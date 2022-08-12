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Власти не исключили консервации Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809081219.html
Власти не исключили консервации Запорожской АЭС
Власти не исключили консервации Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Власти не исключили консервации Запорожской АЭС
Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС привели к тому, что выработка там минимальна, при продолжении ударов не исключена консервация станции, сообщил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:16
2022-08-12T12:36
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
в мире
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС привели к тому, что выработка там минимальна, при продолжении ударов не исключена консервация станции, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. То, что постукраинское пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро (украинские власти) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
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запорожская область
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запорожская аэс, запорожская область, в мире, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, В мире, Энергодар
11:16 12.08.2022 (обновлено: 12:36 12.08.2022)
 
Власти не исключили консервации Запорожской АЭС

Член ВГА Рогов допустил, что Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
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Сухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС привели к тому, что выработка там минимальна, при продолжении ударов не исключена консервация станции, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. То, что постукраинское пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро (украинские власти) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:38Специальная военная операция на Украине
"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 11:02Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЗапорожская областьВ миреЭнергодар
 
 
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