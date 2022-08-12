https://ria.ru/20220812/aes-1809098157.html

Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский

Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский - РИА Новости, 12.08.2022

Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский

На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:56

2022-08-12T11:56

2022-08-12T14:05

специальная военная операция на украине

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энергодар

дмитрий полянский

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские войска, обвиняя при этом Москву, заявил зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский."Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинениях в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций, и визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время, и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию", — написал Полянский в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах, объявивших о планах войти в состав России, сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны Российской Федерации, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220812/aes-1809065576.html

https://ria.ru/20220812/provokatsiya-1809042696.html

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Кирилл Волков

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