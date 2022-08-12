https://ria.ru/20220812/aes-1809113498.html

Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС

Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Запорожские власти установили, кто обстреливает АЭС

Обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС) вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил, заявил представитель администрации Запорожской... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:33

2022-08-12T12:33

2022-08-12T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС) вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Уже определено, кто четко стрелял и попадал (по Запорожской АЭС). Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевиков Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской атомной станции", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220812/katastrofa-1809043010.html

https://ria.ru/20220811/magate-1809033358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область, украина, энергодар, ситуация в днр и лнр