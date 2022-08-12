https://ria.ru/20220812/aes-1809081219.html

Власти не исключили консервации Запорожской АЭС

Власти не исключили консервации Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Власти не исключили консервации Запорожской АЭС

Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС привели к тому, что выработка там минимальна, при продолжении ударов не исключена консервация станции, сообщил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:16

2022-08-12T11:16

2022-08-12T12:36

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС привели к тому, что выработка там минимальна, при продолжении ударов не исключена консервация станции, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. То, что постукраинское пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро (украинские власти) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220812/aes-1809076254.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, запорожская область, в мире, энергодар