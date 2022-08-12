Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС
Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что АЭС обстреливает 44-я артиллерийская бригада ВСУ
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС) вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Уже определено, кто четко стрелял и попадал (по Запорожской АЭС). Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевиков Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской атомной станции", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.