Рейтинг@Mail.ru
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809098157.html
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский - РИА Новости, 12.08.2022
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский
На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:56
2022-08-12T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оон
украина
запорожская аэс
энергодар
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские войска, обвиняя при этом Москву, заявил зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский."Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинениях в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций, и визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время, и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию", — написал Полянский в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах, объявивших о планах войти в состав России, сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны Российской Федерации, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
https://ria.ru/20220812/aes-1809065576.html
https://ria.ru/20220812/provokatsiya-1809042696.html
россия
украина
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, украина, запорожская аэс, энергодар, дмитрий полянский, совет безопасности оон, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, Украина, Запорожская АЭС, Энергодар, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:56 12.08.2022 (обновлено: 14:05 12.08.2022)
 
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский

Полянский: версию Киева по ситуации вокруг Запорожской АЭС не поддержали на Совбезе ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские войска, обвиняя при этом Москву, заявил зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.
"Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинениях в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций, и визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время, и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию", — написал Полянский в своем Telegram-канале.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
10:18Специальная военная операция на Украине
В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах, объявивших о планах войти в состав России, сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны Российской Федерации, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
02:11Специальная военная операция на Украине
Небензя спрогнозировал последствия ухода российских военных с ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНУкраинаЗапорожская АЭСЭнергодарДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала