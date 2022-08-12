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Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809113498.html
Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС
Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС
Обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС) вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил, заявил представитель администрации Запорожской... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:33
2022-08-12T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
энергодар
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС) вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Уже определено, кто четко стрелял и попадал (по Запорожской АЭС). Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевиков Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской атомной станции", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
https://ria.ru/20220812/katastrofa-1809043010.html
https://ria.ru/20220811/magate-1809033358.html
запорожская область
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в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область, украина, энергодар, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Украина, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:33 12.08.2022
 
Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС

Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что АЭС обстреливает 44-я артиллерийская бригада ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС) вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Уже определено, кто четко стрелял и попадал (по Запорожской АЭС). Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевиков Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской атомной станции", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 02:21Специальная военная операция на Украине
Небензя возложил на Запад ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 23:34Специальная военная операция на Украине
В США призвали не откладывать визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьУкраинаЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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