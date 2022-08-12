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Запорожские власти назвали поведение Гутерреша по АЭС безответственным

Запорожские власти назвали поведение Гутерреша по АЭС безответственным - РИА Новости, 12.08.2022

Запорожские власти назвали поведение Гутерреша по АЭС безответственным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, предлагая создать периметр безопасности вокруг ЗАЭС, ведет себя безответственно, пытается выполнить задачи,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:02

2022-08-12T11:02

2022-08-12T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, предлагая создать периметр безопасности вокруг ЗАЭС, ведет себя безответственно, пытается выполнить задачи, поставленные противником, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Он ведет себя как абсолютно безответственный человек, как будто он не генеральный секретарь ООН, а адвокат дьявола. Он пытается выполнять те задачи, которые поставлены нашим противником, ядерными террористами в прямом смысле, речь идет не о режиме Зеленского, а о его кураторах и контролирующих", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Гутерреш прекрасно понимает, что в случае отведения российских военнослужащих с ЗАЭС, она останется беззащитной, там произойдет непоправимое. "Это запредельный цинизм. Он (Гутерреш – ред.) не глупый человек и не первый год в международной политике, тем более геополитике, и прекрасно понимает, что в случае отведения военной техники и военнослужащих с атомной станции, она останется не просто беззащитной, она будет тут же повреждена. Там произойдут страшные вещи. Без ПВО России, без тех ребят, которые сегодня защищают безопасность атомной станции, там произойдет просто непоправимое", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220812/zaes-1809045220.html

https://ria.ru/20220812/nebenzya-1809041413.html

https://ria.ru/20220811/magate-1809033358.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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