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В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС
В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский использует методы террористов Аль-Каиды*, нанося удары по атомной электростанции в Запорожье. Об этом заявил австралийский... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:36
2022-08-11T18:56
политика
россия
запорожская аэс
вооруженные силы украины
рафаэль гросси
сирия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует методы террористов Аль-Каиды*, нанося удары по атомной электростанции в Запорожье. Об этом заявил австралийский писатель, директор Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон.По словам эксперта, такие же методы с применением химического оружия использовали боевики Аль-Каиды* в Сирии.В ходе специальной военной операции российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.Украинские войска нанесли уже несколько ударов по территории атомной электростанции. Обстрелы участились с 5 августа, а в ночь на 7 августа ВСУ применили РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока АЭС. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.Как заявили в запорожской администрации, Киев пытается нанести удар по хранилищу с тысячами тонн ядерных отходов на Запорожской АЭС.На фоне действий ВСУ Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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политика, россия, запорожская аэс, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, сирия, украина, владимир зеленский
Политика, Россия, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Рафаэль Гросси, Сирия, Украина, Владимир Зеленский
18:36 11.08.2022 (обновлено: 18:56 11.08.2022)
 
В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС

Австралийский эксперт сравнил Зеленского с террористом после ударов по Запорожской АЭС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует методы террористов Аль-Каиды*, нанося удары по атомной электростанции в Запорожье. Об этом заявил австралийский писатель, директор Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон.
"Зеленский приказал своим силам, поддерживаемым НАТО, использовать беспилотники-камикадзе и артиллерию для удара по подконтрольной России АЭС в Запорожье, чтобы затем обвинить Россию", — написал он в Twitter.
По словам эксперта, такие же методы с применением химического оружия использовали боевики Аль-Каиды* в Сирии.
В ходе специальной военной операции российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
Последствия очередного обстрела Запорожской АЭС
Вчера, 17:35Специальная военная операция на Украине
ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС
Украинские войска нанесли уже несколько ударов по территории атомной электростанции. Обстрелы участились с 5 августа, а в ночь на 7 августа ВСУ применили РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока АЭС. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.
Как заявили в запорожской администрации, Киев пытается нанести удар по хранилищу с тысячами тонн ядерных отходов на Запорожской АЭС.
На фоне действий ВСУ Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 14:32Специальная военная операция на Украине
Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС
 
ПолитикаРоссияЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРафаэль ГроссиСирияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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