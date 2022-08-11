https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808967014.html

В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС

В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022

В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский использует методы террористов Аль-Каиды*, нанося удары по атомной электростанции в Запорожье. Об этом заявил австралийский... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:36

2022-08-11T18:36

2022-08-11T18:56

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россия

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владимир зеленский

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует методы террористов Аль-Каиды*, нанося удары по атомной электростанции в Запорожье. Об этом заявил австралийский писатель, директор Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон.По словам эксперта, такие же методы с применением химического оружия использовали боевики Аль-Каиды* в Сирии.В ходе специальной военной операции российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.Украинские войска нанесли уже несколько ударов по территории атомной электростанции. Обстрелы участились с 5 августа, а в ночь на 7 августа ВСУ применили РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока АЭС. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.Как заявили в запорожской администрации, Киев пытается нанести удар по хранилищу с тысячами тонн ядерных отходов на Запорожской АЭС.На фоне действий ВСУ Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220811/aes-1808948309.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, запорожская аэс, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, сирия, украина, владимир зеленский