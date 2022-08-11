18:36 11.08.2022 (обновлено: 18:56 11.08.2022)
В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС
Австралийский эксперт сравнил Зеленского с террористом после ударов по Запорожской АЭС
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует методы террористов Аль-Каиды*, нанося удары по атомной электростанции в Запорожье. Об этом заявил австралийский писатель, директор Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон.
"Зеленский приказал своим силам, поддерживаемым НАТО, использовать беспилотники-камикадзе и артиллерию для удара по подконтрольной России АЭС в Запорожье, чтобы затем обвинить Россию", — написал он в Twitter.
В ходе специальной военной операции российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
Украинские войска нанесли уже несколько ударов по территории атомной электростанции. Обстрелы участились с 5 августа, а в ночь на 7 августа ВСУ применили РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока АЭС. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.
Как заявили в запорожской администрации, Киев пытается нанести удар по хранилищу с тысячами тонн ядерных отходов на Запорожской АЭС.
На фоне действий ВСУ Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
* Террористическая организация, запрещенная в России.