, россия, запорожская аэс, магатэ, госдума рф, леонид слуцкий (политик), запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:51 12.08.2022
 
Слуцкий назвал идею передать ЗАЭС Киеву уступками ядерным террористам

Слуцкий заявил, что идея передать ЗАЭС Киеву напоминает уступки ядерным террористам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предложения о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине для допуска инспекторов МАГАТЭ - сродни уступкам "ядерным террористам", сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Предложения о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине для допуска туда инспекторов МАГАТЭ - форменное издевательство с точки зрения обеспечения безопасности. Даже нет - это сродни уступкам "ядерным террористам". И все заявления глав МИД G7 в поддержку их требований - не что иное, как "спонсорство ядерного терроризма", уж извините за тавтологию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, коллективный Запад продолжает так "беспечно оправдывать своих подопечных в Киеве, закрывая глаза на возможность ещё одного "Чернобыля" в центре европейского континента", или "ядерной Бучи", учитывая, что "провокации остаются основной тактикой укрофашистов".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 11:56Специальная военная операция на Украине
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский
"Залог ядерной безопасности в регионе - сохранение контроля российскими военными над Запорожской АЭС. Это очевидно. В МАГАТЭ считают, что на ЗАЭС нужно направить миссию? Россия готова оказать этому полное содействие, о чём уже было заявлено. Но! Украина должна прекратить атаки на атомную станцию. Вот чем должны в первую очередь озаботиться страны G7", – продолжил депутат, отметив, что иначе ответственность за возможную атомную катастрофу ляжет не только на Зеленского, но и на "всех его западных хозяев".
Ранее украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев готов содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 01:40Специальная военная операция на Украине
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Запорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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