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Киев готов устроить новый Чернобыль под Запорожьем, заявил Медведев - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html
Киев готов устроить новый Чернобыль под Запорожьем, заявил Медведев
Киев готов устроить новый Чернобыль под Запорожьем, заявил Медведев - РИА Новости, 12.08.2022
Киев готов устроить новый Чернобыль под Запорожьем, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обстрел Запорожской АЭС, заявил, что "киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:03
2022-08-12T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская аэс
дмитрий медведев
запорожская область
энергодар
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обстрел Запорожской АЭС, заявил, что "киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль"."Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит", - написал он в Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
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россия
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в мире, россия, украина, запорожская аэс, дмитрий медведев, запорожская область, энергодар, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Дмитрий Медведев, Запорожская область, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:03 12.08.2022 (обновлено: 13:30 12.08.2022)
 
Киев готов устроить новый Чернобыль под Запорожьем, заявил Медведев

Медведев: киевские отморозки и Запад готовы устроить новый Чернобыль под Запорожьем

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обстрел Запорожской АЭС, заявил, что "киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль".

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит", - написал он в Telegram-канале.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12:33Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
11:56Специальная военная операция на Украине
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская АЭСДмитрий МедведевЗапорожская областьЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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