https://ria.ru/20220811/zhyuri-1808811358.html
Пересильд и Гришковец вошли в состав жюри кинофестиваля "Короче"
Пересильд и Гришковец вошли в состав жюри кинофестиваля "Короче" - РИА Новости, 11.08.2022
Пересильд и Гришковец вошли в состав жюри кинофестиваля "Короче"
Актеры Юлия Пересильд и Александр Робак, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников и Владимир Мункуев, кинооператор Сергей Астахов и продюсер... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:21
2022-08-11T11:21
2022-08-11T11:21
культура
новости культуры
калининград
казахстан
кинофестиваль
евгений гришковец
юлия пересильд
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Актеры Юлия Пересильд и Александр Робак, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников и Владимир Мункуев, кинооператор Сергей Астахов и продюсер Ситора Алиева вошли в состав жюри российского фестиваля короткометражного кино "Короче", сообщает пресс-служба мероприятия.Фестиваль "Короче" пройдет в десятый раз с 19 по 21 августа в Калининграде.Основное жюри отсмотрит всю конкурсную программу и выберет победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа", "Приз за лучший анимационный фильм" и "Специальный приз жюри".Также в рамках юбилейного года на фестивале будет работать еще одно жюри, собранное из победителей "Короче" прошлых лет. В него вошли, в частности, Виктория Рунцова, получившая приз за лучший фильм в 2018 году, Алексей Нужный, награжденный в категории лучший сценарий в 2015 году, Никита Тамаров, фильм которого стал лучшим в 2015 году, Кирилл Фролов, сыгравший главную роль в фильме-победителе 2021 года "Как разжечь потухший огонь" Сергея Филатова. По итогам работы спецжюри вручит еще один приз в номинации "Лучший фильм".ОткрытиеФильмом открытия фестиваля этого года станет короткометражная картина Адильхана Ержанова "Возвращение Зои", в котором рассказывается "о странном и одновременно удивительном путешествии неблагополучной матери с дочерью, которые отправляются контрабандными тропами в Казахстан к биологическому отцу девочки". Роли в картине исполнили Светлана Степанковская и Данияр Алшинов. Продюсером фильма выступила Наталья Гнеушева.Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ. Среди победителей разных лет – Алексей Нужный, Роман Артемьев, Гала Суханова, Никита Тамаров, Виктория Рунцова, Антон Дьяков.
https://ria.ru/20220810/kino-1808708468.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, калининград, казахстан, кинофестиваль, евгений гришковец, юлия пересильд
Культура, Новости культуры, Калининград, Казахстан, кинофестиваль, Евгений Гришковец, Юлия Пересильд
Пересильд и Гришковец вошли в состав жюри кинофестиваля "Короче"
Актриса Пересильд и драматург Гришковец вошли в состав жюри кинофестиваля "Короче"
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Актеры Юлия Пересильд и Александр Робак, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников и Владимир Мункуев, кинооператор Сергей Астахов и продюсер Ситора Алиева вошли в состав жюри российского фестиваля короткометражного кино "Короче", сообщает пресс-служба мероприятия.
Фестиваль "Короче" пройдет в десятый раз с 19 по 21 августа в Калининграде.
"Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" представляет состав жюри этого года. В него вошли ведущие представители отечественной киноиндустрии: Юлия Пересильд, Александр Робак, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников, Владимир Мункуев, Сергей Астахов и Ситора Алиева. Также в этом году будет работать специальное жюри, в которое вошли победители фестиваля прошлых лет", – говорится в сообщении.
Основное жюри отсмотрит всю конкурсную программу и выберет победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа", "Приз за лучший анимационный фильм" и "Специальный приз жюри".
Также в рамках юбилейного года на фестивале будет работать еще одно жюри, собранное из победителей "Короче" прошлых лет. В него вошли, в частности, Виктория Рунцова, получившая приз за лучший фильм в 2018 году, Алексей Нужный, награжденный в категории лучший сценарий в 2015 году, Никита Тамаров, фильм которого стал лучшим в 2015 году, Кирилл Фролов, сыгравший главную роль в фильме-победителе 2021 года "Как разжечь потухший огонь" Сергея Филатова. По итогам работы спецжюри вручит еще один приз в номинации "Лучший фильм".
Фильмом открытия фестиваля этого года станет короткометражная картина Адильхана Ержанова "Возвращение Зои", в котором рассказывается "о странном и одновременно удивительном путешествии неблагополучной матери с дочерью, которые отправляются контрабандными тропами в Казахстан к биологическому отцу девочки". Роли в картине исполнили Светлана Степанковская и Данияр Алшинов. Продюсером фильма выступила Наталья Гнеушева.
Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ. Среди победителей разных лет – Алексей Нужный, Роман Артемьев, Гала Суханова, Никита Тамаров, Виктория Рунцова, Антон Дьяков.